Akşam Postası / 22 Temmuz 2018

1. Adnan Oktar’ı AKP’li eski bakan korumuş: Tantan’ın bahsettiği isim Çelik çıktı

İçişleri eski bakanı Sadettin Tantan döneminde yapılan operasyonlarda Adnan Oktar’a sahip çıkan ismin, AKP hükümetlerinde beş kez bakanlık yapan Faruk Çelik olduğu ortaya çıktı.

2. Albayrak yabancı yatırımcıya seslendi: Türkiye bir daha bu kadar cazip olmayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Piyasa ile kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız” dedi.

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3. Çiftlik Bank’ın para aklayıcısı Uruguay’da serbest: İade belgeleri gecikmiş

Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay’da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya’nın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

4. Almanya, Türkiye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdı

Almanya’nın, insan hakları savunucusu Peter Steudtner ve gazeteci Deniz Yücel’in Türkiye’de tutuklanmalarıyla devreye soktuğu yaptırımları kaldırdığı bildirildi.

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5. YÖK, kendisine ihraç yetkisi verilmesine itiraz etti: Üniversiteler özerk

Yükseköğretim Kurulu, Meclis’e sunulan yasa tasarısında akademisyenlerin ihracı konusunda kendisine yetki verilmesine “Üniversiteler özerktir, atama yetkisi olmayan kurumun ihraç yetkisi olmaz” diye karşı çıktı.

6. Anıtkabir’de ‘Atatürk, Tayyip’in b.ku olamaz’ diyen kadın tutuklandı

Anıtkabir’de çektiği ve “Atatürk, Tayyip’in b.ku bile olamaz” dediği videoyu sosyal medyada paylaştıktan sonra gözaltına alınan kadın tutuklandı.

7. 800 ‘beyaz baretli’yi Suriye’den İsrail kurtardı: Batılı ülkelere yerleşecekler

Suriye yönetimine karşı savaşan muhaliflerin hakim olduğu bölgelerde sivil savunma hizmeti veren Beyaz Baretliler (White Helmets) grubunun 800 üyesi ülkenin güneyinde son bir ayda Şam kontrolüne geçmek üzere olan bölgelerden İsrail’in yardımıyla tahliye edildi. Beyaz Baretliler İngiltere, Almanya ve Kanada’ya yerleştirilecekler.

8. Özil’e göre ‘anlaşılması zor’: Erdoğan’la fotoğraf siyasi değil, makama saygıdan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen Mesut Özil, “Görüşmemizin asla bir siyasi propaganda değil” dedi.