Akşam Postası / 24 Aralık 2017

1. 695 sayılı KHK: Kamudan 2 bin 766 ihraç, 115 göreve iade

Olağanüstü hal uygulaması kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.

2. ‘Yargıtay’a 100 üye’yi hatırlatan Kılıçdaroğlu: Çay toplayanların düşürdüğü gölgeyi biliyoruz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yayımlanan KHK’yla Yargıtay’a 100 yeni üye atanmasına ‘çay hasadı’nı hatırlatarak tepki gösterdi: “Çay toplamaya gidenlerin yargıya nasıl gölge düşürdüklerini hepimiz çok iyi biliyoruz.”

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3. ‘Sahtekar ve rüşvetçi’ demişti: Sarraf, Kılıçdaroğlu’na açtığı davaları çekti

ABD’de İran’a yönelik yaptırımların delinmesine yönelik sürdürülen davada itiraflarda bulunan Rıza Sarraf, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı hakaret davalarını geri çekme kararı aldı.

4. Zeybekci için Sarraf’a verdiği ödül ‘geçmişte kaldı’: Konuşulmaması gereken şeyler

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf’a verdiği ‘İhracat Şampiyonları‘ ödülü için “Bizim için de geçmiş, konuşulmaması gereken şeylerdir” dedi.

5. Yıllar sonra değişti: AKP’nin anketinde Türkiye’nin en önemli sorunu ‘ekonomi’

AKP’nin yaptığırdığı ankette, yıllar sonra ilk kez ‘Türkiye’nin en önemli sorunu’ sıralamasında ‘terör’ yerine ‘ekonomi’ zirveye yerleşti.

6. 10 gün içinde hapse girecek Ayşe öğretmen: Deran’ı götüremem, nasıl ayrılacağız

İki yıl önce Beyaz Show’a telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için hapis cezası kesinleşen öğretmen Ayşe Çelik, bebeğine hayatının ilk atı ayında evinde anne sütü verebilmek için infaz erteleme istedi.

7. Bakanlık araştırması: ‘Güvende değiliz’ diyen sağlıkçılara göre atamalar ‘siyasi’

Sağlık Bakanlığı’nın yaptırdığı ‘Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması’nın sonuçlarına göre, sağlık çalışanları kendini güvende hissetmiyor ve atamaların siyasi tercihlere göre yapıldığına inanıyor.

8. Diplomatik ‘hamle’: BAE elçiliğinin sokağına Fahreddin Paşa ismi verilecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Ankara Büyükelçiliği’nin bulunduğu sokağın isminin ‘Fahreddin Paşa Sokağı’ olarak değiştirileceği bildirildi.

9. Hollanda başbakanı: Türkiye’yle ilişkilerin düzelmesi iyi olur

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye’yle ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşündüğünü söyledi.

10. İstismar sanığı amcanın beraat gerekçesi: İfadesinde sinir krizi geçirdi, bayıldı

Diyarbakır’da, 2004- 2008 yılları arasında yeğeni olan G.S.’ye 8 yaşından 12 yaşına kadar dört kez cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan V.S.’nin (58) yargılaması tamamlandı.