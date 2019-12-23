Akşam Postası / 23 Aralık 2019

1- Yavaş’tan Aygün’e ‘FETÖ’ye yardım’dan suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında ‘rüşvet’ iddiaları dile getiren eski CHP milletvekili Sinan Aygün hakkında ‘FETÖ’ye yardım’dan suç duyurusunda bulundu.

2- İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ÇED onayı sonrası, iki bakanlıkla protokolü iptal etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul’un Çevre Etki Denetim (ÇED) raporunun onaylanmasının ardından belediyenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı arasındaki işbirliği protokolünü iptal ettiğini açıkladı.

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3- CHP’den bakanlığın ‘Çubuk raporu’na suç duyurusu: Algı oluşturulmaya çalışıldı

CHP, İçişleri Bakanlığı’nın ‘Çubuk raporu’nu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

4- İmamoğlu: Faytonlar kalkıyor, ulaşım elektrikli araçlarla yapılacak

Büyükada’da ruam salgını nedeniyle 81 atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘Faytonla ulaşım sürecek mi’ tartışmalarına son noktayı koydu. İmamoğlu, faytonların kaldırılacağını, sadece 35 faytonun ‘simgesel’ olarak kullanılmaya devam etmesini planladıklarını açıkladı.

5- Suudi savcılık: Kaşıkçı cinayetinden yargılanan beş kişiye idam verildi

Suudi Arabistan’daki savcılık, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin suçlananlardan sekizine ceza verildiğini duyurdu.

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6- İmamoğlu: Faytonlar kalkıyor, ulaşım elektrikli araçlarla yapılacak

Büyükada’da ruam salgını nedeniyle 81 atın öldürülmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ‘Faytonla ulaşım sürecek mi’ tartışmalarına son noktayı koydu. İmamoğlu, faytonların kaldırılacağını, sadece 35 faytonun ‘simgesel’ olarak kullanılmaya devam etmesini planladıklarını açıkladı.

7- Sur belediyesinin eş başkanları tutuklandı

Diyarbakır’ın Sur belediyesinin HDP’li eş başkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir tutuklandı.

8- Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığına bakılacak: Beni çıkarmayın, yine öldürürüm

Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, katilini akli dengesinin yerinde olup olmadığına bakılmasına hükmetti.

9- Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen babaya beş ayda tahliye

Konya’da 13 yaşındaki çocuğu G.Ş.’ye son üç yıldır cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 48 yaşındaki baba F.Ş., yaklaşık beş ay sonra tahliye edildi.

10- Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa’ya doğalgaz hattı için 2 Ocak’ta anlaşma yapacak

Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail, Akdeniz’in doğusunda keşfedilen doğalgazı Avrupa pazarına taşıyacak doğalgaz boru hattının inşası için anlaşmayı 2 Ocak’ta yapacak.

11- Çinli konsorsiyum üçüncü köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun yüzde 51’ini alacak

Çinli Anhui Expressway tarafından yapılan açıklamaya göre altı Çin menşeli şirketin oluşturduğu konsorsiyum, üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun yüzde 51’ini satın alacak.

12- DEDAŞ’tan ‘düzeltme’: Bölgede kayıt dışı tüketim yüzde 54.9

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ), hizmet verdiği altı kentteki kayıt dışı tüketiminin 54.9 olduğunu duyurdu.

13- Devletin enflasyonu: Yeniden değerleme oranı yüzde 22.58

Cumhurbaşkanlığı, 2020 için ‘yeniden değerleme’ oranının yüzde 22.58 olarak belirlendiğini bildirdi.