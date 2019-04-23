Akşam Postası / 23 Nisan 2019

1. Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla ilgili “Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları istismara dönüştürmenize gerek yok. Ben ziyarete gideceksem soruyorum” dedi.

2. Kılıçdaroğlu, cenazede kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asker cenazesinde kendisine saldıranlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

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3. Bakan Akar: ‘Mesaj’ dediğim şey insanların ‘terörü bitirin’ ifadeleriydi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir asker cenazesinde uğradığı saldırı sonrası saldırganlara “Mesajlarınızı verdiniz” sözleri üstüne konuştu. Akar, ‘mesaj‘dan kastının insanların ‘teröre‘ olan tepkisi olduğunu belirtti.

4. YSK, AKP’nin ‘KHK’lıların oyları geçersiz sayılsın’ talebini reddetti

AKP’nin KHK’lıların oy kullanmaması yönündeki itirazı YSK tarafından reddedildi.

5. Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturması: Dokuz kişiden sekizi serbest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruklu saldırıyla ilgili gözaltına alınan dokuz kişiden üçünün serbest bırakıldığı bildirildi.

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6. Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun elini sıkmakla yetindi: ‘Geçmiş olsun’ yok

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Anıtkabir’de yapılan törende karşılaştığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulunmadı.

7. Yurt çapında coşku: Fotoğraflarla rengarenk 23 Nisan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi yurdun birçok bölgesinde çocukların renkli görüntülerine sahne oldu.

8. Oyuncu Deniz Çakır’a bir yıla kadar hapis talebi

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülü kadınları taciz ettiği iddiasıyla bir yıla kadar hapis cezası talep edildi.

9. Sri Lanka saldırılarını IŞİD üstlendi: Ölü sayısı 321

Sri Lanka’da Hristiyanların dini bayramı Paskalya kutlamaları sırasında üç kilise, üç otel ve iki farklı noktada düzenlenen saldırıları IŞİD üstlendi. Saldırılarda ölenlerin sayısı 321’e yükseldi.

