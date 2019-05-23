Akşam Postası / 23 Mayıs 2019

1- Uçurumdan düşüp kaybolan AA muhabirinin cesedi bulundu

Bayburt’ta, çekim yaparken uçurumdan yuvarlanıp kaybolan Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdülkadir Nişancı’nın cansız bedenine ulaşıldı.

2- ABD Senatosu’nun savunma tasarısı: Türkiye S-400 alırsa F-35 ortaklığı sonlanır

ABD Senatosu.

ABD Kongresi’nin iki kanadından biri olan ABD Senatosu’nda açıklanan savunma politikası tasarısına göre, Ankara’nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi satın alma planını sürdürmesi durumunda F-35 programındaki ortaklığı sonlandırılacak.

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3- Dışişleri ‘ABD iki hafta süre verdi’ haberini yalanladı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD’nin S-400 krizinin çözümü için Türkiye’ye haziranın başına kadar süre tanıdığı iddialarını yalanladı.

4- Wikipedia Türkiye’yi AİHM’de dava edecek

Wikipedia, siteye 2017’den bu yana erişim engeli getiren Türkiye’yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) dava edecek.

5- Yeni seçim, yeni paket: Üç kamu bankasından üç sektöre 30 milyar lira kredi

Berat Albayrak. Fotoğraf: Reuters

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 23 Haziran seçimleri öncesinde bir paket daha açıkladı. Albayrak İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi kapsamında üç kamu bankasının katılımıyla üç ana faliyet alanına 30 milyar liralık finansman sağlanacağını söyledi.

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6- CHP’li Erkek: YSK’nın şaibeli bulduğu sandıklarda Yıldırım önde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, YSK’nın gerekçeli kararını eleştirerek “YSK’nın bu kararına kadar sandık başkanı ve sandık kurulu üyesi atamalarına dayanarak iptal edilen hiçbir seçim yok” diye konuştu.

7- CHP, CNN Türk’ü Amerika’da CNN Genel Merkezi’nde protesto edecek

CHP’nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk’ü, CNN Genel Merkezi’nde protesto edeceklerini duyurdu.

8- 2 milyar dolarlık enerji projesi devlet fonuna aktarılacak

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Edin, 2 milyar dolar (12.27 milyar lira) tutarında proje yükünün mevcut ortaklarla çözüm bulunamaması ve yapılandırma konusunda bir ilerleme sağlanamaması nedeniyle Enerji Girişim Sermaye Fonu’na aktarılmasının planlandığını söyledi.

9- Gübretaş’ta toplu pazarlık: Petrol-İş anlaşma olmazsa Haziran’da greve gidecek

Gübretaş ve Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması durumunda 19 Haziran’dan itibaren grev uygulanmasına karar verildi.

10- Times: Theresa May istifa ediyor

Fotoğraf: Reuters

The Times gazetesi, Britanya Başbakanı There May’in Britanya’nın AB’den çıkışını düzenleyen Brexit anlaşması çerçevesinde yaşanan siyasi kriz nedeniyle yarın istifa edeceğini öne sürdü.

11- Kendisine tecavüz eden adamı öldüren Yıldırım’ın müebbet hapis cezası onandı

Isparta’da kendisine tecavüz eden adamı öldürüp başını kesen Nevin Yıldırım’a verilen ömür boyu hapis cezası oy çokluğuyla onandı.

12- Bin Ladin’in kimliğini keskin nişancıyı yanına yatırıp boy ölçerek teyit etmişler

El Kaide’nin kurucusu Usame bin Ladin’i Pakistan’da ele geçiren ABD özel kuvvetleri, vurularak öldürülen örgüt liderinin kimliğini ekipteki keskin nişancıyı bin Ladin’in cesedinin yanına uzandırıp boy farkını ölçerek teyit etmiş.