Akşam Postası / 23 Ağustos 2017

1- Koray Aydın duyurdu: Adayımız Akşener; anketlerde Erdoğan geride
Eski MHP’li Koray Aydın, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Meral Akşener’in adaylığını koyacağını söyledi.
2- MHP’de yine Akşener istifası: Milli vazife sayıyoruz
Eskişehir’de 70 MHP’li, eski vekil Meral Akşener’e destek vermek için partiden istifa etti.
3- Erdoğan-Mattis görüşmesinde ‘sürpriz yok’: ABD’nin PYD’ye desteğinden rahatsızız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’ye günübirlik bir ziyaret gerçekleştiren ABD Savunma Bakanı James Mattis’le görüşmesinde Suriye’de PYD’ye verilen destekten duyulan rahatsızlığı ilettiği bildirildi.
4- Gülmen’den mesaj: Kendime geldiğim an serumu atacağım, açlık grevine gireceğim
İradeleri dışında cezaevindeki hastaneye götürülen açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Nuriye Gülmen avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi: “Kendime geldiğim an o serumu çıkartıp atacağım, yine açlık grevine gireceğim.”
5- Bozdağ’a göre Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddiası CHP’nin uydurması
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı iddiasının CHP’nin uydurması olduğunu öne sürdü.
6- Başladı: AKP ilçe başkanı istifa etti
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AKP kadrolarında ‘metal yorgunluğu’ndan dem vurup geniş çaplı bir değişikliğin sinyalini vermesinin ardından teşkilattan ilk istifa haberi geldi.
7- Mide kanaması geçiren hak savunucusu Erkem, kelepçeyle muayene edildi
Büyükada’da toplantı yaparken gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucularından Nalan Erkem’in avukatı Murat Dinçer, müvekkilinin mide kanaması geçirdiğini ve cezaevi hastanesinde kelepçesiyle muayene olduğunu söyledi.
8- Sosyal medya hesabından Atatürk’e ‘mason’ diyen uzman erbaş tutuklandı
Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarında Atatürk’ün ‘mason’olduğunu iddia eden uzman erbaş Erdal Kaya, ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan tutuklandı.
9- Darbe girişimi
* Yıldız Teknik Üniversitesi davasında dört kişiye tahliye kararı
* Maçka ilçe jandarma komutanı teğmene gözaltı
10- Asya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000’e dayandı
Güney Asya’daki yoğun yağışın ardından seller ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 800’ü aştı, 1 milyondan fazla insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.
11- Kahramanmaraş’ta iki öğrenciyi döven grup, öğretmene uçan tekme attı
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, iki öğrenciyi döven beş-altı kişik grup, kadın öğretmene de uçan tekmeyle saldırdı.
12- İzmir’de orman yandı, köylüler ‘Göktaşı düştü’ dedi
İzmir’de büyümeden söndürülen yangının göktaşı düşmesi nedeniyle başladığı öne sürüldü.
13- Yazar Orhan Pamuk: Türkiye, Erdoğan’dan ibaret değil, bu yüzden buradayım
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, darbe girişimiyle ilgili hislerinin geçen bir yılda değiştiğini söyledi.
14- Kopenhag’daki ceset bir gazeteciye aitmiş
Danimarka’da kolları, bacakları ve kafası kesilmiş halde bulunan cesedin, İsveçli gazeteci Kim Wall’a ait olduğu açıklandı.