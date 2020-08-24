Akşam Postası / 24 Ağustos 2020

1. DSÖ: Tünelin sonunda ışık göründü, aşı son aşamada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü” dedi.

2. Giresun’daki selde can kaybı sekize yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da yaşanan sel felaketinde can kaybının sekize yükseldiğini açıkladı.

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3. AKP’li Canikli’den sel yorumu: Yapılaşmayla alakası yok

AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun’daki sel faciasına ilişkin, “Yaşadığımız bu afetin yapılaşmayla alakası yok” dedi.

4. Yurtiçi Kargo, polis müdahalesiyle gözaltına alınan kadının adresini paylaşan çalışanını kovdu

Yurtiçi Kargo, İstanbul’un Kadıköy ilçesinde polis müdahalesiyle gözaltına alınan kadının adres bilgisini sosyal medya üzerinden ifşa eden personelini işten çıkarıp suç duyurusunda bulundu.

5. Eski HDP’li Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması oybirliğiyle komisyondan geçti

TBMM Hazırlık Komisyonu, hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan eski HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.

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6. Türkiye’nin araştırma filosu: Kaç gemi var, özellikleri ne?

Türkiye üç sondaj ve iki sismik araştırma gemisiyle doğal kaynak araştırmalarını sürdürüyor.

7. Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı

İstanbul’da yasak olmasına rağmen çakar taktığı aracıyla başka bir aracın önünü kesen, ardından bıçaklayarak kaçan saldırgan tutuklandı.

8. Araştırma: Ne kadar yeşil alan o kadar zeka

Belçika’da yapılan bir araştırmada yeşil alanla IQ seviyesinin doğru orantılı olduğu sonucuna varıldı.

9. Akademisyen: Müzelerin camiye dönüştürülmesinin sebebi AKP’nin İstanbul’u kaybetmesi

Ayasofya’nın ardından Kariye’nin de camiye dönüştürülmesini Türkiye’deki azınlık toplumu üzüntüyle karşılarken, sanat tarihçileri İstanbul’un tarihi geçmişinin yaralandığı görüşünde.

10. Christchurch saldırganının hedefinde bir cami daha varmış, drone’la keşif yapmış

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye silahlı saldırı düzenleyip 51 kişiyi öldüren Brenton Tarrant’ın üçüncü bir camiye daha saldırmayı planladığı ortaya çıktı.

11. Fox TV sunucusu Fatih Portakal istifa etti

Fox TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal istifa etti.

12. TGC, fotoğraf ödülünün kazananını değiştirdi: Başka gazetecinin fotoğrafıyla katılmış

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Batman’dan yerel gazeteci Reşat Yiğiz’in yarışmaya katıldığı fotoğrafın bir başkasına ait olması nedeniyle ödülünü iptal etti.

13. Yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruya sinirlenen Brezilya devlet başkanından muhabire: İçimden yumruk atmak geliyor

Covid-19’u basit bir gribe benzetince eleştirilen ve kendisi de virüse yakalanıp atlatan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro bu kez de bir gazeteciyi, yumruk atmakla tehdit ederek gündem oldu.

14. Eski Kara Harp Okulu öğrencilerine ‘FETÖ’ operasyonu: 22 gözaltı

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.

15. CHP, Soylu’ya ‘Takviye Kuvvet’i sordu: Amacı ne, ‘takip yetkisi’ doğru mu?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İstanbul’da kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün amacını sordu.