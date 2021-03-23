Akşam Postası / 23 Mart 2021

1. Vakalardaki artış, risk haritasını ‘kızarttı’: Şu an tek mavi il var
Normalleşmenin başladığı mart ayının ilk haftasından bu yana artan vaka sayıları, ‘risk haritası’nın ‘kızarmasına’ neden oldu.
Vaka sayısı en çok artan ve azalan kentler açıklandı
Cerrahpaşalı profesörler uyardı: Yoğun bakımda yatan hasta sayısı iki kat arttı
Meteoroloji uzmanından ‘dikkat çekici’ uyarı: Bu havalar Covid-19’dan tehlikeli
2.Bakan ‘itiraf etti’: Çocuklar boşu boşuna okuldan olmuş
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Vaka artışından bağımsız olarak okulları açık tutma ilke kararımız var. Vaka sayısı ile okulların açık olması arasında bir korelasyon yok, bu algıyı değiştirmemiz lazım” dedi. Bakanın açıklaması, “O halde okullar neden kapalıydı” sorusunu akla getirdi.
3.Savaşın kazananı rhinovirüs: ‘Corona’yı alt etmeyi başardı
Araştırmacılar soğuk algınlığına yol açan en yaygın virüslerden birinin corona virüsünü hücrelerden atabileceğini ortaya koydu.
İnfografik: Covid-19’da son durum
4.Paçalar tutuştu: Yeni başkan ikinci kez bankacılarla; Yiğit Bulut kanallarda
Merkez Bankası’ndaki (MB) sürpriz başkan değişikliğinin ardından ekonomi yönetiminden art arda gelen ‘piyasa dostu’ açıklamalar tatmin etmeyince, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu, göreve gelişinin ardından özel banka yöneticileriyle ikinci toplantıyı ayarladı. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut da peş peşe üç televizyon kanalına çıkarak ‘sakinleştirici’ niyetinde ifadeler kullandı.
Akşener: Türkiye’nin makroekonomik değil ‘makroErdoğanik’ sorunları vardır
Kılıçdaroğlu ‘Erdonomi’yi anlattı: Cuma 450 milyon dolar satıldı, vurgunu kim yaptı?
CHP’li Ağbaba’dan ‘kısa’ soru: Salgın bitti mi de KÇÖ’yü kaldırıyorsunuz?
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5.Bu da Fitch’in görüşü: Kredibilite ve enflasyonla mücadele hasar aldı
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’e göre Merkez Bankası (MB) başkanının değişiminin ardından Türkiye’nin para politikasının kredibilitesine ve enflasyonun düşeceğine güven sarsıldı.
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Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisinden MB yorumu: 300 bp faiz indirimi şaşırtmaz
Londra piyasasında, geçmişteki ‘müdahaleleri’ hatırlatan ‘swap’ yükselişi
6.AB’den bir havuç bir sopa
Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri için hazırlanan bir raporda Türkiye ile gümrük birliğinin kapsamının genişletilmesi için müzakerelerin başlatılması ancak Ankara’nın AB çıkarları aleyhine adımlar atması halinde devreye alınacak ekonomik yaptırımların hazır tutulması tavsiyesinde bulunuldu.
7.AKP 19 yıldır hazırlık yapıyormuş: Asıl şimdi başlıyoruz
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlıyoruz” dedi.
8.AKP’li siyasi fesihin gerekçesini açık etti: Eşcinselliğe hukuki statü veremezsiniz
İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini değerlendiren AKP’li bir siyasetçi, “Sosyolojik vaka olarak eşcinsellik yoktur denilemez ama buna hukuki statü veremezsiniz. Sözleşme buna hukuki statü verilmesinin yolunu açıyor” dedi.
9.Sancar, AYM raportörüne seslendi: Tarihin aydınlık sayfalarında yerini al
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Anayasa Mahkemesi (AYM) başkanı tarafından HDP’ye açılan kapatma davası için görevlendirilen raportöre seslendi: “Reddet bu iddianameyi, ortak olma. ‘Bu iddianame kabul edilemez’ diye karar ver ve tarihin aydınlık sayfalarında yerini al.”
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Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu, bir kez daha AYM’ye başvurdu
10.AYM başkanı dahil yedi üyeden Kavala kararına muhalefet şerhi: Hakları ihlal edildi
Tam 1239 gündür tutuklu bulunan işadamı Osman Kavala’nın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik itirazının reddediliği 15 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına başkan Zühtü Arslan dahil yedi üye muhalefet etmiş.
AYM’nin Kavala’nın başvurusuna ilişkin gerekçeli kararı yayınlandı
11.‘Siz Ermeniler pisliksiniz’ diyen sosyal medya ünlüsü Murat Övüç’e ceza yok
Sosyal medya hesaplarından yayınladığı videolarla ün kazanan Murat Övüç, Ermenilere hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti.
12.Diken yazarı Levent Gültekin’e saldıranlardan iki kişiye tutuklama
Gazeteci Levent Gültekin’e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy’de saldıran grupta yer aldığı belirtilen üç kişiden iki kişi tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı.
13.Yargıtay başsavcılığı: Kaftancıoğlu’nun hapis cezası onansın
Yargıtay başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na Twitter paylaşımları nedeniyle verilen cezanın onanmasını talep etti.
14.Boğaziçili akademisyenler, 57’nci kez ‘kayyım rektör’e sırtını döndü
Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenler, ‘kayyım rektör’ Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto etmeyi sürdürüyor.
15.Kaşıkçı cinayeti: Suudi yetkili, BM raportörünü ölümle tehdit etmiş
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu nedeniyle üst düzey bir Suudi yetkili tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.
16.Jack Dorsey’nin ilk tweet’i 2.9 milyon dolara satıldı: ‘Mona Lisa almak gibi’
Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey’nin 2006 yılında paylaştığı ilk tweet’i NFT olarak 2.9 milyon dolara (yaklaşık 22.5 milyon lira) satıldı.