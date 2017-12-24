Akşam Postası / 24 Aralık 2017

1. 695 sayılı KHK: Kamudan 2 bin 766 ihraç, 115 göreve iade
Olağanüstü hal uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.
696 sayılı KHK: Anayasal suçtan tutuklananlara tek tip, taşeronlara kadro
Yeni KHK ile savunma şirketi kuruldu: Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ
Yeni KHK: Vakıfbank yönetimi ve hisseleri ‘genel müdürlük’ten Hazine’ye geçti
Son KHK ile altı ihraç daha: İşinden olan ‘Barış Bildirisi’ imzacısı sayısı 378’e çıktı
696 sayılı KHK: Anayasal suçtan tutuklananlara tek tip, taşeronlara kadro
Tam liste: KHK’yla 105 akademisyen ihraç edildi
15 Temmuz ve sonrasında ‘eylemlere’ müdahale eden sivillere dokunulmazlık
Erdoğan ‘tek tip’i açtı: Yalnız duruşmada, bayanların giyim şekli farklı olacak
2. ‘Yargıtay’a 100 üye’yi hatırlatan Kılıçdaroğlu: Çay toplayanların düşürdüğü gölgeyi biliyoruz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayımlanan KHK’yla Yargıtay’a 100 yeni üye atanmasına ‘çay hasadı’nı hatırlatarak tepki gösterdi: “Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz çok iyi biliyoruz.”
3. ‘Sahtekar ve rüşvetçi’ demişti: Sarraf, Kılıçdaroğlu’na açtığı davaları çekti
ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yönelik sürdürülen davada itiraflarda bulunan Rıza Sarraf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı hakaret davalarını geri çekme kararı aldı.
4. Zeybekci için Sarraf’a verdiği ödül ‘geçmişte kaldı’: Konuşulmaması gereken şeyler
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’a verdiği ‘İhracat Şampiyonları‘ ödülü için “Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir” dedi.
5. Yıllar sonra değişti: AKP’nin anketinde Türkiye’nin en önemli sorunu ‘ekonomi’
AKP’nin yaptığırdığı ankette, yıllar sonra ilk kez ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ sıralamasında ‘terör’ yerine ‘ekonomi’ zirveye yerleşti.
6. 10 gün içinde hapse girecek Ayşe öğretmen: Deran’ı götüremem, nasıl ayrılacağız
İki yıl önce Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası kesinleşen öğretmen Ayşe Çelik, bebeğine hayatının ilk atı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istedi.
7. Bakanlık araştırması: ‘Güvende değiliz’ diyen sağlıkçılara göre atamalar ‘siyasi’
Sağlık Bakanlığı’nın yaptırdığı ‘Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması’nın sonuçlarına göre, sağlık çalışanları kendini güvende hissetmiyor ve atamaların siyasi tercihlere göre yapıldığına inanıyor.
8. Diplomatik ‘hamle’: BAE elçiliğinin sokağına Fahreddin Paşa ismi verilecek
Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın isminin ‘Fahreddin Paşa Sokağı’ olarak değiştirileceği bildirildi.
9. Hollanda başbakanı: Türkiye’yle ilişkilerin düzelmesi iyi olur
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yle ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşündüğünü söyledi.
10. İstismar sanığı amcanın beraat gerekçesi: İfadesinde sinir krizi geçirdi, bayıldı
Diyarbakır’da, 2004- 2008 yılları arasında yeğeni olan G.S.’ye 8 yaşından 12 yaşına kadar dört kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan V.S.’nin (58) yargılaması tamamlandı.