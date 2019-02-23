Akşam Postası / 23 Şubat 2019

1. CHP’nin İzmir adayı Soyer: Anketlerde yüzde 57 çıkıyorum

Soyer ve eşi Neptün Soyer. (Fotoğraf: Sözcü)

CHP’nin İzmir adayı Tunç Soyer, anketlerde yüzde 57 olarak göründüğünü söyledi.

2. DP’den adaylığına itiraz dilekçesi verilen Kocamaz: Oyun üstüne oyun tezgahlanıyor

Fotoğraf: DHA

Mersin İl Seçim Kurulu tarafından yayımlanan siyasi parti geçici aday listesi ilan tutanağında Demokrat Parti (DP) adayı olarak gösterilen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın adaylığına itiraz edildi.

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3. Demirtaş’tan AİHM’e ‘karar düzeltme’ başvurusu

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, tutukluluğuna son verilmesine hükmederken bazı konularda ihlal saptaması yapmayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına itiraz etti.

4. Venezuela, Kolombiya sınırını da kapattı

Fotoğraf: NTV

Venezuela, Brezilya’nın ardından Kolombiya sınırını da kapattı.

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5. TMMOB ZMO: Tanzimler aracıyı değil çiftçiyi vuruyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, tanzim satışlarının şu anda belediyenin personel ve araçlarıyla, ne kira, ne elektrik, ne taşıma, hiçbir masraf olmadan gerçekleştirildiğine dikkat çekti ve seçimlerden sonra fiyatların artacağını öngördü.

6. Danıştay’dan ‘AKP vakfı’na dokunulmazlık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da kurucuları arasında olduğu Birlik Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolüne ilişkin davada Danıştay 8’inci Dairesi yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verdi.

7. Beşiktaş’ın borcu 2.3 milyar lira

Beşiktaş spor klübü ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olduğu açıklandı.

8. Filipinler: Kızamık aşısı olmayan çocuklar okula kayıt olamayacak

Filipinler Eğitim Bakanlığı devlet okullarında hızla artan kızamık vakalarının ardından aşı olmayan çocukların okula kaydının yapılmamasını öngören bir yasa üzerinde çalışıyor.

9. Altınordu’nun gençleri: ‘Penaltı haksız’ diye topu dışarı attı

Fotoğraf: altinordu.org.tr

Altınordu Futbol Kulübü’nün U17 takımından bir oyuncu, hakemin kendi lehlerine verdiği penaltının haksız olduğunu düşünüp topu dışarı attı.

10. Kırmızı ette AB’ye uyum: Yağ oranına göre altı kategoride fiyatlama yapılacak

Fotoğraf: Reuters

Kırmızı etin kas dokusu, yağ miktarı ve yaş gibi kriterlere göre sınıflandırılması ve pazar fiyatının da buna göre belirlenmesi sağlanacak.

11. Dorock XL’da kadın müşteriye darp iddiası

Fotoğraf: comimarlik.com/

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Dorock XL adlı bara giden kadın müşteri, barın özel güvenliği tarafından darp edildiğini belirterek polise başvurdu. Dorock XL olaya karışan çalışanlarından birinin işten atıldığını açıkladı.

