Akşam Postası / 24 Ağustos 2017

1- Bahçeli savaş tamtamlarını başlattı: Irak’ta referandum savaş sebebi sayılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (KBY) düzenlenmesi beklenen bağımsızlık referandumunun savaş sebebi sayılması gerektiğini savundu.

2- Almanya’dan iltica isteyen Türklerin kabul oranı üç kata yakın arttı

Almanya’ya iltica başvurusu kabul edilen Türkiye vatandaşlarının oranı 16 Nisan’da düzenlenen anayasa değişikliği referandumu öncesine göre üç kata yakın arttı.

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3- ‘Yeni parti’ye katılan Aydın: Müthiş bir dip dalgası geliyor, AKP’den yüzde 12 alıyoruz

Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, yaptırdıkları anketlere göre AKP’den 12 puan aldıklarının görüldüğünü söyledi.

4- Bahçeli ‘mesajı’ verdi: Seçim için adres sunan birilerini hava boşluğuna atıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinden ihraç ve ayrılmalarının ardından Meral Akşener liderliğinde şekillenen yeni partiyle ilgili ilk kez konuştu.

5- Sur’da yıkım için barikat gerginlik yarattı, polisin rahatlığı gerginliği artırdı

Diyarbakır’ın operasyonlarda yerle bir olan tarihi ilçesi Sur’un Alipaşa ve Lalebey mahalleleri yıkım için polis bariyerleriyle ablukaya alındı.

6- Eski vali Mutlu’dan ağlayarak savunma: Ekrem Dumanlı beni kumpasa getirdi

Eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu, yargılandığı ‘FETÖ’davasında, Fethullah Gülen’le bir kez telefon görüşmesi yaptığını, bu görüşmenin de eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın ‘kumpası’ olduğunu söyledi.

7- Söğüt kaymakamı gözaltında

Bilecik’in Söğüt ilçe kaymakamı Berkan Sönmezay gözaltına alındı. Kaymakamın ‘FETÖ’nün şifreli haberleşme programı kabul edilen ‘ByLock’ kullandığı iddia edildi.

8- Oy çokluğuyla: Konyaspor’un beş maç seyircisiz oynama cezası onandı

Tahkim Kurulu, Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle Konyaspor’a verilen beş maç seyircisiz oynama ve toplamda 350 bin lira para cezasını onadı.

9- Trump’ın iadesini istediği tutuklu Protestan papaza bir tutuklama daha

‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla halen tutuklu bulunan Protestan cemaatine bağlı İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Brunson hakkında bir kez daha tutuklama kararı verildi.

10- HDP’li Yiğitalp hakkında yeni fezleke

Diyarbakır başsavcılığı, HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçlarından yeni bir fezleke hazırladı.

11- Dokuz kayyımın görev yerleri değişti

İçişleri Bakanlığı, DBP’li belediyelere kayyım olarak atanan dokuz kaymakamın görev yerini değiştirdi.

12- Demirtaş’ın cezaevinden Meclis’e bağlanma talebine Kahraman’dan ret

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden Meclis’teki parti grubuyla bağlantı kurma talebi Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından reddedildi.

13- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: ‘Yurtta Sulh Konseyi’ dövmeli kişi gözaltında

Kayseri’de ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve devlet büyüklerine hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Kaan Ayhan A.’nın kolunda ‘Yurtta Sulh Konseyi’ yazılı bir dövme olduğu belirtildi.

14- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün (2): Üniversiteliye sosyal medya tutuklaması

Edirne’de sosyal medyada ‘cumhurbaşkanına hakaret etmek’le suçlanan üniversiteli tutuklandı.

15- Halk linç etmek istedi: Anamur’da Atatürk büstüne saldıran kişi gözaltında

Mersin’de Atatürk büstüne saldıran kişi gözaltına alındı, halk linç etmek istedi.

16- ‘Erdoğan’a suikast’ davası: Astsubayız diye sallamadılar, bilsek helikopterler uçmazdı

Muğla’da görülen ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında astsubay Aydın Özsıcak savunma yaptı.

17- Ankara’da kaza: Altı kişi hayatını kaybetti

İzmir’den Ankara’ya giden yolcu otobüsü sabah saatlerinde Ankara’ ya 52 kilometre uzaklıktaki Ballıkuyumcu mevkiinde köprü ayaklarına çarptı. Kazada altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

18- Bunu diyen bir vali: Öğretmenler çocukları terbiye amaçlı okşayabilir, arkalarındayız

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız” dedi.

19- Selvi, ‘Aksakallı krizi’ni aktardı: Sonun başlangıcı Akar’ı hedef almasıydı

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, Özel Kuvvetler komutanı iken Gelibolu 2. Kolordu komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın durumunun detaylarını paylaştı.

20- YPG duyurdu: YouTube sayfamız kapatıldı

Video paylaşım sitesi YouTube’un, YPG’nin medya hesabını kapattığı bildirildi.

21- Kapalıçarşı’da ‘vitrin’den satılan 78 parça tarihi eser bulundu

Kapalıçarşı’da bir esnafın vitrininde tarihi eser satıldığı ihbarı doğru çıktı.

22- Fatih Akın’ın son filmi ‘Solgun’ Almanya’nın Oscar adayı oldu

Fatih Akın’ın ‘Aus dem Nichts’ (Solgun) filmi Oscar için aday gösterildi.

23- Türkiye’nin Oscar adayı, Kore savaşını anlatan ‘Ayla’ oldu

Türkiye, Oscar’a aday tercihini ‘Ayla’ filminden yana kullandı.