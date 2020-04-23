Akşam Postası / 23 Nisan 2020

1- Bugün 23 Nisan… 100’üncü yıl kutlu olsun!

Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümü.

2- 23 Nisan oturumunda Kılıçdaroğlu’ndan parlamenter sistem vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunlarının kaynağının TBMM’yi etkisizleştiren darbeciler ve darbe yasalarıyla ortaya çıkan darbe hukuku olduğunu belirterek ‘kuvvetler ayrılığı’ ilkesine dayanan yeni bir anayasa yapılması ve yeni, güçlü bir demokratik parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini ifade etti.

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3- Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu’na soruşturma

İstanbul Anadolu başsavcılığı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar ilçe başkanı tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturmayı genişleterek CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘suçluyu övme ve suça azmettirme’ suçundan soruşturma başlattı.

4- CHP raporu: Çocuk evlilikleri tasarıya eklenmek istendi

CHP’nin raporunda, iktidar temsilcilerinin, muhalefet partilerinin grup başkan vekilleriyle yapılan bir toplantıda çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak bir maddeyi infaz tasarısına eklemeyi teklif ettiği, muhalefet partilerinin girişimi sayesinde bunun engellendiği iddia edildi.

5- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 464 artarak 25 bin 549’a çıktı

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 464 artarak 25 bin 549’a yükseldi.

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6- Dört günlük yasak öncesi uygulama: 6 bin 500 kişiye işlem, 100 bin işyerine denetim

İçişleri Bakanlığı, dört günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde 6 bin 500 kişiye işlem yapıldığını, 100 bine yakın işyerinin kontrol edildiğini bildirdi.

7- Varlık Fonu, kamuya ait sigorta şirketlerini de devraldı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) kamuya ait Güneş Sigorta, Halk Sigorta, Ziraat Sigorta, Vakıf Emeklilik ve Hayat, Ziraat Hayat ve Emeklilik ve Halk Hayat ve Emeklilik şirketlerinin hisselerini kamu bankalarından devraldı.

8- ‘MİT haberi’ soruşturmasında yeni ifade: İki fotoğraf verdim, diğerlerini bilmiyorum

Libya’da hayatını kaybeden bir MİT görevlisinin Manisa’daki cenazesine ilişkin haberin yayınlanması sonrası başlatılan soruşturmada bir belediye görevlisinin ifadesi alındı. Görevli, haberi yapan gazeteciye fotoğrafları ‘incelemesi için’ gönderdiğini söyledi.

9- Kavala’dan mektup: Gelinen noktada iyimserliğimi koruyabilmem mümkün değil

Tam 905 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala, “Gelinen noktada iyimserliğimi koruyabilmem mümkün değil” dedi.