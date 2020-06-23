Akşam Postası / 23 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 1268 kişiye ‘corona’ tanısı, 27 can kaybı; 1315 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1268 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 27 kişi hayatını kaybetti, 1315 kişi iyileşti.
2- İstanbul’da sel nedeniyle Esenyurt’ta bir kişi hayatını kaybetti
İstanbul’un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. En olumsuz etkilenen ilçelerden biri Esenyurt oldu. Bir Suriyeli hayatını kaybetti. Yağış nedeniyle ev ve araçlarda hasar meydana geldi. Trafik birçok bölgede durma noktasına geldi.
İstanbul’da sağanak: Hortum oluştu, toprak kaydı, çatı uçtu
3- ‘Corona’ önlemleri | Trabzon ve Çorum’da maske zorunlu hale getirildi
Covid-19 vaka sayılarının artış göstermesi üzerine Trabzon ve Çorum’da geceyarısı itibarıyla maske kullanımı zorunlu hale getirildi.
Sayı 17’ye yükseldi: Meclis’te altı personelde daha ‘corona’ çıktı
TTB, asistan hekimler için nöbet sonrası izin talep ediyor
Diyanet: Hacca gitmeye hak kazananların kura hakkı korunacak
4- Kılıçdaroğlu: Beni derinden sarsan olay TBB başkanının tutumu
Baro başkanlarının ‘Savunma Yürüyüşü’ne destek veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beni derinden sarsan olay ise TBB başkanının bu olaya karşı takındığı farklı tutum” dedi.
‘Savunma yürüyüşü’ vazgeçirmedi: Baro tasarısında son aşamaya gelindi
Baro başkanları, Feyzioğlu’na sırt çevirdi: Gölge etmeyin
HDP’li Sancar: Nefes alamayan bütün toplum kesimleri için yürüdük
5- İstinaf mahkemesi, Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezasını uygun buldu
İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek verilen dokuz yıl sekiz ay 20 gün hapis cezasını usul ve yasaya uygun buldu. Kaftancıoğlu için Yargıtay yolu açık.
6- Dışişleri: Macron’un tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir
Dışişleri Bakanlığı, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’nin Libya’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) verdiği desteği ‘tehlikeli bir oyun’ olarak tanımlamasının ancak ‘akıl tutulmasıyla izah edilebileceğini’ savundu.
Macron: Ankara Libya’da tehlikeli bir oyun oynuyor
7- Financial Times Erdoğan’ın yeni ‘baş ağrısı’ dediği Yavaş’ın kampanyasını yazdı
Financial Times, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın salgından etkilenen dar gelirli aileler için ‘İyilik bulaşıcıdır‘ sloganıyla başlattığı kampanyayı kaleme aldı. CHP’li belediyelerin topladığı bağışların yasal olmadığı gerekçesiyle durdurulduğundan bahsedilen yazıda, Yavaş için ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın baş ağrısı’ ifadesi kullanıldı.
8- Mersin’de, sağlık çalışanlarına ‘duvar resmi’yle teşekkür
Mersin sahilindeki sinema binasının duvarlarına, corona virüsüyle en ön safta mücadele eden meslek grubu sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.
9- ‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 18 artışla 34 bin 675’e çıktı
İtalya’da yaşamını yitirenlerin sayısı 18 artışla 34 bin 675’e yükseldi.
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Dünyanın en hızlı bilgisayarı Fugaku Covid-19 tedavisini arıyor
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10- Atatürk Havalimanı’na komşu polis okulu arazisine 1.5 milyar liralık villa projesi
Atatürk Havalimanı’na komşu Emlak Konut GYO’ya ait polis okulu arsasında konut, villa ve işyeri inşa edilecek. Proje tamamlandığında değerinin yaklaşık 1.5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor.
11- HDP’li Sarıcan belediyesinin eş başkanları gözaltına alındı
Elazığ’da Sarıcan belde belediyesinin HDP’li eş başkanları Bekir Polat ve Canan Tağtekin ile birlikte bir kişi daha gözaltına alındı.
12- 1.5 yaşındaki Ecrin’in kaybolmasıyla ilgili soruşturmada altı gözaltı kararı
Samsun’da 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada altı kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
13- Hindistan ve Çin, Himalaya sınırından askerleri çekme kararı aldı
Hindistan ve Çin ordu komutanları, son çatışmada 20 Hindistan askerinin hayatını kaybettiği bölgeden askerleri çekme konusunda anlaştı.
14- Eski ABD başkanı Roosevelt’in New York’taki heykeli ‘ırkçı nitelik taşıdığı’ gerekçesiyle kaldırılıyor
ABD’nin New York kentindeki ünlü müzelerinden Amerikan Doğa Tarihi Müzesi önündeki ABD’nin 26’ncı Başkanı Theodore Roosevelt’in bronz heykelinin kaldırılacağı duyuruldu.
15- İspanya, opera binasının açılışını 2 bin 300 bitkiye konser vererek yaptı
İspanya’da Liceu opera binası yaklaşık üç ay sonra kapılarını özel bir konser için yeniden açtı. Bu kez koltukları insanlar değil, 2 bin 300 bitki doldurdu.
16- Kuzey Kutbu dairesinde ölçülen 38 derece sıcaklık tarihe geçti
Rusya’nın Sibirya bölgesinde Verkhoyansk kasabasında ölçülen 38 derece sıcaklığın tarihe geçtiği bildirildi.