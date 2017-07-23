Akşam Postası / 23 Temmuz 2017

1- Erdoğan Almanya’ya Can Dündar’la yüklendi, stratejik ortaklığa vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Alman vatandaşı insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in tutuklanmasının ardından Türkiye’ye yaptırıma hazırlanan Almanya’ya ‘ılımlı mesaj’ verdi: “Bu ortaklığa gölge düşürecek adım atılmamalı.”

2- Almanya cumhurbaşkanı, yaptırımların yanında: Dur demek saygı meselesi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, tutuklamaların kabul edilemeyeğini söyledi.

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3- Büyükada’daki hak savunucularından iki kişi daha tutuklandı

Büyükada’daki toplantı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan hak savunucularından Nalan Erkem ve İlknur Üstün tutuklandı.

4- Sinagog saldırılarına Erdoğan ve Yıldırım’dan tepki: Doğru bulmuyoruz

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki uygulamalarını Türkiye’deki Musevi vatandaşlara mal eden saldırılara karşı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’dan uyarı geldi.

5- Gülmen ve Özakça için Güvenpark buluşmasına polis saldırdı

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara’da yapılan eyleme polis yine saldırdı.

6- Yeşile ve güzele tırpan: Aşiyan Parkı’ndaki ağaçlar füniküler projesi için işaretlendi

Boğaziçi Üniversitesi’nin bulunduğu Rumeli Hisarüstü Mahallesi’nden Aşiyan sahiline yapılacak füniküler hattı için Aşiyan Parkı’nda ağaçlar işaretlendi.

7- Son bir yılda general ve amiral sayısı yüzde 40 azaldı

Darbe girişiminin ardından TSK’daki amiral ve general sayısı yarıya yakın azaldı.

8- Büyükelçi Moore’a göre Türkiye’ye zarar veriyor: Soruşturmalar biraz genişledi

Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore, ülkesinin darbe girişimine katılanlara yönelik yargı mücadelesini haklı gördüğünü belirtirken, bu mücadelenin ‘FETÖ’yle sınırlı kalmayıp gazeteci ve milletvekillerine uzanmasını eleştirdi.

9- ‘Türk hükümeti denge istedi’: Kılıçdaroğlu Guardian’a yazınca, Erdoğan da istemiş

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Guardian’a yazmasının ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yazmak istediği, bu yüzden yazısının yayınlandığı ortaya çıktı.

10- Sanat günlerine izin çıkmayan ‘komünist başkan’: 60 bin lira boşa gitti

Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, güvenlik gerekçesiyle sanat günlerinin bir kısmının yasaklanmasına tepki gösterdi: “Haziranda başvuru yaptık. Yetkililer bizi oyaladı. Harcadığımız 60 bin lira hepsi boşa gitti.”

11- Yurttaşa ‘izinsiz eylem’ cezası AİHM’den döndü: Türkiye tazminat ödeyecek

Adana’da bir yurttaşa ‘izinsiz eylem’e katıldığı gerekçesiyle verilen ceza Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Türkiye’yi mahkum ettirdi.

12- Boğaz’dan 2 bin 200 yüzücü geçti

Bu yıl 29’uncu kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı’nda 49 ülkeden 2 bin 200 yüzücü İstanbul Boğazı’nı geçti.

13- ‘Enteresan bir durummuş’: Sınava ‘Hero’ tişörtüyle gelen kişiye gözaltı

Adana’da Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) ‘Hero’ tişörtüyle gelen bir kişi gözaltına alındı.

14- Sakıncalıymış: Özel öğrenci yurtlarında iki öğrenci aynı odada kalamayacak

Bundan böyle özel öğrenci yurtlarında iki öğrenci aynı odada kalamayacak.