Akşam Postası / 23 Ocak 2021

1. Rapor: Tedbirler uzarsa 35 bin işletme kapanıp 700 bin kişi işini kaybedebilir

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) raporuna göre tedbirlerin uzaması ve kapasite düşüşü nedeniyle sektörde işini kaybetmesi beklenen kişi sayısı 700 bin.

2. Bilim kurulu üyesi sömestr başlarken rahat yaz tatili için uyardı: Evde kalmaya devam

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yarıyıl tatili süresinde şehirlerarası insan hareketliliğinin yeni bir dalgaya neden olacağını belirtti.

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3. Tarım bakanı, gıda fiyatlarındaki artışı ‘global stoklama’ya bağladı

Tarım Orman ve Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarındaki artışı ‘global stoklamaya’ bağladı. Pakdemirli, Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkelerin yüklü gıda siparişi verdiğini ifade etti.

4. S&P, Türkiye tahminlerini açıkladı: Büyüme aşı uygulamasına bağlı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.

5. MetroPOLL: Güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek yüzde 58

MetroPOLL Araştırma şirketinin anketi, toplumun büyük kesiminin güçlendirilmiş parlamenter sistemini desteklediğini ortaya koydu.

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6. Sağlık Bakanlığı’ndan ‘aşı dolandırıcılığı’ uyarısı

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların aşı sırası geldiğine dair SMS gönderilerek dolandırılmaya çalışıldığını bildirdi.

7. En zengin 10 milyarderin pandemide artırdığı serveti herkesi aşılamaya yetiyor

Yardım kuruluşu Oxfam’a göre, dünyanın en zengin 10 milyarderinin salgın sırasında artırdıkları serveti dünyadaki herkesi aşılamak ve salgının neden olduğu yoksulluk artışını tersine çevirmek için yeterli.

8. Yeni binalara ‘yağmur suyu toplama’ şartı; ‘yapı kayıt belgesi’nde yeni haklar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, çatıda toplanan yağmur suyunun bahçe zemini altında bir depoda toplanmasını sağlamak amacıyla yeni binalara ‘yağmur suyu toplama sistemi’ kurulması zorunluluğu getirildi.

9. İzmir merkezli ‘FETÖ’ operasyonunda tutuklu sayısı 111’e yükseldi

‘FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli operasyonda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 46’sının daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 111’e yükseldi.