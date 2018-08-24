Akşam Postası / 24 Ağustos 2018

1- Suriye ve Rusya’dan İdlib’e saldırı hazırlığı: Ankara göç akınını önleyecek

Suriye ve Rus ordularının İdlib’e yönelik harekata hazırlandıkları öne sürüldü. Türkiye ise olası bir katliamı ve göç akınını önlemek için tampon bölge oluşturacak.

2- Resmi veriler: Suriyeli sığınmacı sayısının 2028’de 5 milyonu aşması bekleniyor

Devlet kurumları, 470 bin haneyi bulan Suriyeli sığınmacı sayısının 2028’de 5 milyonu aşacağını hesapladı.

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3- 15 Temmuz sonrası: Türkiye’den Yunanistan’a iltica talebi 38 kat arttı

Son iki yılda toplam 3 bin 189 Türk vatandaşı Yunanistan’a kaçarak iltica talebinde bulundu. 2013- 2016 yılları arasında 100 kişi iltica için başvururken, darbe girişiminden sonra bu sayı 38 kat arttı.

4- Yunan gazetesi: Serbest bırakılan HDP’li Birlik’ten Yunanistan’a sığınma talebi

Yunanistan’da gözaltına alınıp serbest bırakılan HDP eski Şırnak milletvekili Leyla Birlik sığınma için başvurdu.

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5- Dün Kilimli bugün Marmaris: Sahillerden kilolarca çöp toplandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tatilciler sahillerde vakit geçirirken, belediye ekipleri de çöplüğe dönen bölgeyi temizlemekle meşguldu.

6- Fidan’a mektup yazıp ‘mobbing’ şikayeti yapan MİT personeli intihar etti

2016 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan’a bir mektup göndererek teşkilatta son iki yıldır istifa ve emekliliklere neden olacak kadar büyük ‘mobbing’ olaylarının yaşandığını anlatan M.Y isimli personelin ‘zorla’ emekli edilmesinin ardından nisan ayında intihar ettiği ortaya çıktı.

7- AKP’nin yerel seçim takvimi: İstanbul ve Ankara’ya alternatif aranıyor

Yerel seçimlere hazırlanan AKP’de İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi kritik olan iller için alternatifler araştırılırken, eski bakan ve vekillerden görev verilecek isimler olacağı kulislere yansıdı.

8- RTÜK’e gelen şikayetler: Diziler beş kat arttı, zirvede ‘Çukur’ var

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılın ilk altı ayında en çok şikayeti diziler için aldı. Bu dönemde, dizilerle ilgili geçen yılın aynı dönemine göre beş kat artışla 30 bin 358 şikayet yapıldı. Zirvede, Show Tv’de yayınlanan ‘Çukur’ dizisi var.

9- Rektör yardımcıları ‘uzakta aramadı’: Kızlarını üniversite kadrosuna atadılar

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde görevli rektör yardımcılarının akademik kariyeri olmayan kızları, akademik kadrolara atandı.

10- Karaman’da stat tartışması: İsmi Lütfi Elvan değil Atatürk olacak

AKP Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın memleketi Karaman’da yapılacak stada kendi adının verilecek olması tartışma yarattı. Tartışma sonrası stadın adının Atatürk olması kararlaştırıldı.