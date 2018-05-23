Akşam Postası / 23 Mayıs 2018

1. TL eriyor Türkiye seyrediyor: Dolar ve avrodan rekor üzerine rekor
Türk Lirası karşısında rekor üzerine rekor kırmaya devam eden dolar 4.92’yi de geride bıraktı.
İnce’den Erdoğan’a çağrı: Danışmanları uzaklaştırın, MB’ye müdahale etmeyin
Nobelli iktisatçı durumu ’97-98 dönemi’ne benzetti: Türkiye serbest düşüşte
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Rekor kıran döviz, Halkbank müdürünü inandıramadı: Gerçeği yansıtmıyor
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2. HDP’den deklarasyon: Demokratikleşme, Kürt sorununun çözümünden geçer
HDP, Kürt sorununun çözümüne yönelik deklarasyonunu paylaştı. Türkiye’nin demokratikleşmesinin, Kürt sorununun çözülmesinden geçtiğine işaret edilen deklarasyonda “Türkiye halklarının huzura, güvene ve refaha kavuşmaya ihtiyacı vardır. Bunun yegane yolu Kürt sorununda kalıcı barışı sağlamaktır. Barış, sadece çatışmaların, ölümlerin ve acıların olmaması değil, aynı zamanda erdeme, iyiliğe, bir arada yaşama doğru atılan en büyük adım olacaktır” dendi.
3. Liste dışı kalan CHP’li Eren Erdem: MİT TIR’ları belgelerini Tezcan’dan aldım
24 Haziran seçimleri için hazırlanan aday listesinde yer almayan CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, hakkında hazırlanan FETÖ iddianamesinde suçlanmasına neden olan tutanakları CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan aldığını öne sürdü.
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4. Resmi Gazete’de yayınlandı: ‘Ak Saray’da ‘özel harekat’ şubesi açılıyor
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan bakanlar kurulu kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün merkez teşkilatında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapacak Özel Harekat Şube Müdürlüğü kurulacak.
5. İnce ‘son anket’i verdi: Yüzde 30’un üzerindeyiz, ikinci tura kalmayacak
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, elindeki son ankete göre yüzde 30’un üzerinde olduğunu söyledi.
İnce’den Erdoğan dahil adaylara bağış
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6. Yemek kartlarına ayar: Ödeme süresi 30 günü, komisyon oranı yüzde 6’yı aşmayacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yemek kartlarına ilişkin uzun süredir sektörle üzerinde çalıştığı düzenlemeyi mevzuata uyarladı. Buna göre kart firmalarının lokanta ve restoranlardan aldıkları komisyon oranı yüzde 6’yı, ödeme süresi de 30 günü aşamayacak. Yemek kart ve çekleri marketlerde kullanılmaya devam edecek.
7. Bu da İtalya’nın ‘diploma krizi’: Başbakan adayı Conte’nin ‘okulları’ tek tek yalanladı
İtalya’da 4 Mart’ta yapılan genel seçimlerin ardından başbakanlığa aday gösterilen hukuk profesörü Giuseppe Conte’nin özgeçmişinde okuduğu okullar arasında saydığı New York ve Sorbonne üniversiteleri, kayıtlarında böyle bir isme rastlamadıklarını bildirdi.
8. Sekiz yaşında çocuk bonzaiden hastanelik oldu
Edirne’nin Keşan ilçesinde, sentetik uyuşturucu bonzai kullandığı sanılan sekiz yaşındaki bir çocuk hastanelik oldu.
9. Albayrak’tan ‘petrol seferberliği’: Uçakla gravite veri toplama işlemine başladık
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, petrol arama çalışmaları için en kapsamlı hazırlığın yapıldığını belirterek, “Şemdinli’den Cizre’ye kadar, kuzeyde ise Van’dan Siirt’e kadar olan alan içinde çok yoğun uçakla gravite veri toplama işlemine başladık” dedi.
10. HDP’li Baluken’e verilen hapis cezası onandı
Tutuklu HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’e yerel mahkemenin verdiği 16 yıl sekiz aylık hapis cezasının dokuz yıl iki aylık bölümü kesinleşti. Baluken, 24 Haziran’daki seçimlerde Batman birinci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.
11. Wikipedia’dan bakana mektup: Çabamızı yanlış tanıtıyorsunuz, makaleler farklılaştı
Wikipedia, bir yılı aşkın süredir devam eden yasağın kaldırılması için kendilerini ‘adım atmamakla’ suçlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’a mektupla yanıt verdi: “Çabalarımızı yanlış tanıtıyorsunuz. Söz konusu Wikipedia makaleleri, mahkemenin bir yıldan fazla bir süre önce kararını verirken incelediği halinden önemli ölçüde farklı.”