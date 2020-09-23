Akşam Postası / 23 Eylül 2020

1. Son 24 saat: 1767 yeni vaka, 72 can kaybı; 1027 kişi iyileşti

Türkiye’de son 24 saatte 1767 yeni Covid-19 tanısı konarken, 72 kişi hayatını kaybetti, 1027 kişi iyileşti.

2. Demirtaş’a ‘hedef gösterme’ davası

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’ı terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği gerekçesiyle dava açıldı.

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3. Berkin Elvan davası: Dosya, esas hakkındaki mütalaa için savcılığa gönderildi

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın faili olduğu iddiasıyla polis Fatih Dalgalı’nın yargılandığı davanın 17’inci duruşması bugün yapıldı.

4. Mütercimler hakkında hazırlanan iddianamede 1.5 yıla kadar hapsi istendi

Yazar Erol Mütercimler hakkında, ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama‘ suçundan dokuz aydan 1.5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle iddianame hazırlandı.

5. Gazeteciler Yıldız ve Dükel’in iddianamesi hazır: 10 yıla kadar hapis isteniyor

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay E.B. hakkında, ‘devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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6. Bakanlık: EBA’da iyileştirmeye gidildi; siber saldırı yapılmıştı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasına erişim sorununun teknik ekiplerce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldığını, siber saldırıların da engellendiğini bildirdi.

7. Doktoru jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan doktor Kadir Songür’ü jiletle boğazından yaralayan sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

8. Halil Sezai’nin tutuklanma kararına itiraz

İstanbul’da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Halil Sezai’nin tutukluluğuna itiraz edildi.

9. ‘Atiye’ye dava açan Uzuner: İntihal o denli açık ki edebiyata uzak birisi bile görebilir

Netflix Türkiye’nin ikinci yerli dizisi Atiye’nin, yapımcıların belirtiğinin aksine kendi kitabından uyarlandığını söyleyen yazar Buket Uzuner “İntihal o denli açık ki, edebiyata uzak birisi bile bunu görebilir” dedi.

10. Devlet Demir Yolları’na mahkemeden ret: Marmaray’da aktarma devam

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, UKOME kararıyla aktarma alır hale gelerek fiyatı ucuzlayan Marmaray’da, uygulamanın devam etmesine karar verdi. Mahkeme, bu konuda yerel mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını bozdu.

11. ‘400 bin’ tartışması: TRT, sunucu Düzen’in aldığı ücreti açıkladı

TRT Spor, ‘Stadyum’ adlı futbol programının moderatörlüğünü yapan ve 400 bin lira aylık ücret aldığı iddia edilen Ersin Düzen’in 27 bin 500 lira aldığını açıkladı.

12. Profesör: Maske pasif bağışıklık ve antikor üretimi sağlıyor

Prof. Dr. İbrahim Akdağ, maske takmanın, sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük dozlarda virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabildiğini söyledi.

13. Yeni Akit ‘liderliği’ bırakmadı: 2019’da medyada 5 bin 515 nefret söylemi

‘Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi’ araştırması kapsamında, 2019 yılında ulusal, etnik ve dinî grupları hedef alan 4 bin 364 köşe yazısı ve haber metni tespit edildi.

14. Ay’a ilk kez kadın astronot ayak basacak

NASA, Ay’a ilk kez bir kadın astronot göndereceği 28 milyar dolarlık planını açıkladı.

15. Ankara’da sağlık çalışanlarına saldırıda iki tutuklama

Ankara’da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınlarına yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı.