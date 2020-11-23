Akşam Postası / 23 Kasım 2020

1. Oxford’un ‘corona’ aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor; daha ucuz ve dağıtımı kolay

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘corona’ aşısının yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.

2. Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, beni rencide etti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının kendisini ‘rencide ettiğini’ söyledi.

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3. İmamoğlu: Normalde kasımda defin sayımız 180-190 kişidir; şimdi 450’lere doğru gidiyor

Fotoğraf: İBB

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu uyardı: “Defin sayımız, 450’lere doğru yürüyor. Normal kasım ayında bizim definimiz, İstanbul’da 190, 180 kişidir. Bu kadar zor durumdayız. Bunu bilin.”

4. Baransu’ya dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezası

Kapatılan Taraf gazetesinin muhabirlerinden Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ başlıklı haberiyle ‘devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Baransu dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı; Çoban beraat etti.

5. Türk gemisine Doğu Akdeniz’de müdahale

Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi yapılan İrini Harekatı’nda görevli Alman firkateyninin, Türkiye’den Libya’ya silah taşıdığından şüphelenilen bir gemiye müdahalede bulundu. Almanya, geminin aranmasının Türkiye tarafından engellendiğini duyurdu.

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6. Kılıçdaroğlu: 3 bin 600 ek gösterge çıkarsa en az 100 bin öğretmen emekli olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 bin 600 ek gösterge çıkacak diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan çok sayıda öğretmen olduğuna dikkat çekti. CHP lideri, 3 bin 600 ek göstergenin çıkması halinde en az 100 bin öğretmenin emekli olacağını söyledi.

7. Soylu erkeklere seslendi: Kendinize gelin; nerden çıktı bu kadın cinayeti?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye’de bu yıl 22 Kasım itibarıyla 234 kadın cinayet işlendiğini belirterek erkeklere çıkıştı: “Nerden çıktı bu kadın dövmek, nerden çıktı bu kadın cinayeti?”

8. Yabancılar, Ağustos 2017’den beri hisse ve tahvil piyasasına en yüksek girişi yaptı

Yabancılar neredeyse sıfırladığı Türkiye pozisyonlarını artırmaya devam ederken yerliler dolar/TL’de 8.5’ten 7.5’e doğru düşüşü döviz ve altın varlıklarını artırma yönünde kullanıyor.

9. Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sona erdi

Tunceli’de, 5 Ocak’ta kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmalarının sona erdirildi.

10. Tayland’ın aç ve öfkeli maymunlarını piyano çalarak sakinleştiriyor

Fotoğraf: Reuters

Britanyalı müzisyen Paul Barton, salgın sonrası turistler ve yerel halkın sokakları boşaltmasıyla şehri ‘ele geçiren’ makak maymunları ‘çetesi‘ni piyano çalarak sakinleştirmeye çalışıyor.