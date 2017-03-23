Akşam Postası / 23 Mart 2017

1- ANAR Araştırma’dan Uslu: MHP seçmeninin üçte biri ‘Evet’ diyor

AKP’ye yönelik araştırmalarıyla bilinen ANAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü İbrahim Uslu, 16 Nisan’da oylanacak anayasa değişikliği referandumu için bazı anketlerde ‘Evet’ ve ‘Hayır’ oylarının başa baş gittiğini, MHP seçmeninin üçte birininse ‘Evet’ oyu vereceğini ileri sürdü.

2- Londra’daki saldırıyı IŞİD üstlendi

Londra’da parlamento binası önünde gerçekleştirilen saldırıyı IŞİD üstlendi.

3- Referandum raporu: Televizyonda ‘Evet’in süresi ‘Hayır’ın 10 katı

Demokrasi İçin Birlik İnisiyatifi’nin raporuna göre TRT ve diğer özel televizyon kanallarında referandum yayınları yapılırken ‘Hayır’ cephesi ve HDP ‘görmezden gelindi.’

4- 273 bin kişi daha: İşsizlik yüzde 10.9’a yükseldi

2016’da işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0.6 puan artarak yüzde 10.9’a yükseldi.

5- Erdoğan’a göre ‘tek adam’ sorun değil: Diyelim ki yoldan çıktı, millet yakasına yapışır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ilişkin şahsında dile getirilen ‘tek adam’ eleştirilerine “Millet yakasına yapışır” diye yanıt verdi.

6- Gerekçe ‘Erdoğan’ın sözleri’: Avrupa Komisyonu, Türkiye’nin AB elçisini çağırdı

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu Türkiye‘nin AB büyükelçisini çağırdığını açıkladı.

7- Viyana’da Türkiye elçiliğine ‘Erdoğan, Türkleri al götür’ yazılı pankart asıldı

Viyana’da Türkiye büyükelçiliği binasının ön cephesine ‘Erdoğan, Türkleri al götür’ yazılı bir pankart asıldı.

8- Türkiye’nin ‘FETÖ’ye arka çıktı’ dediği Norveç’ten yanıt: Karar göçmen dairesinin

Darbe girişimi sonrası NATO’da görevli dört subay ve bir askeri ataşenin sığınma başvurusunu kabul eden Norveç, Türkiye’nin tepkisi üzerine yasalara ‘işaret etti’.

9- Rusya uyarıldı: Suriye tarafından tekrar ateş açılırsa karşılık verilir

Türkiye, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki sınır karakoluna Suriye tarafından açılan ateş açılması üzerine Rusya’ya ‘tekrar yaşanırsa mukabele edileceği’ni bildirdi.

10- Lavrov’dan PYD çıkışı: Cenevre’ye Kürtlerin katılması önemli…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, son dönemde ‘yakın görüntü’ verilen Suriye’deki Kürt güçlerin Cenevre’deki barış görüşmelerine katılmalarının önemli olduğunu söyledi.

11- Ege’nin geçici rektörü Dedeoğlu ‘koltuğun hakkını veriyor’: Beş dekan görevden alındı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) soruşturması nedeniyle Ege Üniversitesi rektörlüğünden alınan Cüneyt Hoşcoşkun’un yerine vekaleten atanan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, üç rektör yardımcısı ve beş dekan ataması yaptı.

12- Yargı Kuzu’nun ‘Sea Pearl’ ruhsatını iptal etti: Anayasa ve Kıyı Kanunu’na aykırı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinin Ataköy sahilinde yargı kararlarıyla defalarca mühürlenen Kuzu Grubu’na ait Sea Pearl rezidansına ait inşaat ruhsatı İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

13- Burhan Kuzu ve Nuh Albayrak, Britanya büyükelçisini kızdırdı: Yazık, kınama yok, dayanışma yok

Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Londra’da biri polis dört kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yorumlar yapan AKP’li vekil Burhan Kuzu ve Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ı kınadı.

14- ‘Doğa katliamı’nda sıra Aydos Ormanı’nda: Yapılaşma için imar planı değişti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘kent ve kentlinin kullanımına açmak’ üzere İstanbul’un Kartal ile Sultanbeyli ilçeleri arasında uzanan Aydos Ormanı’nın bulunduğu bölgenin büyük ölçekli imar planlarını değiştirdi.

15- Erdoğan ‘yatay mimari’ istedi, Topbaş onayladı: Doğru yerlerde doğru yapılar

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul’a yapılacak binaların yüksekliklerine yeni düzenlemeyle sınırlama getirildiğini duyurdu: “Özellikle sayın cumhurbaşkanımızın da üzerinde durduğu ‘az serbest’, ‘yükselti serbest’ mantığını artık geride bırakıyoruz.”

16- Euronews ortaklığı TRT’nin talebiyle sona erdi

TRT ve çok dilde yayın yapan uluslararası haber kanalı Euronews arasında 2009 yılında yapılan ortaklık anlaşması, TRT’nin talebiyle sona erdi.

17- Kastamonu’da belediye hoparlöründen porno yayını kenti karıştırdı: Polis inceliyor

Kastamonu’da bir mahallede belediye hoparlöründen porno film yayını yapıldı.