Akşam Postası / 23 Şubat 2020

1- İran’da deprem: Van’da dördü çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti

İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van’da yaşayan dördü çocuk, dokuz kişi hayatını kaybetti.

2- Türkiye ‘corona’ nedeniyle İran sınırını kapattı

İran’da ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, İran sınırını kapattı.

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3- Kavala: Haksızlığın hukuk yoluyla giderileceğine olan inancımı koruyorum

Tutuklu işadamı Osman Kavala, kendisine yapılan haksızlığın eninde sonunda hukuk yoluyla giderileceğine inandığını söyledi.

4- Ceren Damar’ın babası: Avukat Vahit Bıçak’a dava açacağım

Akademisyen Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, davada kızı hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunan avukat Vahit Bıçak’a dava açacağını söyledi.

5- Kamerunlu yolcu uçakta streç filme sarıldı, bakanlık inceleme başlattı

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edilmesisini araştırmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirdi.

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6- Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

7- Konya’da 4.5’lik deprem

Konya’nın Derebucak ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

8- CHP’li Sarıbal: AKP döneminde 106 bin ton saman ithalatına 20 milyon dolar ödedik

CHP tarım politikaları ve tarım örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatının 77.6 milyar dolarda kalırken ithalatının 104.6 milyar dolar olduğunu söyledi.

9- İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı sekize yükseldi

İran’da corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı sekize yükseldi. Vaka sayısının ise 43’e çıktığı belirtildi.

10- Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP’nin eş başkanları seçildi

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 4’üncü Olağan Kongresi’nde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar partinin eş başkanları seçildi. Partinin bir önceki eş başkanı Sezai Temelli adaylıktan çekilmişti.