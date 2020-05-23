Akşam Postası / 23 Mayıs 2020

1- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayısı sıfır dahi olsa güvende değiliz

Bayram sonrası yeni normale dönüşün bir parçası olarak daha fazla önlemin kaldırılması bekleniyor. Bu anlamda vaka sayısının azaltılmasının önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyarıyor: “Ancak sayı sıfır olsa dahi güvende değiliz. Bu sadece test yapılan kişiler arasında güvende olduğunuz anlamına gelir.”

2- Ramazan bayramında Başkentray, Marmaray, otoyollar ve köprüler ücretsiz

Bütün illerde sokağa çıkma yasağının olduğu Ramazan Bayramı’nda Başkentray ve Marmaray seferleri ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

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3- Pakdemirli: Gıda üreten ve satanlara kural ihlali nedeniyle 4 milyon lira ceza kestik

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda üretim merkezlerine 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerine 45 bin 938, toplam 61 bin 736 denetim yaptıklarını, kuralları ihlal eden işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestiklerini açıkladı.

4- Kulis: MHP, ‘vekil transferi’ni önlemek için iki alternatif sundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, siyasi partiler kanununun değiştirilmesini ve vekil transferinin yeniden düzenlenmesini istemesinin ardından, AKP ve MHP yetkilileri arasında ilk temas gerçekleşti.

5- Erbaş: Dileyen bayram namazını evinde kılabilir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, salgın nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını anımsatarak, “Dileyen bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazını evinde kılabilir” dedi.

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6- Rize’ye giden çay üreticilerine test: Her evden bir kişiye yapılıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, seyahat kısıtlaması engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gitmeyi sürdürüyor. 110 kişilik ekip, Rize’de, karantinadaki çay üreticilerine, her evden bir kişiye Covid-19 testi yapıyor.

7- Covid-19 atlattı, hasta yakını tarafından darp edildi: Corona’yı yendik, şiddeti yenemedik

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde iki araştırma görevlisi, eşini muayene getiren kişi tarafından darp edildi. İki hafta önce Covid-19 geçiren araştırma görevlilerinden biri “Corona’yı yendik ancak şiddeti yenemedik” diyerek tepkisini dile getirdi.

8- Rize’ye giden çay üreticilerine test: Her evden bir kişiye yapılıyor

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, seyahat kısıtlaması engeli kaldırılan çay üreticileri, memleketlerine gitmeyi sürdürüyor. 110 kişilik ekip, Rize’de, karantinadaki çay üreticilerine, her evden bir kişiye Covid-19 testi yapıyor.

9- ‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 282 artışla 36 bin 675’e çıktı

Britanya’da can kaybı 282 artışla 36 bin 675’e yükseldi… ABD’de yaşamını yitirenlerin sayısı 1307 artarak 97 bin 696’ya yükseldi.

10- Pendik’te, İETT otobüsü sulama tankerine çarptı: Yedi yaralı

İstanbul’un Pendik ilçesinde İETT otobüsü, yol kenarında sulama yapan tankere çarptı. Kazada sürücülerin de aralarında olduğu yedi kişi yaralandı.

11- ABD, Çin’in 33 kuruluşunu yaptırım listesine aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, insan hakları ihlali ve ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Çin’in 33 kuruluşuna yaptırım kararı getirdi.