Akşam Postası / 23 Haziran 2017

1- Tek cümleyle ‘zulme’ devam: Altanlar ve Ilıcak’ın da yargılandığı davada tahliye yok
Yazar Ahmet Altan, akademisyen Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak dahil, altısı tutuklu, 10’u firarî 17 sanıklı davada tahliye kararı çıkmadı.
2- Açlık grevindeki tutuklu iki eğitimcinin kas ağrıları yoğunlaştı
Açlık grevindeki Semih Özakça’nın kas ağrısının çok yoğun olduğu, Nuriye Gülmen’in ise yine kas ağrılarından boynunu hareket ettiremediği bildirildi.
3- ‘Adalet Yürüyüşü’nün 9’uncu günü: Kılıçdaroğlu, BBP liderini tınmadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ 9’uncu gününe girdi.
4- Şortlu kadına saldıran adamın babasına ‘laf düştü’: Öyle giyinmesi doğru değil
İstanbul’da minibüste şort giyen kadına saldıran Ercan Kızılateş’in babası, “Ama o kız da gitmiş kısacık şort giymiş” sözleriyle oğlunu savundu.
5- Almanya’dan Diyanet’e ‘zorunlu din dersi’: Din, devletin işi değil
Alman hükümeti, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Berlin’de açılan ‘liberal cami’ye yönelik eleştirilerini şaşkınlıkla karşıladı.
6- MİT TIR’ları yine AYM’de: Berberoğlu’nun avukatları başvuruda bulunuyor
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun avukatları, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruyor.
7- Bakan Işık’a göre bedellinin konuşulması dahi doğru değil: Askerlerin moralini bozar
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru bulmadığını söyledi.
8- Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 kişi hakkında iddianame
Darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün serbest bırakılmasıyla ilişkin 28 kişi hakkında iddianame hazırlandı.
9- Beşiktaş’taki TAK saldırısının iddianamesi hazır: Şüphelilere binlerce yıl ceza talebi
İstanbul’da 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırı hakkında hazırlanan iddianamede 10 şüpheli yer aldı.
10- Gerekçe ‘artan şiddet’: Alman şirketler Türkiye’ye gönderecek müdür bulamıyor
Türkiye’deki Alman şirketlerinin, kötüleşen güvenlik durumu sebebiyle müdür göndermede zorluk yaşadığı belirtildi.
11- Yüz kızartan istatistik: Bu yıl Akdeniz’de 2 bin 108 mülteci hayatını kaybetti
Bu yıl en az 2 bin 108 mülteci Avrupa’ya geçmeye çalışırken Akdeniz’de can verdi.
12- Başbuğ ‘Ergenekon’ kararına isyan etti: Beni ‘FETÖ’ sanık yaptı, halen sanığım
Eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, yeniden görülmeye başlayan ‘Ergenekon’ davasından beraat istenmeyip dosyasının ayrılmasına karar verilmesine isyan etti: “Beni ‘FETÖ’cü hakimler ve savcılar beni sanık yaptı, halen sanığım. Yasallık kazandırıyorsunuz.”
13- ‘Nihayet’: Canı sıkıldı diye iki çocuğu vuran şahıs tutuklandı
Erzurum’da canı sıkıldı diye sokakta rastgele ateş eden ve iki çocuğu sırtından vuran şahıs, savcının itirazı üzerine tutuklandı.
14- Tunceli’de 1 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulundu
Tunceli’de 1 milyon yıl öncesine ait taş aletler bulunduğu bildirildi.
15- Bakan Ağbal duyurdu: Mavi Marmara ailelerine tazminat ödendi
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Mavi Marmara baskınında hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat ödemesi yapıldığını açıkladı.
16- Kazıklar kesilecek: Üsküdar’daki ‘dolgu meydan’ projesinin cami kısmı iptal
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Üsküdar’daki çalışmaların tarihi camiye zarar vermediğini, cami önüne dolgu yapılmayacağını duyurdu.
17- Sırada iskele var: Kabataş’ın ‘beton martı’sı için kazıklar çakıldı
Kabataş’ta inşaatı süren ‘Kabataş Transfer Merkezi Projesi’ dahilinde yapılacak iki iskele için kazık çakma işlemi büyük ölçüde tamamlandı.
18- Facebook ‘milletin hassasiyetleri’ni gözetti: Gökkuşağı simgesi Türkiye’de kaldırıldı
Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ‘Onur Haftası’na özel olarak sitesine eklediği gökkuşağı simgesini Türkiye’de dolaşımdan kaldırdı.
19- ‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: CHP il başkanına 11 ay 20 gün hapis cezası
CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’a Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
20- AKP’li siyasetçiden Kılıçdaroğlu’na: ‘Reis’in ağzından çıkacak bir kelimeye bakıyoruz
AKP’li belediye meclis üyesi, ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu tehdit etti.
21- Sakarya’daki su parkında elektrik akımına kapılan beş kişi hayatını kaybetti
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan üçü çocuk beş kişi hayatını kaybetti.
22- Körfez’den Katar’a 10 gün mühlet: Türk askeri üssünü ve El Cezire’yi kapatın
Körfez ülkeleri, ablukaya aldıkları Katar’dan 13 maddelik talepte bulundu.
23- Londra’daki yangın buzluktan çıkmış!
Londra’daki bir binada en az 79 kişinin hayatını kaybettiği yangının bir buzdolabının buzluğundan çıktığı bildirildi.