Akşam Postası / 23 Kasım 2020

1. Oxford’un ‘corona’ aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor; daha ucuz ve dağıtımı kolay
Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘corona’ aşısının yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.
Çin’in ‘corona’ aşısı gönüllülerde deneniyor: İnsanlık adına hizmet olsun istedim
Erciyes Üniversitesi’nin 1’inci fazdaki aşısı 44 gönüllüde denendi; yan etki yok
Müftüoğlu: 10 milyon doz Çin aşısı yolda; ücretsiz yapılacak; önce sağlıkçılar
2. Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, beni rencide etti
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının kendisini ‘rencide ettiğini’ söyledi.
3. İmamoğlu: Normalde kasımda defin sayımız 180-190 kişidir; şimdi 450’lere doğru gidiyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uyardı: “Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Normal kasım ayında bizim definimiz, İstanbul’da 190, 180 kişidir. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin.”
4. Baransu’ya dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezası
Kapatılan Taraf gazetesinin muhabirlerinden Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ başlıklı haberiyle ‘devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Baransu dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı; Çoban beraat etti.
5. Türk gemisine Doğu Akdeniz’de müdahale
Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi yapılan İrini Harekatı’nda görevli Alman firkateyninin, Türkiye’den Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen bir gemiye müdahalede bulundu. Almanya, geminin aranmasının Türkiye tarafından engellendiğini duyurdu.
6. Kılıçdaroğlu: 3 bin 600 ek gösterge çıkarsa en az 100 bin öğretmen emekli olur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 bin 600 ek gösterge çıkacak diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen olduğuna dikkat çekti. CHP lideri, 3 bin 600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağını söyledi.
7. Soylu erkeklere seslendi: Kendinize gelin; nerden çıktı bu kadın cinayeti?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye’de bu yıl 22 Kasım itibarıyla 234 kadın cinayet işlendiğini belirterek erkeklere çıkıştı: “Nerden çıktı bu kadın dövmek, nerden çıktı bu kadın cinayeti?”
8. Yabancılar, Ağustos 2017’den beri hisse ve tahvil piyasasına en yüksek girişi yaptı
Yabancılar neredeyse sıfırladığı Türkiye pozisyonlarını artırmaya devam ederken yerliler dolar/TL’de 8.5’ten 7.5’e doğru düşüşü döviz ve altın varlıklarını artırma yönünde kullanıyor.
Fitch: Türkiye’nin para politikasına güven zaman alacak
9. Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sona erdi
Tunceli’de, 5 Ocak’ta kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmalarının sona erdirildi.
10. Tayland’ın aç ve öfkeli maymunlarını piyano çalarak sakinleştiriyor
Britanyalı müzisyen Paul Barton, salgın sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ‘ele geçiren’ makak maymunları ‘çetesi‘ni piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.