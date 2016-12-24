Akşam Postası / 24 Aralık 2016

1- Medya ikinci günde de ‘penguen ayarı’nda: IŞİD’in asker infazı iddiasına yer yok!

IŞİD’in önceki gece iki Türk askerini yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya ilişkin iktidardan net bir açıklama hala yapılmazken, ana akım medya sessizliğini korumaya devam ediyor.

2- IŞİD videosuyla ilgili soruşturma başlatıldı: MİT, TSK ve emniyetten bilgi bekleniyor

IŞİD’in önceki gece yayınladığı videoda yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü iki askerin durumu hakkında soruşturma başlatıldı.

3- Bir bakan daha ‘bilmiyor’: Elvan, IŞİD videosunda topu savunma bakanlığına attı

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, IŞİD’in yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü iki askerle ilgili videosunun gerçek olup olmadığını bilmediğini söylerken, topu savunma bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) attı.

4- ‘Yazan yanar’: Son altı ayda sosyal medya paylaşımlarından 10 bin kişiye soruşturma

Darbe girişiminin ardından sosyal medya yorumlarına yönelik yaptırımlar artarken, son altı ayda bu mecrada suç işlediği gerekçesiyle 3 bin 710 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

5- Bahçeli de yanıt istedi: İki askerin yakılma videosu doğruysa teröristler yok edilmeli

IŞİD’in iki Türk askeri yakarak infaz ettiğini ileri sürdüğü videoya ilişkin iktidar kanadından net bir açıklama gelmezken, son olarak MHP lideri Devlet Bahçeli hükümetten ‘izahat istedi’.

6- Cumhuriyet yazarı Aydın Engin’e ölüm tehdidi: Güneşe iyi bak, son görüşün olacak

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Aydın Engin, geçtiğimiz hafta sonu iki kez ölümle tehdit edildi. Cumhuriyet Hukuk Bürosu soruşturma başlatması için önceki gün savcılığa başvurdu.

7- Erdoğan’ın ‘milli seferberlik’le kastettiği: ‘Eline silah al’ değil, piyasayı hareketlendir

İstanbul Beşiktaş’ta çifte saldırıda 45 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ‘milli seferberlik’ çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, günler sonra bu çağrıyla ne kastettiğini açıkladı: “Ekonominin çarklarını hızlandırması, piyasayı hareketlendirmesi. Benim ‘milli seferberlik’ dediğim olay, ‘eline silahını al, sokağa çık’ bu değil” dedi.

8- Bakan Soylu ‘çok net’: Suikastçının ‘FETÖ’ bağlantısı açık olarak görülüyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a suikast düzenleyen polis memuru Mert Altıntaş’ın Gülen Cemaati’yle bağlantısı bulunduğunu tekrarladı.

9- Darbe girişimine ilişkin dokuz şehirde 1233 kişi hakkında 17 iddianame düzenlendi

15 Temmuz’daki darbe girişimine ilişkin dokuz şehirde 1233 kişi hakkında 17 iddianame düzenlenerek mahkemelere gönderildi.

10- Baykal’dan ‘başkanlık sistemi’ öngörüsü: Çıkarsa gazi meclis, yetim meclis olacak

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, ‘başkanlık sistemi’nin çıkması halinde Meclis’in ‘yetim’ kalacağını savundu.

11- Silivri Cezaevi’nde kalan Cumhuriyet çalışanları kalorifersiz koğuşa alındı

Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyonda tutuklan dokuz isim arasında bulunan Güray Öz, Hakan Kara ve Önder Çelik, 20 Aralık’taki değişiklikle kaloriferi bozuk, pencere izolasyonu olmayan bir koğuşa alındı.

12- DBP Kars İl Eş Başkanı Fidanboy ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Kars İl Eş Başkanı Önder Fidanboy ve parti yöneticisi Ramiz Atmaca ‘örgüt üyeliği, maddi yardım sağlama ve propaganda’ suçlamalarıyla tutuklandı.

13- Sayı 50’ye yükseldi: Bitlis’te eş başkanları tutuklanan DBP’li üç belediyeye kayyım atandı

Demokratik Bölgeler Partili (DBP) eş başkanları tutuklanan Bitlis’in Hizan, Mutki ve Yolalan belediyelerine kayyım atandı.

14- Diyarbakır esnafının iddiası: Polis ‘Kürtçe tabelaları kaldırın’ talimatı verdi

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde polisin esnafa Kürtçe tabelaları indirme ‘talimatı’ verdiği öne sürüldü.

15- Netanyahu’dan BM Güvenlik Konseyi’ne: İsrail hükümlere bağlı kalmayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı faaliyetlerini durdurmasına yönelik karara karşı çıktı.

16- Tunus, Berlin saldırganının yeğenini ve iki ayrı şüpheliyi tutukladı

Almanya’nın Berlin kentinde bir Noel pazarına saldırı düzenleyen Anis Amri’nin yeğeni ve iki ayrı şüpheli Tunus’ta tutuklandı.

17- Star Wars’un ‘Prenses Leia’sı uçakta kalp krizi geçirdi; durumu ciddiyetini koruyor

Büyük bir hayran kitlesine sahip Star Wars (Yıldız Savaşları) serilerinde ‘Prenses Leia’yı canlandıran oyuncu Carrie Fisher, uçakta kalp krizi geçirdi.

18- Star Wars’un bestecisi John Williams: Filmleri baştan sona izlemedim

Star Wars’u ‘izlemeyenin kalmadığı’ söylense de, filmin efsane müziklerinin bestecisi John Williams Star Wars serisini baştan sonra izlemediğini söyleyerek hayranlarını şaşırttı.

19- Yeni yılda cep telefonlarına ‘ciddi’ miktarda zam geliyor

Cep telefonu fiyatlarındın yıl başından itibaren ‘ciddi’ miktarda artacağı öne sürüldü.

20- Sucuklu yumurta bile var: Türkiye’deki kullanıcılara özel emoji klavyesi

Dünya genelinde mesajlaşma platformlarında ’emoji’ kullanımı her geçen gün artarken, Türkiye’deki kullanıcıların ‘ihtiyaçlarına yönelik’ özel bir klavye geliştirildi.