Akşam Postası / 23 Mayıs 2018

1. TL eriyor Türkiye seyrediyor: Dolar ve avrodan rekor üzerine rekor

Türk Lirası karşısında rekor üzerine rekor kırmaya devam eden dolar 4.92’yi de geride bıraktı.

2. HDP’den deklarasyon: Demokratikleşme, Kürt sorununun çözümünden geçer

HDP, Kürt sorununun çözümüne yönelik deklarasyonunu paylaştı. Türkiye’nin demokratikleşmesinin, Kürt sorununun çözülmesinden geçtiğine işaret edilen deklarasyonda “Türkiye halklarının huzura, güvene ve refaha kavuşmaya ihtiyacı vardır. Bunun yegane yolu Kürt sorununda kalıcı barışı sağlamaktır. Barış, sadece çatışmaların, ölümlerin ve acıların olmaması değil, aynı zamanda erdeme, iyiliğe, bir arada yaşama doğru atılan en büyük adım olacaktır” dendi.

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3. Liste dışı kalan CHP’li Eren Erdem: MİT TIR’ları belgelerini Tezcan’dan aldım

24 Haziran seçimleri için hazırlanan aday listesinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, hakkında hazırlanan FETÖ iddianamesinde suçlanmasına neden olan tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan aldığını öne sürdü.

4. Resmi Gazete’de yayınlandı: ‘Ak Saray’da ‘özel harekat’ şubesi açılıyor

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan bakanlar kurulu kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapacak Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulacak.

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5. İnce ‘son anket’i verdi: Yüzde 30’un üzerindeyiz, ikinci tura kalmayacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, elindeki son ankete göre yüzde 30’un üzerinde olduğunu söyledi.

6. Yemek kartlarına ayar: Ödeme süresi 30 günü, komisyon oranı yüzde 6’yı aşmayacak

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yemek kartlarına ilişkin uzun süredir sektörle üzerinde çalıştığı düzenlemeyi mevzuata uyarladı. Buna göre kart firmalarının lokanta ve restoranlardan aldıkları komisyon oranı yüzde 6’yı, ödeme süresi de 30 günü aşamayacak. Yemek kart ve çekleri marketlerde kullanılmaya devam edecek.

7. Bu da İtalya’nın ‘diploma krizi’: Başbakan adayı Conte’nin ‘okulları’ tek tek yalanladı

İtalya’da 4 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlığa aday gösterilen hukuk profesörü Giuseppe Conte’nin özgeçmişinde okuduğu okullar arasında saydığı New York ve Sorbonne üniversiteleri, kayıtlarında böyle bir isme rastlamadıklarını bildirdi.

8. Sekiz yaşında çocuk bonzaiden hastanelik oldu

Edirne’nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı sanılan sekiz yaşındaki bir çocuk hastanelik oldu.

9. Albayrak’tan ‘petrol seferberliği’: Uçakla gravite veri toplama işlemine başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol arama çalışmaları için en kapsamlı hazırlığın yapıldığını belirterek, “Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde ise Van’dan Siirt’e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık” dedi.

10. HDP’li Baluken’e verilen hapis cezası onandı

Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl sekiz aylık hapis cezasının dokuz yıl iki aylık bölümü kesinleşti. Baluken, 24 Haziran’daki seçimlerde Batman birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

11. Wikipedia’dan bakana mektup: Çabamızı yanlış tanıtıyorsunuz, makaleler farklılaştı

Wikipedia, bir yılı aşkın süredir devam eden yasağın kaldırılması için kendilerini ‘adım atmamakla’ suçlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a mektupla yanıt verdi: “Çabalarımızı yanlış tanıtıyorsunuz. Söz konusu Wikipedia makaleleri, mahkemenin bir yıldan fazla bir süre önce kararını verirken incelediği halinden önemli ölçüde farklı.”