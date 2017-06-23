Akşam Postası / 23 Haziran 2017

1- Tek cümleyle ‘zulme’ devam: Altanlar ve Ilıcak’ın da yargılandığı davada tahliye yok

Yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanıklı davada tahliye kararı çıkmadı.

2- Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimcinin kas ağrıları yoğunlaştı

Açlık grevindeki Semih Özakça’nın kas ağrısının çok yoğun olduğu, Nuriye Gülmen’in ise yine kas ağrılarından boynunu hareket ettiremediği bildirildi.

3- ‘Adalet Yürüyüşü’nün 9’uncu günü: Kılıçdaroğlu, BBP liderini tınmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu gününe girdi.

4- Şortlu kadına saldıran adamın babasına ‘laf düştü’: Öyle giyinmesi doğru değil

İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldıran Ercan Kızılateş’in babası, “Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş” sözleriyle oğlunu savundu.

5- Almanya’dan Diyanet’e ‘zorunlu din dersi’: Din, devletin işi değil

Alman hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Berlin’de açılan ‘liberal cami’ye yönelik eleştirilerini şaşkınlıkla karşıladı.

6- MİT TIR’ları yine AYM’de: Berberoğlu’nun avukatları başvuruda bulunuyor

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruyor.

7- Bakan Işık’a göre bedellinin konuşulması dahi doğru değil: Askerlerin moralini bozar

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru bulmadığını söyledi.

8- Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 kişi hakkında iddianame

Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasıyla ilişkin 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

9- Beşiktaş’taki TAK saldırısının iddianamesi hazır: Şüphelilere binlerce yıl ceza talebi

İstanbul’da 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında hazırlanan iddianamede 10 şüpheli yer aldı.

10- Gerekçe ‘artan şiddet’: Alman şirketler Türkiye’ye gönderecek müdür bulamıyor

Türkiye’deki Alman şirketlerinin, kötüleşen güvenlik durumu sebebiyle müdür göndermede zorluk yaşadığı belirtildi.

11- Yüz kızartan istatistik: Bu yıl Akdeniz’de 2 bin 108 mülteci hayatını kaybetti

Bu yıl en az 2 bin 108 mülteci Avrupa’ya geçmeye çalışırken Akdeniz’de can verdi.

12- Başbuğ ‘Ergenekon’ kararına isyan etti: Beni ‘FETÖ’ sanık yaptı, halen sanığım

Eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, yeniden görülmeye başlayan ‘Ergenekon’ davasından beraat istenmeyip dosyasının ayrılmasına karar verilmesine isyan etti: “Beni ‘FETÖ’cü hakimler ve savcılar beni sanık yaptı, halen sanığım. Yasallık kazandırıyorsunuz.”

13- ‘Nihayet’: Canı sıkıldı diye iki çocuğu vuran şahıs tutuklandı

Erzurum’da canı sıkıldı diye sokakta rastgele ateş eden ve iki çocuğu sırtından vuran şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

14- Tunceli’de 1 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulundu

Tunceli’de 1 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulunduğu bildirildi.

15- Bakan Ağbal duyurdu: Mavi Marmara ailelerine tazminat ödendi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.

16- Kazıklar kesilecek: Üsküdar’daki ‘dolgu meydan’ projesinin cami kısmı iptal

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar’daki çalışmaların tarihi camiye zarar vermediğini, cami önüne dolgu yapılmayacağını duyurdu.

17- Sırada iskele var: Kabataş’ın ‘beton martı’sı için kazıklar çakıldı

Kabataş’ta inşaatı süren ‘Kabataş Transfer Merkezi Projesi’ dahilinde yapılacak iki iskele için kazık çakma işlemi büyük ölçüde tamamlandı.

18- Facebook ‘milletin hassasiyetleri’ni gözetti: Gökkuşağı simgesi Türkiye’de kaldırıldı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ‘Onur Haftası’na özel olarak sitesine eklediği gökkuşağı simgesini Türkiye’de dolaşımdan kaldırdı.

19- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP il başkanına 11 ay 20 gün hapis cezası

CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

20- AKP’li siyasetçiden Kılıçdaroğlu’na: ‘Reis’in ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyoruz

AKP’li belediye meclis üyesi, ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti.

21- Sakarya’daki su parkında elektrik akımına kapılan beş kişi hayatını kaybetti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan üçü çocuk beş kişi hayatını kaybetti.

22- Körfez’den Katar’a 10 gün mühlet: Türk askeri üssünü ve El Cezire’yi kapatın

Körfez ülkeleri, ablukaya aldıkları Katar’dan 13 maddelik talepte bulundu.

23- Londra’daki yangın buzluktan çıkmış!

Londra’daki bir binada en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının bir buzdolabının buzluğundan çıktığı bildirildi.