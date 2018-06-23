Akşam Postası / 23 Haziran 2018

1- İnce İstanbul’da’ydı: 36 saat seferberlik ilan ediyoruz
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Büyük İstanbul Mitingi’nde konuştu.
Reuters’ın objektifinden İnce’nin ‘5 milyonluk’ İstanbul mitingi
Demirören açıklama ihtiyacı duydu: Biz İnce’nin mitingini yayınladık
Erdoğan’a göre İnce’nin mitinginde 280 bin kişi vardı
2- Demirtaş’ın TRT konuşması: Yakında yüz yüze görüşeceğimize inanıyorum
HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, TRT’deki son propaganda konuşmasını yaptı.
3- Erdoğan’ın ‘rehavet’ endişesi: Akrabalarınızı alın sandığa götürün
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP’lilerin rehavete kapılmasının kendilerini zora sokacağını belirterek “Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün” dedi.
4- En taze anket Piar’dan: Seçim ikinci tura kalıyor, ‘cumhur’ çoğunluğu kaybediyor
Piar araştırma şirketi 18-22 Haziran tarihleri arasında yaptığı ankete göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 42.5, CHP’nin adayı Muharrem İnce 27.1’le cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalıyor; AKP ve MHP’nin oluşturduğu ‘cumhur ittifakı’ TBMM çoğunluğunu kaybediyor.
5- Tatile seçim arası: Seçmenler memlekete dönüş yolunda
Seçime saatler kala, oy kullanmak isteyen vatandaşlar tatil yörelerinden dönüşe geçti.
6- İnce bir kez daha açıklık getirdi: İnsan kızkardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı?
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kızkardeşini hatırlatarak, “İnsan kızkardeşinin başörtüsüyle uğraşır mı” dedi.
7- Berlin seçim gözlemcisi vekile giriş izni vermeyen Ankara’ya tepkili: Kural ihlali
Almanya, Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’nun 24 Haziran seçimleri için Türkiye’ye giderek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi olarak görev yapmasının engellenmesinin uluslararası kuralların ihlali olduğunu savundu.
Türkiye’den Batılı diplomatlara gözlem engeli: Gerekçe, PKK yandaşlığı
8- Can Kozanoğlu: Toplu olarak ölecek değiliz, umudu kaybetmemek lazım
Kozanoğlu’na ‘Yeni Türkiye’nin hikayesini sorduk, ‘eski Türkiye’yi unutmadan yanıtladı.
9- İddia: Süleymancılar tarikatı İYİ Parti ve Akşener’i destekliyor
Süleymancılar tarikatının, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti ve Meral Akşener’i destekleyeceği iddia edildi.
10- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: İnce’nin İzmir mitingi sonrası dört gözaltı
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir’deki mitingi öncesinde ‘Erdoğan’a hakaret ettikleri’ öne sürülen dört kişi gözaltına alındı.
11- Milli eskrim antrenörüne beş çocuğa istismar suçlamasıyla 65 yıl hapis
Antalya’da milli eskrim antrenörü Tarık İ., beş çocuğu istismar etmekten suçlu bulundu.
12- 15 Temmuz gecesine ilişkin teknik rapor: Akıncı’dan Pensilvanya’ya telefon mesajı
15 Temmuz 2016 gecesi darbe girişiminin yönlendirildiği Ankara’daki Akıncı Üsssü’nde ‘FETÖ imamları’na ait olduğu belirlenen telefonlardan Pensilvanya ile mesajlaşıldığı yönündeki teknik tespitler mahkeme dosyasına girdi.