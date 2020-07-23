Akşam Postası / 23 Temmuz 2020

1- ‘Corona’ önlemleri | Serik’te personelinin testi pozitif çıkan banka dört gün kapatıldı

Antalya’nın Serik ilçesinde çalışanının testi pozitif çıkan bir banka şubesi dört gün süreyle kapatıldı.

2- Akşener Ayasofya’daki programa katılmayacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koruma ekibinden bir polis memurunun Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası devam eden karantina süreci nedeniyle Ayasofya’daki cuma namazıyla yapılacak açılışa katılmayacak.

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3- Adalar’da izin çıkmayan elektrikli araçlarda Erdoğan çözüm için devreye girmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da elektrikli araçların kullanımına kaymakamlıkça izin verilmemesiyle ilgili Ankara’da temaslarda bulunmaya gitti. Sorunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözüldüğü belirtildi.

4- Kalın: Şirketlerimiz Libya’nın yeniden inşa sürecine hazır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Libya’da ‘güvenilir ve sürdürülebilir’ bir ateşkes üzerinde çalışmak için anlaşmaya varıldığını, Libya’da askeri değil siyasi bir çözüm gerektiğini söyledi.

5- Feyzioğlu fikir değiştirdi: Çoklu baro düzenlemesi devrim niteliğinde

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Çoklu baro düzenlemesi devrim niteliğinde. İstanbul, Ankara ve İzmir’in vesayetine son verilmiş, Barolar Birliği 1969’daki kuruluş ruhuna kavuşmuştur” dedi.

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6- ‘Merkez’ faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (MB) politika faizi olan bir haftalık repo faizini yüzde 8.25’te sabit bıraktı.

7- Pınar Gültekin’in katili tek kişilik hücreye konuldu

Muğla’da, 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı, cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu. Avcı’nın ailesinin işlenen cinayete ilişkin haberlerin engellenmesi için savcılığa gizlilik talebinde bulunduğu öğrenildi.

8- Macron Doğu Akdeniz’deki ‘egemenlik ihlalleri’nde AB’nin devreye girmesini istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği’nin (AB) Doğu Akdeniz’de güvenliğin sağlanmasını Türkiye ve diğer aktörlere teslim etmesinin ciddi bir hata olacağını söyleyerek AB’nin devreye girmesini istedi.

9- Bild: Merkel, Türkiye ile Yunanistan’ın çatışmasını önledi

Almanya Başbakanı Angela Merkel Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de doğalgaz arama ve kıta sahanlığı sorunu üzerinden çıkan gerginlikte bizzat devreye girerek salı günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’i aradı.

10- YAŞ kararları: TSK komuta kademesi değişmedi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar neticesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) komuta kademesi değişmedi. 17 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi.

11- Cihaner, Kılaçdaroğlu’na rakip: Liderin değil, halkın partisine ihtiyaç var

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

12- AYM, Berberoğlu kararını erteledi

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu’nun hak ihlali başvurusu hakkındaki kararını erteledi. Nihai karar eylül ayında verilecek.

13- Meclis’ten geçti: ‘Kısa çalışma’ya yeni maddeler; Dijital Mecralar Komisyonu

TBMM Genel Kurulunda, ‘İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin beş maddeden oluşan birinci bölümü kabul edildi.

14- ’15 Temmuz’ istifasından sonra TTK başkanlığına Birol Çetin atandı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Tarih Kurumu (TTK) başkanlığına Prof. Dr. Birol Çetin’i atadı.