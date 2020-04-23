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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Nisan 2020

1- Bugün 23 Nisan… 100’üncü yıl kutlu olsun!

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümü.

TRT arşivinden Meclis’in açılışı: Okuldan sıra, kahvehaneden gaz lambası

Her taşında Ankaralının emeği var: Fotoğraflarla 1’inci Meclis binası

‘Cumhuriyet’ gazetelerinde 23 Nisan: Atatürk devrinin her günü bayram

CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde Kılıçdaroğlu sekiz yaşında…

‘TK1920’ sefer sayılı uçak gökyüzüne ay yıldız çizdi

2- 23 Nisan oturumunda Kılıçdaroğlu’ndan parlamenter sistem vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarının kaynağının TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve darbe yasalarıyla ortaya çıkan darbe hukuku olduğunu belirterek ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesine dayanan yeni bir anayasa yapılması ve yeni, güçlü bir demokratik parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

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3- Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu’na soruşturma

İstanbul Anadolu başsavcılığı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar ilçe başkanı tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmayı genişleterek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suçluyu övme ve suça azmettirme’ suçundan soruşturma başlattı.

4- CHP raporu: Çocuk evlilikleri tasarıya eklenmek istendi

CHP’nin raporunda, iktidar temsilcilerinin, muhalefet partilerinin grup başkan vekilleriyle yapılan bir toplantıda çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak bir maddeyi infaz tasarısına eklemeyi teklif ettiği, muhalefet partilerinin girişimi sayesinde bunun engellendiği iddia edildi.

5- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 464 artarak 25 bin 549’a çıktı

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549’a yükseldi.

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Salgın kabusları: Kimi üzerine öksürüldüğünü görüyor, kimi çocuğunun virüsü kaptığını

New York’ta hastanenin raporu: Genç Covid-19 hastaları ani inme geçirebiliyor

UEFA’dan ‘corona’ desteği: 676 kulübe 70.4 milyon avroluk ödeme

Karantinadan kaçıp bara gittiler

Adresi bilmediği için ‘Sheffield’da bir yer’ yazıp paket yolladı; postacı, alıcıyı buldu

Hakkında ‘veri gizliliği’ incelemesi başlatılan Zoom: Güvenliği artırıyoruz

AB ‘corona’ sonrası ekonomik toparlanmaya hazırlanıyor

6- Dört günlük yasak öncesi uygulama: 6 bin 500 kişiye işlem, 100 bin işyerine denetim

İçişleri Bakanlığı, dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde 6 bin 500 kişiye işlem yapıldığını, 100 bine yakın işyerinin kontrol edildiğini bildirdi.

DSÖ yetkilisi: Türkiye’nin ‘corona’ görünümü ‘ihtiyatlı iyimser’

Cezayir’den 344, Kanada’dan 349 vatandaş Türkiye’ye getirildi

Konya’da 280 kaçak ‘corona’ test kitine el kondu

İstanbul’da 685 bin kaçak maskeye el kondu

Adana’da 700 bin kaçak maskeye el kondu

Foça’daki huzurevinde dört kişide ‘corona’ çıktı

Yasağın ilk dakikalarında 3 bin lira ceza kesildi, koşarak eve gitti

7- Varlık Fonu, kamuya ait sigorta şirketlerini de devraldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) kamuya ait Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ve Halk Hayat ve Emeklilik şirketlerinin hisselerini kamu bankalarından devraldı.

8- ‘MİT haberi’ soruşturmasında yeni ifade: İki fotoğraf verdim, diğerlerini bilmiyorum

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haberin yayınlanması sonrası başlatılan soruşturmada bir belediye görevlisinin ifadesi alındı. Görevli, haberi yapan gazeteciye fotoğrafları ‘incelemesi için’ gönderdiğini söyledi.

9- Kavala’dan mektup: Gelinen noktada iyimserliğimi koruyabilmem mümkün değil

Tam 905 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, “Gelinen noktada iyimserliğimi koruyabilmem mümkün değil” dedi.

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