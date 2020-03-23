Akşam Postası / 23 Mart 2020

1- Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada

Britanya’daki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data, resmi kaynaklardan topladığı verilerle ülkeler arasında hastalığın yayılma hızına ilişkin karşılaştırma yapmaya imkan tanıyan bir grafik oluşturdu. Buna göre Türkiye ilk sırada.

2- Bilim Kurulu üyeleri: ‘Corona’ üç yolla bitebilir… İtalya’dan kötü olmayız

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşıyla insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek.”

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Prof. Dr. Alpay Azap: “Tespit ettiğimiz ilk vaka bizim ilk vakamız olmayabilir. İtalya’dan daha kötü olacağımızı da düşünmüyorum.”

3- Albayrak: KDV beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, corona virüsünün yol açtığı Covid-19 salgınına dair alınan tedbirler kapsamında, ‘KDV beyanname verme ve ödeme süreleri ile Ba-Bs formlarının verilme sürelerinin uzatıldığını’ açıkladı.

4- ‘Corona’ önlemleri | İstanbul’da Kapalıçarşı kapatıldı

İstanbul’da Kapalıçarşı salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.

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5- Soylu, maske üreticilerine süre verdi: Fabrikalarına el koyarız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı tıbbi maske üreticilerinin ürünlerini piyasaya sürmeyip ‘stok yaptığını’ söylerken, buna karşı önlem alınacağını şu sözlerle anlattı: “10-12 saat daha süreleri var, yarın fabrikalarına el koyarız. Hiç bundan da çekinmeyiz ve böyle bir yetkimiz var.”

6- Sağlık kurumu: Almanya’da ‘corona’nın artış hızı yavaşlıyor olabilir

Almanya’daki Robert Koch Enstitüsü, ülkedeki yeni tip corona virüsü enfeksiyonlarının üssel artış gösteren yayılma grafiğinin ilk defa düzleşme, yani artış hızında yavaşlama belirtisi gösterdiğini açıkladı.

7- Beş HDP’li belediye başkanına gözaltı

Batman ve Diyarbakır’da toplamda beş HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı.

Pegasus uçağının kaptan pilotuna ev hapsi şartıyla tahliye

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçak kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklanan kaptan pilot Mahmut Arslan ev hapsi şartıyla tahliye edildi. İstanbul Anadolu başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti.

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