Akşam Postası / 23 Kasım 2018

1- Erdoğan ‘cinsiyet eşitliği’nin fıtratını anlattı: Kadın kadınla, erkek erkekle koşar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cinsiyet eşitliği kavramına bakışını tarif ederken “Kadın kadın ile koşar, erkek erkekle koşar. Olması gereken budur. Çünkü yaradılışa, fıtrata uygun olan da budur” dedi.

2- MHP’ye göre ‘söylenecek söz kalmadı’: Af teklifi Meclis’e gelmeli

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, af teklifinin bir an önce Meclis Genel Kurulu’na sevk edilmesini istedi.

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3- Karlov iddianamesinde Gülen de şüpheli: ‘Cinayetin arkasında FETÖ var’

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

4- Demirtaş’a göre ‘işi bitirme’ operasyonu: Hapis cezasının onanması için baskı başladı

HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kararına karşı ‘işi bitirmek’ için istinafta bekletilen dosyanın ‘olağanüstü hızlı bir şekilde incelenmeye alındığını’ belirtti.

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5- Çavuşoğlu: Halkbank konusunun kapatılması için ABD ile görüşüyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, uluslararası kuruluşların Halkbank’ın İran yaptırımlarını ihlal etmediği sonucuna vardığını belirterek eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın ‘temyiz sürecinden vazgeçilmesi’ ve ‘konunun kapatılması için’ ABD’li yetkililerle görüştüklerini söyledi.

6- Hürriyet yazarı Arman ‘parayla röportaj’ iddiasına tepkili: İftirayı atanlar şerefsizdir

Röportajlarını para karşılığı yaptığı iddia edilen Hürriyet yazarı Ayşe Arman, “İftiraları çıkaran şerefsizdir” dedi ve kendisine para verdiğini öne süren kişilerin ortaya çıkmasını istedi.

7- ‘Az et yiyin’ diyen bakan, bu kez görevini hatırladı: Ucuz et sosyal sorumluluk

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ‘ucuz eti sosyal sorumluluk’ olarak gördüklerini söyledi.

8- Tuvalet kağıdına ‘kriz’ ayarı: Rulo genişledi, kağıt azaldı

Döviz kurunun artmasıyla gıda firmalarının zam yapmamak adına ürünlerinin gramajlarını azaltmasının ortaya çıkmasından ardından, tuvalet kağıtlarının rulolarının genişletildiği, rulolara daha az kağıt sarıldığı belirlendi.

9- Yurt içi havayolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı dokuza çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarında hava yolu ve konaklama harcamalarında taksit sayısı üst sınırının altıdan dokuza çıkarıldığını açıkladı.