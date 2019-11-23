Akşam Postası / 23 Kasım 2019

1- ‘Erdoğan-İnce görüştü’ iddiasında ‘haber kaynağı’ polemiği

Sözcü gazetesinin baş yazarı Rahmi Turan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile CHP’li Muharrem İnce’nin görüştüğüne dair iddiayı ortaya atmasının ardından, haberin kaynağının kim olduğu konusunda tartışma başladı. Turan, ’20 yıllık gazeteci arkadaşı’ Talat Atilla’nın adının verirken, Atilla da kaynağının CHP’li olduğunu söyledi.

2- Tel Abyad’da bombalı saldırı: üç ölü, 20 yaralı

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araç patlatıldı. YPG tarafından düzenlenen saldırıda üç kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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3- ‘FETÖ’ şüphelisini kaçırıp fidye istemişler

Hakkında yakalama kararı bulunan ‘FETÖ’ şüphelisi A.Ö., aralarında polislerin de olduğu iddia edilen kişiler tarafından iki kez evinden kaçırıldı. ‘İşi halletmek için’ A.Ö.’den yüklü miktarda istediği öne sürülen kişiler jandarma baskınıyla gözaltına alınıp nöbetçi mahkemece tutuklandı.

4- Akar: F-35 alınamazsa başka arayışlara gireriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Herhangi bir şekilde F-35 alınamazsa, başka arayışlara girmek zorunda kalacağımızın herkes tarafından bilinmesi lazım” dedi.

5- Şule Çet davası: Sanıklar intihar süsü verme planı yapmış

Üniversite öğrencisi Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili davada tutuklu sanıklar Çağatay Aksu ile Berk Akand’ın Çet’in ölümüne ilişkin ‘intihar süsü’ verme planı yaptıkları ortaya çıktı.

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6- Rapor: 11 ayda en az 302 kadın erkekler tarafından öldürüldü

11 aylık dönemde en az 302 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu dönemde en az 532 kadın şiddete maruz kalırken, bunun sonucu en az 12 kadının sağlık durum ‘ağır’ olarak basına yansıdı.

7- Eleştirmen Aydemir: Türk sinemasının tek derdi taşralı erkeğin bunalımı

Türkiye’nin en önemli sinema etkinliklerinden Antalya Altın Portakal Film Festivali 1 Kasım’da çok tartışmalı bir şekilde sona erdi. Festival, 31 Mart’taki yerel seçimlerde CHP’ye geçen Antalya belediyesinin AKP’de olduğu yıllar boyunca çok sayıda yapıma uygulanan sansürle hatırlanıyor. Bu sene ‘öze dönüş’ temasıyla düzenlenen festival, jüri başkanı Zeki Demirkubuz’un konuşmasının yankılarıysa halen sinema çevrelerinde konuşulmaya devam ediyor. Evrensel ve Gazete Duvar yazarı, sinema eleştirmeni Şenay Aydemir ile festivali ve Türk sinemasını konuştuk.

8- İtalyan UniCredit, Yapı Kredi’deki payını satıp Türkiye’den çıkacak

İtalya merkezli bankacılık ve finansal hizmetler şirketi UniCredit’in Yapı Kredi’deki hisselerini satarak Türkiye piyasasından çıkmaya hazırlandığı bildirildi.

9- İBB, imar müdürünü değiştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Müdürlüğü’ne yani atama yapıldı.

10- Sahte engelli raporuna ikisi doktor dört tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, para karşılığı sahte engelli raporu düzenlendikleri iddiasıyla gözaltına alınan yedi şüpheliden ikisi doktor dört kişi tutuklandı.