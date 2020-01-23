Akşam Postası / 23 Ocak 2020

1- Büyükçekmece’deki devlet hastanesinde domuz gribi şüphesi

İstanbul’daki Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi’nin acil servisinin bir bölümü kapatıldı.

2- Çin’de ‘korona’ virüsü nedeniyle bir şehir daha karantina altında

Çin’in ‘korona’ virüsü nedeniyle Wuhan şehrinden sonra, bugün de Huanggang şehri karantina altına alındı. Kentteki otobüs ve tren seferleri durduruldu.

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3- Akhisar’daki deprem sonrası 141 artçı: Halk sokakta sabahladı

Manisa’da meydana gelen depremin ardından sabaha kadar 141 artçı sarsıntı daha meydana geldi.

4- Jeoloji Mühendisleri Odası: Kanal İstanbul, Marmara’daki sahilleri yok edecek

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kanal İstanbul’un yapılması halinde Marmara Denizi’ndeki sahillerin yok olacağını söyledi.

5- TTB: Çocuğun cinsel istismarı affedilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve 48 tabip odası, kız çocuklarının cinsel istismar failleriyle evlendirilmesine ilişkin düzenleme yapılmasına ‘Çocuğun cinsel istismarı affedilemez’ diyerek itiraz etti.

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6- Rapor: Türkiye ‘yolsuzluk algısı’nın en çok arttığı ülke oldu

Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) ‘Yolsuzluk Algı Endeksi’nin 2019 sonuçlarını paylaştı. Buna göre Türkiye bu yıl 39 puan ile 180 ülke arasında 91’inci sıraya geriledi.

7- Sayıştay raporu: DHMİ, 13 yıldır şube müdürlüğüne sınavsız atama yapıyor

Sayıştay raporunda Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (DHMİ) yönetmeliğe rağmen 2007’den bu yana şube müdürlüğü kadrosundaki atamalar için sınav yapmadığı tespit edildi.

8- Aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık vakası görüldü

İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Sekreteri Dr. Hamza Özdemir aşı karşıtlığı nedeniyle geçen yıl 2 bin 666 kızamık vakası olduğunu söyledi.

9- ‘Palu davası’nda mütalaa: Tuncer Ustael’e müebbet ve 11 yıl istendi

Kocaeli’de cinayet ve istismar iddialarıyla anılan Palu ailesine açılan davada savcılık mütalaasını sundu. ‘Bir numaralı sanık’ Tuncer Ustael’e ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl istedi.

10- Dolar iki haftanın zirvesinden ‘Merkez’in ‘ölçülü indirim’ söylemiyle geriledi

Dolar/TL’de cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden satış baskısı Merkez Bankası’nın (MB) önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinde acele etmeyeceği şeklinde algılanan Davos mesajlarıyla azalıyor.

11- Doğuş borç azaltmak için Kuveyt Türk ile ‘sat ve geri kirala’ sözleşmesi imzaladı

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı mevcut kredi borçlarının kısmen kapatılması ve finansal giderlerin azaltılması amacıyla İstanbul’daki D-Ofis Maslak gayrimenkulunun 40 milyon avroya ‘sat ve geri kirala’ yöntemiyle satılması ve sözleşme vadesi sonunda geri alınması için Kuveyt Türk ile finansal kiralama sözleşmesi imzaladı.

12- İBB akıllı şehircilik uygulamaları için ihale açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlara akıllı şehircilik uygulamalarının yapılarak üç yıl süre ile işletmeye verilmesi işi için ihale açtı.

13- ABD’li yetkili: Gani de aynı yoldan giderse akıbeti Süleymani’yle aynı olur

ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook, öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yerine atanan Kudüs Gücü’nün yeni komutanı İsmail Gani’nin aynı yolu takip etmesi durumunda sonunun aynı olacağını söyledi.

14- 32 bin liralık doğalgaz faturası mahkemelik oldu

Gümüşhane’deki bir özel yurda 31 bin lira 819 lira doğalgaz faturası geldi. Yurt yönetimi, mahkemeye gideceğini açıkladı.

15- Tutukluyu ziyaretten men cezası AYM’den döndü: 10 bin lira da tazimat ödenecek

Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklu babasını ziyareti sırasında cezaevinde kötü muamele gördüğü için görevlilere “Allah belanızı versin” diyen adama dokuz aylık ziyaret yasağı cezasını bozdu, 10 bin lira da tazminat ödenmesine karar verdi.