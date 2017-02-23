Akşam Postası / 23 Şubat 2017

1- Marmara Üniversitesi rektörü açık konuştu: İhraçlardaki tek kriter ‘barış bildirisi’ydi

Marmara Üniversitesi Rektörü Mehmet Emin Arat, görevlerinden ihraç edilen akademisyenlerin tek kritere göre belirlendiğini söyledi: ‘Bu suça ortak olmayacağız’ başlıklı bildiri.

2- Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan saldırgan serbest: Tüm binayı yakabilirdim

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni kundaklayan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen saldırgan Mehmet Ali Aligül adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırgan, ifadesinde “İstesem tüm binayı yakabilirdim” dedi.

3- Almanya’daki Türk konsolosluklarından öğretmenlere: Hükümete eleştirileri takip edin

Alman Eğitim ve Bilim Sendikası (GEW), Almanya’daki Türk konsolosluklarının öğretmen ve velilerden, Alman okullarında Türkiye hükümetine yönelik eleştirileri takip edip bildirmelerini istediğini öne sürdü.

4- AA duyurdu: ÖSO, El Bab’ı ele geçirdi

Anadolu Ajansı, TSK destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO), ‘Fırat Kalkanı’ harekatı kapsamında IŞİD’den arındırılmaya çalışılan Suriye’nin kuzeyindeki El Bab ilçesinin merkezini ele geçirdiğini duyurdu.

5- İran’a göre Türkiye ‘kadir bilmez’: Darbe gecesi uyumadığımızı hatırlamıyor mu?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun İran’a yönelik sözlerine tepki gösteren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türkiye’yi ‘kadir bilmez’ olarak niteledi.

6- AKP’li Canikli’ye göre ‘terör’, 7 Haziran’da tek başına iktidar çıkmadığı için artmış

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, 7 Haziran seçimlerinde tek başına iktidarın çıkmamasının terör saldırılarını artırdığını öne sürdü.

7- Selvi ‘karargahtan’ bildirdi: AKP’nin yaptırdığı üç ankette de ‘Evet’ oyları önde

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülen başkanlık sistemine ilişkin AKP’nin yaptırdığı üç ankette de ‘Evet’ oylarının kılpayı önde olduğunu yazdı.

8- Star’ın bahçedeki bombanın faturasını kestiği Demirtaş: Savcılar partime saygı duymalı

Sancaktepe’de gerçekleştirilen mitingde yaptığı konuşması nedeniyle yargılanan HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kabul edilen iddianameden üzüntü duyduğunu belirterek, “İddia makamları ve savcılar partime saygı duymak ve bir yargı mensubu olarak bizim hakkımızda açacakları davada ciddi olmak zorundadırlar” dedi.

9- Vekilliği düşürülen HDP lideri Yüksekdağ: Siyaseti makamla yapan insanlar değiliz

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle milletvekilliği düşürülen tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, “Biz siyaseti vekillik makamıyla yapan insanlar değiliz” dedi.

10- MHP’li Semih Yalçın’dan partisinin ‘Hayır’cılarına: Siyasi metamorfoz geçirdiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda ‘Hayır’ oyu kullanacak partililerine seslendi: “Değişimci müzminler; ülkücü fıtratın değişmezliğine inat, kozalarını beğenmeyip siyasi metamorfoz geçirenlerdir.”

11- CHP’li Böke’den hatırlatma: Büyükanne maaşı sendikaların işçi aidatıyla karşılanacak

CHP Sözcüsü ve Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, iktidarın ‘şapkadan çıkan tavşan’ misali bir anda gündeme getirdiği ‘büyükanne maaşı’nın finansmanını sendikalarının işçilerden topladığı aidatlar üzerinden sağlayacağını savunup böylece çalışanın bir cebinden aldığını başka cebine koyacağını kaydetti.

12- Adana’daki ABD konsolosluğunda görevli tercüman, ‘PKK üyeliği’nden gözaltına alındı

Adana’daki ABD konsolosluğunda uzun yıllardır tercüman olarak görev yapan Hamza Uluçay, PKK üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı.

13- Yıkımın ardından: Karaköy Yolcu Salonu’ndan geriye kalanlara kuşbakışı

Karaköy’den Fındıklı’ya kadar uzanan 1.2 kilometrelik sahil şeridinde inşaatı süren Galataport’a verilen ilk tarihi ‘kurban’ Karaköy Yolcu Salonu’nun yıkım sonrası fotoğrafları yayınlandı.

14- ‘Mihriban’ın gazabı: Fatih Portakal’ın sözleri nedeniyle Azerbaycan Fox TV’yi susturdu

FOX Tv Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, eşi Mihriban Aliyev’i, birinci yardımcısı olarak atamasını mizahi dille ele alması ülkede ‘infial’e yol açtı.

15- Eşini yardımcılığına atayan Aliyev’den ’16 Nisan’ yorumu: İstikrarlı bir dönem başlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 16 Nisan’da ‘partili cumhurbaşkanlığı’ için yapılacak referandumun ardından Türkiye’de istikrarlı bir dönemin başlayacağını söyledi.

16- Umut inşaatta: Yabancılara ve yurtdışında yaşayan Türklere konutta KDV istisnası

TBMM’de kabul edilen yeni kanun teklifine göre, yabancılar ve yurtdışında yaşayan Türkler konut alımlarında KDV’den muaf olacak.

17- Kayyım ‘isterse olur’: Van’da Kürtçe eğitim veren çocuk kreşinin yerine Kuran kursu açıldı

Van’da Gürpınar belediyesine kayyım olarak atanan Osman Doğramacı’nın talimatıyla kapatılan çocuk kreşinin yerine Kuran kursu açıldığı ortaya çıktı.

18- 82 yaşındaki kadına ‘Git, camide nöbet tut’ cezası: Suçu ‘değnekle yaralamak’mış

Manisa’nın Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan’a, evinin önündeki bir kavgayı ayırmak isterken değnekle bir kişiye vurarak yaraladığı iddiasıyla beş ay hapis cezası verildi.

19- Trump’ın ‘belgesiz’ bütün göçmenleri Meksika’ya gönderme planına tepki: Böyle bir dayatma kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump’ın kökeni ne olursa olsun bütün ‘belgesiz’ göçmenleri Meksika’ya gönderme planı tepkiyle karşılandı: “Böyle bir dayatma kabul edilemez.”

20- Trump yönetimi trans bireylerin tuvalet seçme özgürlüğüne set çekti

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama döneminde çıkarılan ve transcinsiyet hakları için önemli bir adım olarak görülen tuvalet yönergesini yürürlükten kaldırdı.

21- Musul’un batısına yönelen Irak ordusu, havalimanını ele geçirdi

IŞİD’in elinde bulunan Musul’un batısını geri almak için geçen hafta harekete geçen Irak ordusu, Musul Havalimanı’nı ele geçirdi.

22- Rusya, Alman parlamentosu Reichstag’ın kopyasını yapıyor: Gençler belli bir yere saldırsın

Rusya, Yunarmia şeklinde adlandırılan ‘gençlik ordusu’nun askeri eğitimlerde kullanması amacıyla Alman parlamentosu Reichstag’ın kopyasını yapıyor.