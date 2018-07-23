Akşam Postası / 23 Temmuz 2018

1. ABD’nin İran’a yaptırımlarında Türkiye’ye muafiyet yok

ABD’nin İran’a tekrar uygulamaya başlayacağı yaptırımları görüşmek üzere Ankara’ya gelen ABD’li heyet bu aşamada Türkiye’ye muafiyetin söz konusu olmadığını söyledi.

2. Bedelli tasarısında son durum: Sürenin kısaltılması dışında değişiklik yok

AKP Sözcüsü Mahir Ünal bedelli askerlik süresine ilişkin “21 gün olarak konuşuldu. Şu anda bir değişiklik düşünülmüyor” dedi.

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3. TÜİK’e göre ekonomide iyimserlik arttı: Tüketici güveni üç puan arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuz ayında hazirana göre üç puan artarak yüzde 73.1’e yükseldi. Bu son 21 ayın en yüksek oranı.

4. Kongre ağustosta: İYİ Parti’de tek aday genel başkan Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kongrede tek aday olacak.

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5. Antalya’da 60 futbol sahası büyüklüğündeki alan kül oldu

Antalya’da dokuz saat süren orman yangınında yaklaşık 50 hektar (60 futbol sahası) büyüklüğündeki alan küle döndü.

6. ‘Atatürk’e hakaret’ten tutuklanan kadın: Bir anlık boşluğuma, cahilliğime geldi

Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk için “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dedikten sonra tutuklanan Safiye İnci, ifadesinde “Pişmanın, boşluğuma cahilliğime geldi” dedi.

7. IŞİD’in sosyal medya gruplarına operasyon: 43 şüpheliye gözaltı

İstanbul’da IŞİD’e yönelik operasyonda 43 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

8. Sosyal medya bilançosu: Son bir haftada 266 kişiye yasal işlem

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre, son bir hafta içerisinde sosyal medya paylaşımları nedeniyle 266 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, 459 hesap da incelemeye alındı.

9. CHP’li Berberoğlu’nun eşi, Yargıtay önünde eyleme başlıyor

Dokunulmazlık kazanmasının ardından hakkındaki davanın durdurulması talebi reddedilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, Yargıtay’ın önünde eylem yapacağını açıkladı.

10. Hükümetten ‘iddialı’ çalışma: Devletteki doktor maaşı 200 bin liraya çıkabilir

Sağlık Bakanlığı’nın kamu sağlık personeline döner sermayeden ödenen ek ücretleri artırarak en nitelikli operasyonları yapan doktorların 200 bin liraya kadar maaş almasının önünü açan bir düzenlemeye hazırlandığı öne sürülüyor.

11. Almanya, milli takımı bırakan Mesut’u konuşuyor: Bakana göre bu bir ‘alarm’

Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in Alman futbol milli takımında oynamayı bırakması, ülkede futbol dünyasının yanısıra siyasetin de bir numaralı gündem konusu.

12. ‘Bekara ev kiralamayan’ ev sahibi ve emlakçıya para cezası

Eskişehir’de bekar bir kişiye ev vermeyen ev sahibi ve emlakçı toplamda 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

13. Erbil’de valilik binasına saldırı: Saldırganlar IŞİD’le bağlantılı olabilir

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (KBY) başkenti Erbil’de valilik binasına saldırı düzenlendi. IŞİD’le bağlantılı olabileceği belirtilen üç saldırgan öldürüldü.

14. PKK operasyonunda yaralanan asker hayatını kaybetti

Hakkari’de geçen ay PKK’lılara karşı yürütülen operasyonda yaralanan asker hayatın kaybetti.

15. Ankara’daki ‘patlama sesi’nin nedeni F16 test uçuşuymuş

Ankara’da birden fazla ilçede bir patlama sesi duyuldu. Patlamaya bir uçağın sonik patlamasının neden olduğu bildirildi.

16. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Benfica oldu. UEFA’da Medipol Başakşehir, Aberdeen-Burnley eşleşmesinin galibiyle, Beşiktaş ise Thorshanv’ı geçmesi halinde B36 LASK-Lillestrom eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.