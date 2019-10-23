Akşam Postası / 23 Ekim 2019

1- MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı ile ilgili son gelişmelere ilişkin altı maddelik basın açıklamasında, ‘bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmadığını’ belirtti.

2- Trump, Türkiye’ye tüm yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye karşı uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını emrettiğini açıkladı.

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3- BM: Suriye’nin kuzeydoğusunda 176 bin kişi yerinden oldu

Fotoğraf: Reuters

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye’ninSuriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri operasyonunun başlamasından bu yana 80 bini çocuk, 176 bini aşkın kişinin yerinden olduğunu açıkladı.

4- Rusya: Türkiye ile daha fazla S-400 alımı için görüşülüyor

Türkiye’nin ABD’nin karşı çıktığı S-400 hava savunma sisteminden daha fazla satın almak istediği bildirildi.

5- HDP’den Diyarbakır’da kayyım protestosu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli öncülüğünde bir grup, Diyarbakır’da HDP’li belediyelere atanan kayyımları protesto etti.

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6- Erdoğan’ın maaşına 2020’de 7 bin lira zam: 81 bin 250 lira

Cumhurbaşkanlığı, 2020’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın maaşına 7 bin lira zam yapılmasını teklif etti.

7- AKP’li vekile göre işsizlik yok, iş beğenmeme var

AKP Konya Milletvekili Halil Etyemez, ülkede ekonomik kriz olmadığını, sorunun ‘insanların iş beğenmemesi’ olduğunu söyledi.

8- AYM vekil adayı olamayan hakimin mesleğe dönememesini uygun buldu

Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili adayı olmak için istifa eden hakimlerin seçilemediği takdirde mesleğe dönememesinin hak ihlali olmadığına karar verdi.

9- Polis yelekli kişi CHP’li Özkan’ı tehdit etti; Emniyet: Teşkilattan değil

Emniyet Genel Müdürlüğü, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ı tehdit eden kişinin polis olmadığını, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

10- CHP’li Öztunç: RTÜK başkanı kendine ‘Küçük Reis’ diyor; yasadışı 60 bin lira maaş alıyor

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumda görev alarak ayda yaklaşık 60 bin lira maaş aldığını öne sürerek, bu durumun yasalara aykırı olduğunu savundu.