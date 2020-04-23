Akşam Postası / 23 Nisan 2020

1- Bugün 23 Nisan… 100’üncü yıl kutlu olsun!
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümü.
TRT arşivinden Meclis’in açılışı: Okuldan sıra, kahvehaneden gaz lambası
Her taşında Ankaralının emeği var: Fotoğraflarla 1’inci Meclis binası
‘Cumhuriyet’ gazetelerinde 23 Nisan: Atatürk devrinin her günü bayram
CHP’nin 23 Nisan çizgi filminde Kılıçdaroğlu sekiz yaşında…
‘TK1920’ sefer sayılı uçak gökyüzüne ay yıldız çizdi
2- 23 Nisan oturumunda Kılıçdaroğlu’ndan parlamenter sistem vurgusu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarının kaynağının TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve darbe yasalarıyla ortaya çıkan darbe hukuku olduğunu belirterek ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesine dayanan yeni bir anayasa yapılması ve yeni, güçlü bir demokratik parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini ifade etti.
3- Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu’na soruşturma
İstanbul Anadolu başsavcılığı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar ilçe başkanı tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmayı genişleterek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suçluyu övme ve suça azmettirme’ suçundan soruşturma başlattı.
4- CHP raporu: Çocuk evlilikleri tasarıya eklenmek istendi
CHP’nin raporunda, iktidar temsilcilerinin, muhalefet partilerinin grup başkan vekilleriyle yapılan bir toplantıda çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak bir maddeyi infaz tasarısına eklemeyi teklif ettiği, muhalefet partilerinin girişimi sayesinde bunun engellendiği iddia edildi.
5- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 464 artarak 25 bin 549’a çıktı
Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549’a yükseldi.
’21’inci Yüzyılda Kapital’in yazarı Piketty: Bunlar politik çalkantının sadece başlangıcı
Salgın kabusları: Kimi üzerine öksürüldüğünü görüyor, kimi çocuğunun virüsü kaptığını
New York’ta hastanenin raporu: Genç Covid-19 hastaları ani inme geçirebiliyor
UEFA’dan ‘corona’ desteği: 676 kulübe 70.4 milyon avroluk ödeme
Karantinadan kaçıp bara gittiler
Adresi bilmediği için ‘Sheffield’da bir yer’ yazıp paket yolladı; postacı, alıcıyı buldu
Hakkında ‘veri gizliliği’ incelemesi başlatılan Zoom: Güvenliği artırıyoruz
AB ‘corona’ sonrası ekonomik toparlanmaya hazırlanıyor
6- Dört günlük yasak öncesi uygulama: 6 bin 500 kişiye işlem, 100 bin işyerine denetim
İçişleri Bakanlığı, dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde 6 bin 500 kişiye işlem yapıldığını, 100 bine yakın işyerinin kontrol edildiğini bildirdi.
DSÖ yetkilisi: Türkiye’nin ‘corona’ görünümü ‘ihtiyatlı iyimser’
Cezayir’den 344, Kanada’dan 349 vatandaş Türkiye’ye getirildi
Konya’da 280 kaçak ‘corona’ test kitine el kondu
İstanbul’da 685 bin kaçak maskeye el kondu
Adana’da 700 bin kaçak maskeye el kondu
Foça’daki huzurevinde dört kişide ‘corona’ çıktı
Yasağın ilk dakikalarında 3 bin lira ceza kesildi, koşarak eve gitti
7- Varlık Fonu, kamuya ait sigorta şirketlerini de devraldı
Türkiye Varlık Fonu (TVF) kamuya ait Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ve Halk Hayat ve Emeklilik şirketlerinin hisselerini kamu bankalarından devraldı.
8- ‘MİT haberi’ soruşturmasında yeni ifade: İki fotoğraf verdim, diğerlerini bilmiyorum
Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haberin yayınlanması sonrası başlatılan soruşturmada bir belediye görevlisinin ifadesi alındı. Görevli, haberi yapan gazeteciye fotoğrafları ‘incelemesi için’ gönderdiğini söyledi.
9- Kavala’dan mektup: Gelinen noktada iyimserliğimi koruyabilmem mümkün değil
Tam 905 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, “Gelinen noktada iyimserliğimi koruyabilmem mümkün değil” dedi.