Akşam Postası / 23 Ocak 2018

1- Zeytin Dalı Harekatı | Kilis’e bir roket daha atıldı
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ dördüncü gününde.
ÖSO milislerinin de desteğiyle 20 Ocak saat 17.00’de başlatılan geniş kapsamlı operasyon devam ediyor.
Diken harekattan notları dakika dakika aktarıyor…
Radyocudan infaz çağrısı: Operasyona itiraz eden gazeteciyi, milletvekilini vurun
Kalın ‘çıtayı yükseltti’: Suriyeliler dönene dek operasyonlar sürecek
Dört günlük bilanço: Sosyal medyadan 91 gözaltı, dört tutuklama
ABD savunma bakanı: Afrin harekatı IŞİD’e karşı mücadelede dikkat dağıtıyor
Hannover Havalimanı’nda ‘Afrin protestosu’ sırasında kavga çıktı
ABD’li yetkililer: Türkiye Menbiç’e yönelirse durum çok farklı olur
CHP lideri desteğe rağmen eleştiriden rahatsız: Erdoğan’da takıntı var
‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubayın vasiyeti: Çocuklara harcansın
Çavuşoğlu: Tillerson’a dedim ki ‘Bizimle YPG ağzıyla konuşmayın’
2- Asker cenazesine katılan Erdoğan: Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız
‘Zeytin Dalı Harekatı’nda hayatını kaybeden astsubay üstçavuş Musa Özalkan’ın cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Üç beş soysuza bu sınırlarda soluk aldırmayız” dedi.
3- Sözcü davasında tanık olarak dinlenen Koru: Öyle hissettim
Sözcü gazetesinin imtiyaz sahibi Burak Akbay’ın gençliğinde İsviçre’de Gülen Cemaati evlerinde yetiştiği iddiasını gündeme getiren gazeteci Fehmi Koru ‘çark etti.’ Koru, “Ben öyle hissettim” dedi.
4- Bakanlık aracılığıyla ithal edilen etlerde hastalık çıktı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı aracılığıyla Bosna Hersek’ten ithal edilen 20 ton sığır karkas etinde insan sağlığına zararlı bakteriler olduğu ortaya çıktı.
Piyasaya sürülmemiş: Hastalıklı et iddiası doğrulandı
5- Bir gazeteci daha tutuklandı
Van’da önceki gün evine yapılan baskınla gözaltına alınan gazeteci İdris Yılmaz tutuklandı.
6- Ortaokulda beş öğrenciye tacizle suçlanan hizmetliye 50 yıl hapis cezası
Denizli’de hizmetli olarak görev yaptığı ortaokuldaki 10-13 yaşlarındaki beş öğrenciye beş ay boyunca cinsel tacizle suçlanan T.E.’ye 50 yıl hapis cezası verildi.
7- ‘Mor Beyin mağduru’ Konyaspor başkanına ilk duruşmada beraat
‘FETÖ üyeliği’nden yargılanan eski Konyaspor başkanı Ahmet Şan ilk duruşmada beraat etti.
8- Bir tarihe veda: Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkım başladı
Yeniden yapılması planlanan Abdi İpekçi Spor Salonu’nda yıkım başladı.
9- Sahte diplomayla 16 yıl çalışan öğretmen: Hamallık yapıyorum, zararı karşılayamam
İstanbul’da sahte diplomayla 16 yıl öğretmenlik yapan Fehmi S., durumu müfettişler tarafından fark edilince, görevden alındı. Devlet 16 yılda ödediği 334 bin 276 lira maaşı faiziyle geri isterken, Fehmi S. kendini savundu: “Şu an hamallık yapıyorum. Zararı karşılayacak durumum yok.”
10- Bahçeli duymasın: İlk vatandaş robot Sophia, Türkiye’ye geliyor
Dünyada bir ülkenin vatandaşlığını kabul eden ilk insansı robot Sophia, 19 Nisan’da Türkiye’ye geliyor.
11- Bir döneme damga vurmuştu: NTV Spor’un satışı için son aşamaya gelindi
NTV Spor kanalının satışı için DiscoveryCommunications ile anlaşmaya varıldı.
12- Oscar adayları: ‘The Shape of Water’ 13 adaylıkla öne çıktı
90’ıncı Oscar ödüllerinin adayları açıklandı.