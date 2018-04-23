Akşam Postası / 23 Nisan 2018

1- CHP’den ‘Akşener’in ortak adaylığı’na net yalanlama: Kendi adayımızı çıkaracağız

CHP Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e cumhurbaşkanlığı seçiminde destek vereceklerine ilişkin iddiayı yalanlarken “CHP kendi adayını çıkaracak” söylemini tekrarladı.

2- CHP’li vekilin ‘Gül’e söyleyeceği tek cümle’: Güle güle

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, AKP’nin kurucularından Abdullah Gül’ün ‘çatı aday’ olabileceği tartışmalarına parti tabanını hatırlatarak katıldı.

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3- HÜDA-PAR ve HKP’den 24 Haziran seçimlerine katılmak için başvuru

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) ve Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 24 Haziran’daki erken seçime katılabilmek için başvuru yaptı.

4- Gezici anketi: Erdoğan ilk turda seçilemiyor, ikinci turda Erdoğan-Akşener başa baş

Gezici Araştırma’ya göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde ilk turda seçilemeyecek.

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5- Karamollaoğlu: Erdoğan’ın etrafında sadece şakşakçılar kaldı

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Artık etrafında sadece şakşakçılar kaldı” dedi.

6- Meclis’te OHAL ve darbe tartışması: Erdoğan ‘Rezalet’ deyip gitti

Meclis’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel oturum düzenlendi. OHAL ve ‘darbe’ tartışması üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tartışmayı “Rezalet” diye tanımladıktan sonra Meclis’i terk etti.

7- Özel güvenlik, Tolga Zengin’den şikayetçi: ‘Küfredip yumrukladı’

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylar sırasında siyah-beyazlı kulübünün kalecisi Tolga Zengin’in kendisini darp ettiğini söyleyen özel güvenlik görevlisi şikayetçi oldu.

8- Van’da iş cinayeti: 15 yaşındaki çocuk çalıştığı inşaatta akıma kapılarak can verdi

Van’da inşaatta çalışan 15 yaşındaki çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 57 yaşındaki babası hayatını kaybetti.

9- Protestoların hedefindeydi: Ermenistan Başbakanı Sarkisyan istifa etti

Ermenistan’da yaklaşık iki haftadır protestoların hedefinde olan Başbakan Serj Sarkisyan istifa kararı aldı.

10- Önder ‘opsiyonlu’ konuştu: Parlamenter sistemin bizi abad edeceğini düşünmedik

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreya Önder, “Biz parlamenter sistemin bu ülkeyi abad edeceği düşüncesinde hiçbir zaman olmadık ki. Parlamenter sistemin bizler için neye benzediği, orayı nasıl kullanmak istediğimiz tarihimizde kristalize olmuştur” dedi.

11- ‘Avrupa’da konuşacağım’ diyen Erdoğan’a karşı Almanya’nın ‘tavrı net’: İzin yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın erken seçimler öncesinde Avrupa’da Türk vatandaşlarına hitaben bir konuşma yapacağını açıklamasının ardından, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı siyasilerin Almanya’da seçim kampanyası yürütmesine izin verilmeyeceğini tekrarladı.

12- 15 milyon binaya imar affı geliyor: Yasa seçim öncesi Meclis’te

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye’deki 26 milyona yakın binanın yüzde 60’ının devletle ihtilaflı olduğunu belirterek cüzi bir bedel karşılığı ‘imar barışı’ getireceklerini açıkladı.