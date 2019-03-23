Akşam Postası / 23 Mart 2019

1. Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti’ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz

Fotoğraf: Reuters

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, “Batıda CHP ve İYİ Parti’ye rağmen onların adaylarını destekleyeceğiz” dedi.

2. İmamoğlu iddialı: Bugün İstanbul’u, 2023’te Türkiye’yi kazanırız

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’taki yerel seçimi kazanmaları halinde 2023’te Türkiye genel seçimlerinde de kazanacaklarını savundu.

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3. Bursa’da köylülerin santrale açtığı bir davadan daha ‘iptal’ çıktı

Bursa’da Karaağız köyünde yaşayanların biyokütle enerji santrali hakkında açtığı üç davanın birinden daha karar çıktı. Mahkeme, santralin imar planını iptal etti.

4. Saadet öğretmen, çocuk taciziyle suçlanan imamın tutuklanmamasına isyan etti

Dört yıl önce yaz tatilinde gittiği kuran kursundaki cami imamı tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edilen 12 yaşındaki E.S. savcının talebine rağmen, bir önceki duruşmada olduğu gibi beraat etti. Çocuk İstismarı Derneği Başkanı Öğretmen Saadet Özkan sosyal medyada paylaştığı videoda karara isyan etti.

5. NASA mühendisi: İnsanlık bir gün Satürn’ün uydusu Titan’da yaşayabilir

NASA mühendisi insanlığın gelecekte bir gün Satürn gezegeninin en büyük uydusu Titan’da yaşayabileceğini söyledi.

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6. Anne rahmindeki bebeğin kalbinin üç boyutlu modeli geliştirildi

Britanyalı bilim insanları, anne rahmindeki bebeğin kalbinin 3 boyutlu görüntüsünü ve modelini hazırladı. Bu sayede doğuştan kalp hastası olan çocukların tedavi ve bakım süreçlerinin iyileşeceği vurgulandı.

7. Suriye ‘IŞİD daha bitmedi’ dedi, DSG ‘zafer’ ilan etti

ABD ve desteklediği Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) Suriye’nin güneydoğusundaki IŞİD varlığının sona erdirildiği açıklamasına Suriye karşı çıktı.

8. Fransa’da Sarı Yelekliler’e Champs Elysees yasağı geldi

Fransız polisi, akaryakıt fiyatlarındaki vergi artışını protesto etmek için geçen yıl kasım ayından beri eylem yapan Sarı Yelekliler’in bugün başkent Paris’in ünlü caddesi Champs Elysees’ye girmesini yasakladı.

9. Kocaeli’de cezaevinde bir PKK hükümlüsü intihar etti

Kocaeli’de hükümlü bulunan bir PKK’lı kadının intihar ettiği bildirildi.

10. Brexit için yeni referandum isteyenler Londra’da yürüdü

Fotoğraf: Reuters

Britanya’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasıyla (Brexit) ilgili yeni referandum talep eden yüz binlerce kişi, başkent Londra’daki yürüyüşte bir araya geldi.

