Akşam Postası / 23 Ekim 2020

1- Toplantıya çağrılmamasına ‘nezaketsizlik’ diyen İmamoğlu: İlk bana ulaşılmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, dün İstanbul’da yapılan pandemi toplantısına davet edilmemesini, ‘nezaketsizlik’ olarak niteleyerek, “İBB başkanı olarak ilk ulaşılması gereken kişi benim” dedi.

2- Erdoğan, S-400 testlerini doğruladı: ABD’ye soracak değiliz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, S-400’lerin testlerinin yapıldığını doğrulayarak, “ABD’ye soracak değiliz” dedi.

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3- 2 Kasım’da okula gidecek beş ve dokuzuncu sınıflar için ayrıntılar belli oldu

Okullarda yüz yüze eğitimin üçüncü aşamasının ayrıntıları belli oldu. Beşinci sınıflar haftada iki gün altışar saat, dokuzuncu sınıflar ise iki gün sekizer saat ders yapacak.

4- Berberoğlu’nun itirazı reddedildi

Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yeniden yargılanmasına yer olmadığına ilişkin kararına karşı 15’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itiraz reddedildi.

5- ABD’li yatırım bankası: Türkiye’de sert iniş riski ‘Merkez’in kararından sonra arttı

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasının yüksek dalgalı seyir nedeniyle zarar görmesi ve Merkez Bankası’nın dün sabit tuttuğu faizleri daha da yükseltmek zorunda kalması riskinin arttığını söyledi.

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6- 600 bin lira rüşvet alırken suçüstü: Mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı

İstanbul’da bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet aldığı sırada suçüstü yakalanarak gözaltına alınan mali müşavir ve vergi müfettişi tutuklandı.

7- THY, Airbus ile anlaşarak teslimleri yeniden planladı

Türk Hava Yolları pandeminin havacılık sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin mevcut durumu göz önünde bulundurarak filo planlarını gözden geçirdiğini ve Airbus ile mutabık kalarak belirli teslimleri yeniden planladığını duyurdu.

8- Sakarya’daki hava fişek fabrikası patlamasında yedi kişiye 22 yıla kadar hapis istemi

Sakarya’daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, yedi şüpheli hakkında 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi.