Akşam Postası / 23 Şubat 2020

1- İran’da deprem: Van’da dördü çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti
İran’ın Türkiye’ye sınır Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Van’da yaşayan dördü çocuk, dokuz kişi hayatını kaybetti.
2- Türkiye ‘corona’ nedeniyle İran sınırını kapattı
İran’da ‘corona’ virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından dolayı ölü sayısının sekize yükselmesinin ardından Türkiye, İran sınırını kapattı.
İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı sekize yükseldi
3- Kavala: Haksızlığın hukuk yoluyla giderileceğine olan inancımı koruyorum
Tutuklu işadamı Osman Kavala, kendisine yapılan haksızlığın eninde sonunda hukuk yoluyla giderileceğine inandığını söyledi.
Barkey: Osman Kavala’yla bir kez bile telefonda görüşmedim
Kavala: Cumhurbaşkanının müdahalesi bir imkanı engelledi
HDP’li Şık: Kavala’yı Erdoğan tutuklattı; CHP’li Tanrıkulu: Böyle çürümüşlük görmedik
Kavala tutuklandı: Gerekçe darbe girişiminin karar sürecine katılım
Kavala’nın tutukluluğa sevk gerekçesi: Darbe girişiminin karar sürecine katıldığına dair bulgu var
Kavala ‘tahliye edildiği dosyadan’ yeniden gözaltında!
4- Ceren Damar’ın babası: Avukat Vahit Bıçak’a dava açacağım
Akademisyen Ceren Damar Şenel’in babası Mustafa Damar, davada kızı hakkında tepki çeken açıklamalarda bulunan avukat Vahit Bıçak’a dava açacağını söyledi.
Barodan avukat Vahit Bıçak’a soruşturma
Ankara Barosu başkanı: Şikayet olursa Vahit Bıçak’ın dosyası gelir
Ceren Damar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
5- Kamerunlu yolcu uçakta streç filme sarıldı, bakanlık inceleme başlattı
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı’nda bir yolcunun streç filme sarılarak sınır dışı edilmesisini araştırmak üzere iki mülkiye müfettişi görevlendirdi.
6- Manisa’da 4.8 büyüklüğünde deprem
Manisa’nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
7- Konya’da 4.5’lik deprem
Konya’nın Derebucak ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
8- CHP’li Sarıbal: AKP döneminde 106 bin ton saman ithalatına 20 milyon dolar ödedik
CHP tarım politikaları ve tarım örgütlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Orhan Sarıbal, Türkiye’nin tarımsal ürün ihracatının 77.6 milyar dolarda kalırken ithalatının 104.6 milyar dolar olduğunu söyledi.
9- İran’da ‘corona’dan ölenlerin sayısı sekize yükseldi
İran’da corona virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı sekize yükseldi. Vaka sayısının ise 43’e çıktığı belirtildi.
Çin’de ‘corona’dan ölenlerin sayısı 2 bin 641’e yükseldi
Araştırma: Pangolin, corona virüsünün taşıyıcısı olabilir
Reuters derledi: Yeni tip corona virüsü hakkında tam olarak ne biliyoruz?
10- Pervin Buldan ile Mithat Sancar, HDP’nin eş başkanları seçildi
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 4’üncü Olağan Kongresi’nde İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile Mardin Milletvekili Mithat Sancar partinin eş başkanları seçildi. Partinin bir önceki eş başkanı Sezai Temelli adaylıktan çekilmişti.