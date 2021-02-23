Akşam Postası / 23 Şubat 2021

1. Buldan: ‘Çözüm süreci’nde vaat edilenleri açıklamazsak namerdiz

Fotoğraf: HDP

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, ‘yeri ve zamanı geldiğinde’, çözüm sürecinde ‘kendilerine vaat edilenleri’ açıklayacağını söyledi.

2. Kılıçdaroğlu’ndan ‘başarılı damat’ yorumu: Başarılıysa neden görevden aldın?

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ‘damat sıfatının’ bakanlığı dönemindeki başarısının önüne geçirildiğini savunan Erdoğan’a yanıt verdi: “Başarılıysa neden görevden aldın?”

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3. Van Cumhuriyet Başsavcılığı HDP’li beş vekil hakkında soruşturma başlattı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP’li beş milletvekili hakkında soruşturma başlattı.

4. Erdoğan: Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız” dedi.

5. AKP’li Özlem Zengin hakkında paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Bir sosyal paylaşım sitesinde AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan M.Y. gözaltına alındı.

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6. 1460 isimden Prof. Dr. Üstün Ergüder’e destek

Fotoğraf: khas.edu.tr

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun eylemleri desteklemesi nedeniyle sert sözlerle eleştirdiği Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Üstün Ergüder’e 1460 isimden destek geldi.

7. Aladağ yurt yangını: Belediye mağdur aileden 10 bin TL vekalet ücreti istiyor

Adana’nın Aladağ ilçesindeki, Süleymancılar’a ait kaçak yurtta çıkan yangında yaralanan 11 yaşındaki Şule Altun’un ailesi maddi ve manevi tazminat talepleri reddedildiği için Aladağ Belediyesi’ne 10 bin TL vekalet ücreti ödeyecek.

8. 2013’teki soruşturma dosyasından: Cezaevinde çıplak arama, darp ve cezasızlık

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP Kocaeli Milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gündeme getirdiği emniyet ve hapishanelerdeki çıplak aramayla ilgili dün yeni bir açıklama daha yaptı. Bu tartışmanın başından itibaren Gergerlioğlu’nun dile getirdiği örneklere inanmadığını söyleyen ve devam eden süreçteki açıklamalarıyla kamuoyunun tepkisini toplayan Zengin bu defa “Gelmiş geçmiş 60 yıldır belki bu arama var. Avrupa’da, ABD’de, İsrail’de var. Havaalanlarına gittiğinizdeki aramalardan bir farkı yok” diye konuştu. Peki hapishanelerdeki uygulama gerçekten de havaalanlarındaki arama gibi mi? Değilse nasıl? Yanıt aramak için Ocak 2013’te Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yaşanan bir olaya odaklanalım.

9. AYM’den, paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Aygün hakkında hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Twitter paylaşımı nedeniyle tutuklanan gazeteci Hakan Aygün hakkında hak ihlali ve 40 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararı verdi.

10. Seçim yasası kulisi: Baraj yüzde 7’ye iniyor; Türkiye milletvekilliği taslaktan çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim yasası taslağı üzerinde yaptığı değişiklikler ortaya çıktı.

11. ORC Araştırma: AKP ile MHP’nin oyu yüzde 48.4

Fotoğraf: Reuters

ORC Araştırma’nın anketinde AKP ile MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 48.4 seviyesinde çıktı.

12. Birleşik Kamu-İş: Açlık sınırı 3 bin 313 lira; yıllık gıda enflasyonu yüzde 30

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, açlık sınırının 3 bin 313 liraya yükseldiğini belirtirken, gıda enflasyonun da bir yılda yüzde 30 arttığını kaydetti.

13. Kadir Şeker davasının dosyası bir kez daha istinafta

Yerel mahkemeye gönderilen Kadir Şeker’in yargılama dosyası, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarına dosyaya dilekçe hakkı tanınması ve diğer eksikliklerin giderilmesi sonrası, yeniden istinaf mahkemesine gönderildi.

14. Erkekler için Covid-19’u atlatmanın yolu ‘kadınlık’tan geçiyor olabilir

42 erkeğe ‘kadınlık‘ hormonu uygulanan Covid-19 pilot tedavi çalışmasında, yöntemin güvenli ve etkili olduğuna dair umut veren veriler elde edildi.

15. Kartal ve Maltepe belediyelerinde grev

Genel İş Sendikası ile İstanbul’un Kartal ilçesinin belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediye binası girişine grev kararı asıldı.

İstanbul’da CHP’li Maltepe Belediyesi’nin işçileri, 1588 kişiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde (TİS) anlaşma sağlanamaması üzerine greve başladı.

16. İkiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu

Fotoğraf: spotlightstories.co

Nijerya’da, 49 yaşındaki bir kadın, ikiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu.

17. Alman plaj voleybolu yıldızlarından turnuvada bikini giymelerine izin vermeyen Katar’a boykot

Fotoğraf: www.fivb.com

Alman plaj voleybolu yıldızları Karla Borger ve Julia Sude, ‘oyuncuların bikini giymesinin yasak olduğu’ tek ülke Katar’da düzenlenecek turnuvayı boykot etme kararı aldı.

18. 17 bin 300 yıllık kanguru resmi: Avustralya’nın en eski kaya sanatı örneği

Fotoğraf: Damien Finch

Avustralyalı bilim insanları, geçmişi günümüzden 17 bin 300 yıl öncesine dayanan, ülkedeki en eski kaya sanatı örneğini keşfetti.

19. Kabile şefinden Jeep’e çağrı: Cherokee ismini araçlara vermeyi bırakın

Cherokee ulusunun lideri Chuck Hoskin, Jeep markasına Cherokee ve Grand Cherokee SUV araçlarında isimlerini kullanmayı bırakması çağrısında bulundu.