Akşam Postası / 23 Haziran 2019

1- İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başındaydı: Oy verme işlemi bitti

Fotoğraf: Reuters

31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için İstanbul’da oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle bitti. Sandıklar açılmaya başlandı.

2- Kare kare İstanbul seçimi: Sandığa bavulla, tekerlekli sandalyeyle gittiler…

Fotoğraf: DHA

Yenilenen İstanbul seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Seçmenlerin sandığa bavullarıyla, değnekleriyle ve tekerlekli sandalyede bile gittiği görüntülendi.

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3- Dünya basını oradaydı: İmamoğlu oyunu kullanırken izdiham oluştu

Fotoğraf: Reuters

‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun, yenilenen İstanbul seçiminde oy vermek için gittiği Haldun Taner İlkokulu’nda hem basının hem de vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle izdiham oluştu.

4- Yıldırım ‘helallik’ istedi; İmamoğlu, ‘Helalleşelim ama aynı hatalar yapılmasın’ dedi

‘Cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın sandıkta rakiplerinden ‘helallik’ istemesine, ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu “Elbette helalleşelim, ama aynı hatalar yapılmasın” diye yanıt verdi.

5- Oyunu kullandıktan sonra Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur

Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül İstanbul seçiminde oyunu kullandıktan sonra ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim sloganına benzer şekilde, “İnşallah her şey güzel olur” dedi.

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6- CHP ve AKP öyle istemişti: YSK, yanlış mühür basılan zarfları geçerli saydı

İstanbul belediye başkanlığı seçiminde bazı ilçelerde pusula zarflarının üzerindeki mührün geçen seçime ait olması tartışma yarattı. YSK, AKP ve CHP’nin aynı yöndeki başvuruları üzerine yanlış mühür taşıyan zarfların geçerli sayılmasına karar verdi.

7- Kadınlar tuvaletinde yırtılmış oy pusulası bulundu, tutanak tutuldu

İstanbul seçiminde Maltepe’de bir okulda kadınlar tuvaletinde yırtılmış oy pusulası ve seçmen zarfı bulunması üzerine tutanak tutuldu.

8- Şişli’de bir grup AKP’li, ‘vatan hainleri’ diyerek CHP’lilere saldırdı

Şişli’de bir grup AKP’li oy kullandıkları okulun koridorunda ‘vatan hainleri’ diye bağırarak CHP’lilere saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı.

9- İktidar Bağcılar’da yasak dinlemedi: Billboard’da Yıldırım propagandası

İstanbul seçiminde oy kullanma işlemleri devam ederken AKP adayı Binali Yıldırım’ın propaganda videosu yayınlandı.

10- Seçim kanununa muhalefetten 111 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

İstanbul seçiminde oy kullanımı sırasında seçim kanunlarına uymayan 111 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

11- Etiyopya genelkurmay başkanı ‘korumaları tarafından’ öldürüldü

Etiyopya genelkurmay başkanının, darbe girişimi sırasında ‘korumaları tarafından’ vurularak öldürüldüğü duyuruldu.