Akşam Postası / 23 Haziran 2018

1- İnce İstanbul’da’ydı: 36 saat seferberlik ilan ediyoruz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu.

2- Demirtaş’ın TRT konuşması: Yakında yüz yüze görüşeceğimize inanıyorum

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’deki son propaganda konuşmasını yaptı.

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3- Erdoğan’ın ‘rehavet’ endişesi: Akrabalarınızı alın sandığa götürün

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’lilerin rehavete kapılmasının kendilerini zora sokacağını belirterek “Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün” dedi.

4- En taze anket Piar’dan: Seçim ikinci tura kalıyor, ‘cumhur’ çoğunluğu kaybediyor

Piar araştırma şirketi 18-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42.5, CHP’nin adayı Muharrem İnce 27.1’le cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalıyor; AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ TBMM çoğunluğunu kaybediyor.

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5- Tatile seçim arası: Seçmenler memlekete dönüş yolunda

Seçime saatler kala, oy kullanmak isteyen vatandaşlar tatil yörelerinden dönüşe geçti.

6- İnce bir kez daha açıklık getirdi: İnsan kızkardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kızkardeşini hatırlatarak, “İnsan kızkardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı” dedi.

7- Berlin seçim gözlemcisi vekile giriş izni vermeyen Ankara’ya tepkili: Kural ihlali

Almanya, Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun 24 Haziran seçimleri için Türkiye’ye giderek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi olarak görev yapmasının engellenmesinin uluslararası kuralların ihlali olduğunu savundu.

8- Can Kozanoğlu: Toplu olarak ölecek değiliz, umudu kaybetmemek lazım

Kozanoğlu’na ‘Yeni Türkiye’nin hikayesini sorduk, ‘eski Türkiye’yi unutmadan yanıtladı.

9- İddia: Süleymancılar tarikatı İYİ Parti ve Akşener’i destekliyor

Süleymancılar tarikatının, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Meral Akşener’i destekleyeceği iddia edildi.

10- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’nin İzmir mitingi sonrası dört gözaltı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir’deki mitingi öncesinde ‘Erdoğan’a hakaret ettikleri’ öne sürülen dört kişi gözaltına alındı.

11- Milli eskrim antrenörüne beş çocuğa istismar suçlamasıyla 65 yıl hapis

Antalya’da milli eskrim antrenörü Tarık İ., beş çocuğu istismar etmekten suçlu bulundu.

12- 15 Temmuz gecesine ilişkin teknik rapor: Akıncı’dan Pensilvanya’ya telefon mesajı

15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminin yönlendirildiği Ankara’daki Akıncı Üsssü’nde ‘FETÖ imamları’na ait olduğu belirlenen telefonlardan Pensilvanya ile mesajlaşıldığı yönündeki teknik tespitler mahkeme dosyasına girdi.