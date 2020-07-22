Akşam Postası / 22 Temmuz 2020

1- Erdoğan: Pınar Gültekin’i katleden caninin en ağır cezayı alacağından şüphem yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki Pınar Gültekin’i ‘katleden caninin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphesl olmadığını’ ifade ederek davanın bizzat takipçisi olacağını vurguladı.

2- Pınar Gültekin, Bitlis’te son yolculuğuna uğurlandı: Tabutunu kadınlar taşıdı

Muğla’da beş gün arandıktan sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, memleketi Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları arasında yolculuğuna uğurlandı. Tabutunu kadınlar taşıdı.

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3- Zeynep Şenpınar’ın katiline ‘ağırlaştırılmış müebbet’ istemi

Muğla’da 25 yaşındaki Zeynep Şenpınar’ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu’na ağırlaştırılmış müebbet istendi.

4- Genç kadın sosyal medyadan çağrısına destek buldu: Taciz şüphelisi tutuklandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç.’nin (21), sosyal medyadaki paylaşımıyla bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini duyurması üzerine gözaltına alınan N.Ş., tutuklandı.

5- Erbaş Ayasofya’da inceleme yaptı: Tek bir çivi çakmadan hazırlıklar devam ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya’da, mozaik ve fresklerin kapanmasıyla ilgili olarak, “Tek bir çivi çakılmadan hazırlıklar devam ediyor” dedi.

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6- İlk çeyrekte yerli turist sayısı ve harcamalarında kayda değer düşüş

Bu yılık ilk üç ayında hem yurt içinde seyahate çıkan kişi sayısı hem de yapılan harcama, geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azaldı.

7- Yaş ortalaması düşüp vaka artınca sağlık müdürlüğü isyan etti: Kurallar hiçe sayılıyor

Rize’de Covid-19 önlemlerine uyulmaması nedeniyle son bir haftada vaka sayılarında kayda değer artış görüldü. İl sağlık müdürlüğü, “Tehlike büyüyor” dedi.

8- Araştırma: Türkiye ‘eksik demokrasi’den ‘ılımlı otokrasi’ye geriledi

Almanya’da Würzburg Üniversitesi’nden bilim insanlarının dünya çapında demokrasilerin gelişimiyle ilgili yürüttüğü araştırmada Türkiye ‘ılımlı otokrasiler’ arasında yer aldı.

9- CHP’li Sertel: RTÜK başkanı üç kurumdan toplamda 30 bin lira maaş alıyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin’in üç farklı kurumdan toplamda aylık ortalama 30 bin lira maaş aldığını öne sürdü.

10- 17 yaşındaki çocuk bulundu: ‘Ailemle yaşamak istemiyorum, çok kötü şeyler yaşattılar’

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde, geçen pazartesi günü evinden ayrılan 17 yaşındaki D.H., sosyal medya üzerinden video paylaşarak, ailesinden şiddet gördüğü için kaçmak zorunda kaldığını söyledi.

11- Tarih Kurumu başkanı, ’15 Temmuz sözleri’ nedeniyle istifa etti

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış istifa etti.

12- Biden, Trump’tan sekiz puan önde, kararsızlar da Biden’a yakın

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden, sekiz puan farkla başkan Donald Trump’ın önünde.

13- ‘Nino’, Covid-19 nedeniyle dışarı çıkamayan sahibinin bakkal alışverişini yapıyor

Fotoğraf: AA

Covid-19 pandemisi tüm dünyada etkisini azaltmadan sürdürürken, uzmanların en çok uyarıda bulunduğu konularından başında sosyal mesafe geliyor.

14- 64 yıldır ilk kez: Nobel Ödül Töreni ‘corona’ nedeniyle iptal edildi

Nobel Ödül Töreni, 1956’dan bu yana ilk kez bu yıl ‘corona’ salgını nedeniyle düzenlenmeyecek.