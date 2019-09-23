Akşam Postası / 23 Eylül 2019

1- Polis tarafından öldürülen 395 kişinin ailesi AKP önüne gidiyor

Fotoğraf: Reuters

Polisin ‘dur‘ ihtarına uymadığı iddiasıyla 13 yılda 395 kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Baran Tursun Vakfı Başkanı Mehmet Tursun, “Çocuklarımızı neden öldürdünüz?” diyerek, ‘adalet‘ arayışlarını iktidar partisi önünde sürdüreceklerini söyledi.

2- TEM: Sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci hakkında terör soruşturması yok

İki yıldır Türkiye’de gazetecilik yapan ve sarı basın kartı verildikten sadece bir hafta sonra 17 Ocak 2019 tarihinde sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma’nın avukatı Veysel Ok, “Sınır dışı kararı hukuka ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Boersma hakkında Türkiye’de de Hollanda’da herhangi bir terör soruşturması yok” diye konuştu.

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3- İSMEK ihaleleri 15 yıl boyunca aynı holdinge verildi: Son 8 yılda 1 milyar 123 milyon TL

İstanbul büyükşehir belediye binası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) ihaleleleri, 2004’ten beri Beyaz Holding’e bağlı şirketlere verildi. Beyaz Kanal 7, Haber 7 ve Ülke TV’nin de sahibi olan holdinge verilen ihalelerin belediyeye toplam maliyeti 1 milyar 123 milyon TL oldu.

4- İstanbul’da ‘ortak masa’ toplantıları AKP’li Üsküdar belediyesinde başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 12 Eylül’de 39 ilçenin belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda alınan ‘ortak masa’ kurulması kararı uyarınca ilk masa Üsküdar belediyesinde toplandı.

5- AKP, Adalet Bakanı Gül ile ‘Pelikancılar’ kavgasında CHP’yi suçladı

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ‘Pelikancılar‘ arasındaki tartışmaya ilişkin CHP’yi suçlayarak, “Bu tartışmaları ortaya atan CHP’ye yakın medya organları ve belli yazarlardır” dedi.

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6- Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu.

7- ODTÜ’de akademik yıl açılış töreninde rektör protesto edilince tören ‘güvenlik gerekçesiyle’ iptal edildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bugün düzenlenmesi planlanan 2019-2020 akademik eğitim yılı açılış töreninde rektör Mustafa Verşan Kök protesto edilince, tören ‘güvenlik tehlikesi’gerekçesiyle iptal edildi.

8- Erdoğan ABD’de: Her fırsatta demokrasi dersi verenler, üç maymunu oynuyor

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler zirvesi için gittiği New York’ta “Her fırsatta diğer ülkelere demokrasi, hukuk ve insan hakları dersi verenler, kendi hakları konusunda aslan kesilenler, söz konusu Müslümanlar olunca üç maymunu oynuyor” dedi.

9- Paris Anlaşması’nı onaylamayan son iki G20 ülkesi Türkiye ve Rusya

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da taslak programa göre konuşma yapacağı BM İklim Eylem Zirvesi bugün Türkiye saati ile 17:00’da New York’ta başlıyor. Paris Anlaşması’nı onaylamayan son iki G20 üyesi Türkiye ile Rusya da konuşacak.

10- Yargı paketi: Cinsel suç mağduru çocukların beyanları görüntülü kaydedilecek

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yargı reformu’ paketi taslağında temel hak ve özgürlükleri genişletecek düzenlemelerden çok yargının işleyişi içindeki bazı aksaklıkları gidermeye ve birçok suçta yargılama yerine ‘ön ödeme, savcının belirlediği cezaya razı olarak yargılanmaktan kurtulma ya da dosya üzerinden mahkemenin karar vermesi’ gibi usullere yer verildiği ortaya çıktı.

11- Kuzey Irak’ta el yapımı patlayıcı infilak etti: İki asker hayatını kaybetti

Kuzey Irak’ta ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lılar tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti.

12- Tunceli’de askeri aracın çarptığı genç hayatını kaybetti

Tunceli’de 21 yaşındaki Oktay Er, askeri aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

13- Artvin’de iş cinayeti: İki işçi kablo makarası çarpması sonucu hayatını kaybetti

Artvin’in Arhavi ilçesinde, yüksek gerilim hattında çalışırken, kayan kablo makarasının çarpması sonucu 300 metrelik uçurumdan düşen işçiler Recep Kılıç ve Orhan İnal yaşamını yitirdi.

14- Afganistan’da Taliban’a yönelik operasyonda düğün salonu vuruldu: En az 35 sivil öldü

Afganistan’ın güney vilayetlerinden Helmend’de Taliban intihar bombacılarının saklandığının düşünüldüğü binaya Afgan güvenlik güçlerinin düzenlediği baskında, binanın yanındaki düğün salonuna ateş açılması sonucu en az 35 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

15- Kenya’da okulun çatısı çöktü: Yedi ölü, 57 yaralı

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir okulun çatısının çökmesi sonucu yedi öğrenci hayatını kaybetti, 57 öğrenci yaralandı.

16- ABD ve Suudi Arabistan’dan sonra Britanya da İran’a işaret etti: Aramco saldırısının arkasında Tahran olabilir

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Suudi Arabistan’ın petrol şirketlerinden Aramco’nun iki rafinerisine Yemen’de düzenlenen saldırının sorumlusunun ‘çok yüksek ihtimalle’ İran olduğunu, Britanya’nın ABD öncülüğünde bölgede düzenleyeceği bir askeri harekata katılabileceğini söyledi.

17- 178 yıllık Britanyalı turizm devi Thomas Cook battı: Tatilciler operasyonla dönecek

Fotoğraf: Reuters

Britanya Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), 178 yıldır faliyet gösteren tur operatörü Thomas Cook’un resmen battığını duyurdu.

18- Moody’s: 46 milyar liralık kredinin takibe atılması ‘negatif’

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 46 milyar TL tutarındaki kredinin takipteki kredilere atılması talimatının Türk bankalarının karlılığını azaltacağını bu yüzden de bankalar için negatif olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

19- Sözleşmeli sanatçıya üniversite şartı geldi: Birçok Roman müzisyen işsiz kalacak

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nde çalışan sanatçılara üniversite mezunu olma zorunluluğu getirildi. Çoğu Roman müzisyenlerden oluşan birçok sanatçının işsiz kalması bekleniyor.