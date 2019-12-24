Akşam Postası / 24 Aralık 2019

1- DHA: İdlib’den kaçan 120 bin kişi Türkiye sınırına ulaştı

Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 120 bin kişi, eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ediyor.

2- Bakandan İmamoğlu’na Kanal İstanbul yanıtı: Protokolden tek taraflı çekilemez

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) Kanal İstanbul projesiyle ilgili protokolden tek taraflı olarak çekilme hakkı olmadığını söyledi.

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3- Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.

4- Figen Yüksekdağ’ın tahliye talebi reddedildi

HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın, ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılandığı davada, mahkeme, tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

5- Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan saldırgana üç yıl 10 ay hapis istendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’nın Çubuk ilçesindeki linç girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada 36 kişi hakkında dava açılırken, Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün’e üç yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.

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6- İETT otobüsü devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

7- Adana’da dört ilçede okullar tatil

Adana’nın Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda sağanak yağış nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

8- Park yasağına uymayan araçlar parka çekilmeyecek

Park yasağına uymayan araçların trafik düzenini etkilemediği hallerde artık parka çekilmeyeceği bildirildi.

9- Libya anlaşmasının onayı Resmi Gazete’de yayınlandı

Libya ile imzalanan mutabakat muhtırasının onayının da aralarında yer aldığı dört yasa Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

10- Yurt dışından getirilen elektronik cihazlardan 80 avroya kadar ücret alınacak

Ticari amaç dışında yurt dışından getirilecek TV, radyo, video ile cep telefonu ve bilgisayarlardan bir defaya mahsus olarak alınacak ücretler 2020 yılı için yeniden belirlendi.

11- İşsizlik Fonu 11 ayda işsize 9 milyar, işverene 14 milyar lira ödedi

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan, Ocak-Kasım 2019 döneminde işsizlere 9 milyar 12 milyon 851 bin lira ödenirken, işverenlere yönelik teşvik ve destek ödemeleri 14 milyar 335 milyon 347 bin lirayı buldu.

12- Çukurova Havalimanı’nın üst yapı işleri için ‘yap-işlet-devret’ ihalesi açıldı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin ihale açtı.

13- ‘Marmaris’te kirlilik’ haberine belediyeden yalanlama: Arıtma suyu deşarj hattında sorun yok

Muğla büyükşehir belediyesi, Marmaris’te Akdeniz’e sularını döken arıtma tesisinin çevre kirliliğine neden olduğu yönündeki haberleri yalanladı.