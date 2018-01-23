Akşam Postası / 23 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Kilis’e bir roket daha atıldı

TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dördüncü gününde.

ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.

Reklam

Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…

2- Asker cenazesine katılan Erdoğan: Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız

‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız” dedi.

3- Sözcü davasında tanık olarak dinlenen Koru: Öyle hissettim

Sözcü gazetesinin imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın gençliğinde İsviçre’de Gülen Cemaati evlerinde yetiştiği iddiasını gündeme getiren gazeteci Fehmi Koru ‘çark etti.’ Koru, “Ben öyle hissettim” dedi.

4- Bakanlık aracılığıyla ithal edilen etlerde hastalık çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı bakteriler olduğu ortaya çıktı.

5- Bir gazeteci daha tutuklandı

Van’da önceki gün evine yapılan baskınla gözaltına alınan gazeteci İdris Yılmaz tutuklandı.

6- Ortaokulda beş öğrenciye tacizle suçlanan hizmetliye 50 yıl hapis cezası

Denizli’de hizmetli olarak görev yaptığı ortaokuldaki 10-13 yaşlarındaki beş öğrenciye beş ay boyunca cinsel tacizle suçlanan T.E.’ye 50 yıl hapis cezası verildi.

7- ‘Mor Beyin mağduru’ Konyaspor başkanına ilk duruşmada beraat

‘FETÖ üyeliği’nden yargılanan eski Konyaspor başkanı Ahmet Şan ilk duruşmada beraat etti.

8- Bir tarihe veda: Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkım başladı

Yeniden yapılması planlanan Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkım başladı.

9- Sahte diplomayla 16 yıl çalışan öğretmen: Hamallık yapıyorum, zararı karşılayamam

İstanbul’da sahte diplomayla 16 yıl öğretmenlik yapan Fehmi S., durumu müfettişler tarafından fark edilince, görevden alındı. Devlet 16 yılda ödediği 334 bin 276 lira maaşı faiziyle geri isterken, Fehmi S. kendini savundu: “Şu an hamallık yapıyorum. Zararı karşılayacak durumum yok.”

10- Bahçeli duymasın: İlk vatandaş robot Sophia, Türkiye’ye geliyor

Dünyada bir ülkenin vatandaşlığını kabul eden ilk insansı robot Sophia, 19 Nisan’da Türkiye’ye geliyor.

11- Bir döneme damga vurmuştu: NTV Spor’un satışı için son aşamaya gelindi

NTV Spor kanalının satışı için DiscoveryCommunications ile anlaşmaya varıldı.

12- Oscar adayları: ‘The Shape of Water’ 13 adaylıkla öne çıktı

90’ıncı Oscar ödüllerinin adayları açıklandı.