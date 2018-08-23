Akşam Postası / 23 Ağustos 2018

1- Beştepe’den, Beyaz Saray’a tepki : Bolton, ekonomik savaşı itiraf etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın “Türkiye pastörü teslim etsin kriz anında biter” sözleriyle Türkiye’yi ekonomik savaşın hedefi haline getirdiğini itiraf ettiğini öne sürdü.

2- Yaşlı aylığında yeni düzen: Artık hane halkının gelirine bakılmayacak

Yaşlı aylığı bağlanmasında artık hane halkının kişi başına düşen ortalama gelirine değil maaşa hak kazanacak kişinin eşi ve kendisinin gelirine bakılarak karar verilecek.

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3- Liradaki düşüş ‘Bayan Watanbe’yi vurmuş: Japon küçük yatırımcı pişman

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Türk Lirası’ndaki değer kaybının Japonya’daki küçük yatırımcılara yönelik ciddi olumsuz etkileri olduğunu yazdı.

4- Trump tedirgin: Beni azledebilirler

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanya direktörü ve avukatının yargılanmaları hakkında konuştu. Trump, kongre seçimlerini Demokrat Parti’nin kazanması halinde başkanlık koltuğundan indirilebileceğini öne sürdü.

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5- Kilimli koyuna ‘bayram hediyesi’: Bölge çöplüğe döndü

İstanbul’daki Kilimli koyunda kalan kampçılar ve günübirlik turistler, bölgenin kirlenmesine neden oldu.

6- Bu da ‘Kaşar Bank’ vakası: Onlarca kişi savcılığa gidip şikayetçi oldu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde kaşar ticaretinden para kazanacaklarını söyleyerek vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şüpheli hakkında 30 kişi suç duyurusunda bulundu.

7- En çok kazanan sinema yıldızları listesi: Kadın-erkek farkı dört kat

ABD merkezli Forbes Dergisi’nin 2018 yılının en çok kazanan sinema oyuncuları listesinde, erkeklerde birinciliği 239 milyon dolarla George Clooney, kadınlarda 40.5 milyon dolarla Scarlett Johansson aldı.

8- Ahmet Altan yazdı: Keskin boynuzlu, gözleri kanlı bir boğayla yaşıyorum

Eylül 2016’dan bu yana Silivri Cezaevi’nde tutulan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan gazeteci-yazar Ahmet Altan, ‘Şatodaki Çiçek’ başlıklı bir deneme kaleme aldı.

9- Nüfusu 25’e katlanan Çeşme’den yükselen feryat: Ne olur gelmeyin, yatacak yer yok

Nüfusu 25’e katlanan Çeşme’den yükselen feryat: “Ne olur gelmeyin, yatacak yer yok.”

10- IŞİD’de Brunson memnuniyeti: Serbest bırakılmaması ABD’nin güçsüzlüğü

IŞİD’e yakın sosyal medya hesapları, örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi’ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınladı.

11- AKP’li vekil ABD’ye ömür biçti: Doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı

AKP Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İbn-i Haldun’un “Devletler de aynen insanlar gibi doğar, büyür ve ölürler” sözünü hatırlatarak “Ey Amerika, doğdun, büyüdün, ölümün yaklaştı” dedi.

12- Kırşehir’de madende iş cinayeti: Emekliliğine iki ay kalan işçi öldü

Kırşehir’deki bir florit madeninde göçük meydana gelmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

13- Fransa’da tekbirli saldırı: Bıçaklanan dört kişiden ikisi hayatını kaybetti

Fransa’nın Trappe şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleşti. IŞİD’in üstlendiği saldırıda iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.