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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 23 Ağustos 2020

1. 30 Ağustos kutlamalarına ‘kısıtlama’; İçişleri: Yasak değil tedbir

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliklerine gönderdiği genelge ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına kısıtlama getirdi.

2. Giresun’daki selde can kaybı beşe yükseldi

Fotoğraf: AA

Giresun’da meydana gelen selde beş kişi hayatını kaybetti. Dördü jandarma 11 kişi aranıyor.

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Giresun’da son durum: Yüzlerce binada hasar var

Giresun’da selin yarattığı yıkım fotoğraflara yansıdı

3. Dere yükseldi, Rize-Güneysu yolunda çökme oldu

Fotoğraf: AA

Şiddetli yağışın etkili olduğu Rize’de Salarha Deresi’nin yükselmesi nedeniyle Rize-Güneysu yolunun bir kısmı çöktü.

4. Rusya: Türkiye ile S-400’lerde ikinci anlaşma imzalandı, mali model görüşülüyor

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını söyledi.

5. Türk Telekom, yaşlı kadına ‘Türkçe öğrenin’ dendiği iddiasını yalanladı

Türk Telekom, çağrı merkezinin Türkçe bilmeyen yaşlı kadına hizmet verilmeyip “Türkçe öğrenin” dediği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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6. Trafikte tartışığı kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı

İstanbul’da yasak olmasına rağmen çakar taktığı aracıyla başka bir aracın önünü kesen, ardından bıçaklayarak kaçan saldırgan yakalandı.

7. Uzaktan eğitim verecek özel okullar yüzde 5 ila 30 indirim yapacak

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, uzaktan eğitim yapmaları durumunda özel okulların indirim oranlarını kendilerinin belirleyeceğini, bu oranın da yüzde 5 ila 30 olacağını kaydetti.

8. Enerji uzmanı: TPAO özelleştirilirse sahalar kimin kontrolüne geçecek?

Petrol Mühendisleri Odası Enerji Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Necdet Pamir, TPAO’ya bağlı sondaj gemilerinin ‘dışarıdan hizmet alarak’ çalıştığını belirtti.

9. Hemşireler: Pozitif olsam da dinlensem… Boğuluyormuş gibi… Ateşin ortasına atıldık

Hastanelerin Covid-19 servislerinde çalışan hemşireler, tükenme noktasına geldiklerini anlattı.

10. Polis müdahalesiyle gözaltına alınan kadının adresi paylaşıldı; Yurtiçi Kargo ‘Araştırıyoruz’ dedi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde maske takmadığı gerekçesiyle polisin sert müdahaleyle gözaltına aldığı R.B.’nin adres bilgisinin Yurtiçi Kargo çalışanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından paylaşıldı.

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