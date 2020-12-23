Akşam Postası / 23 Aralık 2020

1. Erdoğan: AİHM’nin Demirtaş kararı ikiyüzlülüktür, Demirtaş suçludur

Erdoğan’ın gündeminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi yönündeki kararı vardı. Erdoğan kararı ‘çifte standart ve ikiyüzlülük’ olarak niteledi.

2. MİT TIR’ları davası: Can Dündar’a iki suçtan 27 yıl altı ay hapis cezası

Fotoğraf: Reuters

MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan gazeteci Can Dündar’a ‘casusluk’ suçundan 18 yıl dokuz ay, ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan da sekiz yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

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3. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılanan Akpınar: Özgür irademle söylediğim sözler

Fotoğraf: DHA

Bir televizyon kanalındaki sözleri nedeniyle ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan dava açılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın yargılanması başladı. Akpınar, doğrudan cumhurbaşkanını hedef alan bir söz söylemediğini ifade etti.

4. Dink davası sanığı Güler: Bu ithamlar örgüte yönelik suçlamaları zayıflatır

Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla yargılanan kamu görevlilerinin davasında beş sanık esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

5. İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretine zam

İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam yapıldı.

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6. TTB’den bakanlığa çağrı: Aşılarla ilgili verileri bağımsız araştırmacılara da açın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) aşılama çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu: “Türkiye’de uygulanması planlanan aşılar için etkililik, güvenlilik, kalite değerlendirmesinde kullanılan tüm verileri bağımsız araştırmacılara da açın; karar verme mekanizmalarına bağımsız araştırmacı ve kurumları da dahil edin.”

7. Kaftancıoğlu’ndan Türkeş ziyaretine: Acılarda ortaklaşacak her siyaseti yaparım

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP heyetinin Maraş katliamının yıldönümünde yaptığı Seval Türkeş ziyaretini savundu. Alparslan Türkeş’in, kayınpederi Ümit Kaftancıoğlu’na öldürülmesinden iki gün önce “Vatan haini” dediğini söyleyen Kaftancıoğlu “Ben siyaseti, bir daha kimse acıları yaşamasın diye yapıyorum. Bu haliyle kişisel bir rahatsızlık duymuyorum” dedi.

8. Aile merkezinde kanser taraması yüzde 90 azaldı

Aile hekimleri arasında yapılan ankete göre, pandemi döneminde kanser taramaları yüzde 90’a yakın azalırken, binlerce kişi erken tanı şansını kaçırdı. Erken tanı ile tama yakın tedavi imkanı olan kolon kanserinde en az 3 bin kişinin bu durumdan etkilendiği tahmin edildi.

9. Pınar Gültekin’in öldürüldüğü bağ evinde keşif: Katilin varili taşıması istendi

Muğla’da, temmuz ayında, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürüldüğü bağ evinde keşif yapıldı.

10. Plastik poşetlere alternatif olarak karton torba zorunluluğu getirildi

Fotoğraf: Pixabay

Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

11. Edirne’de başkandan kuraklık uyarısı: Faciaya doğru gidiyoruz

Fotoğraf: DHA

Son aylarda İstanbul’da görülen kuraklık ve barajlardaki yetersiz doluluk oranlarının bir benzeri, Edirne’de yaşanıyor. Belediye başkanı Recep Gürkan, ‘facia’ uyarısında bulundu.

12. Bursa’da sahte içki nedeniyle can kaybı yediye çıktı

Bursa’da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yediye yükselirken, 11 kişi hastanede tedavi görüyor.

13. Kısa çalışma ödeneği başvuru süresi uzatıldı

Salgın nedeniyle zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneği başvuru süresi 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı.

14. Birbirlerini teselli eden ‘dul penguenler’in fotoğrafı ödül getirdi

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan, ‘dul kaldıktan’ sonra birbirlerini teselli eden iki penguenin dayanışması o anı ölümsüzleştiren Alman fotoğrafçıya ödül getirdi.

15. 150 yıllık sarnıç kireçle boyanınca kitabesi ‘kayboldu’

Muğla’da Bodrum Belediyesi’nin onardığı tarihi sarnıcın kitabesi kireçle boyandı. Prof. Dr. Namık Açıkgöz, duruma tepki gösterdi.

16. Corona virüsü kutu oyunu oldu: Yaşlı komşunun alışverişini yapan kazanıyor

Fotoğraf: Reuters

Almanya’da dört kız kardeş corona virüsü kutu oyunu icat etti.