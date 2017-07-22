Akşam Postası / 22 Temmuz 2017

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1- Büyükada’da gözaltına alınıp ‘adli kontrol’le serbest bırakılan iki isme yeniden gözaltı

Büyükada’daki toplantı sonrası gözaltına alınıp serbest bırakılan hak savunucularından ikisi yeniden gözaltına alındı.

2- ‘Politikamız değişecek’ diyen Gabriel’den ülkedeki Türklere: Önlemler size karşı değil

Almanya, Türkiye’yle bir Alman vatandaşının da aralarında bulunduğu hak savunucularının tutuklanmasının ardından ters düşmesi sonrası, ülkede yaşayan Türklere ilanla mesaj verdi: “Önlemlerin hiçbiri Almanya’da yaşayan Türkiyelilere yönelik değildir.”

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3- AB’den Almanya’ya destek: Hepimiz Türkiye’ye karşı büyük sabır gösteriyoruz

Avrupa Birliği’nin (AB) genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, son dönemde gerginliğin arttığı ve Türkiye’ye yaptırım sinyali veren Almanya’nın tutumunu ‘anlaşılır’ bulduğunu söyledi.

4- AB’den Türkiye’ye mülteci mesajı: Şantaja maruz bırakılmaya izin vermeyeceğiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, “Avrupa Birliği kendisinin şantaja maruz bırakılmasına izin vermeyecektir” dedi.

5- İki eğitimciyi DHKP-C’li ilan eden bakanlık: Gülmen, Gezi döneminde hapis yattı

İçişleri Bakanlığı, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkında, “Bir terör örgütünün bitmeyen senaryosu- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gerçeği” adlı 54 sayfalık bir kitapçık yayımladı.

6- Gülmen ve Özakça için: Cumartesi Anneleri’nden ‘acil adalet ve vicdan’ çağrısı

Her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda toplanarak kayıplarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, bu hafta açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘acil adalet ve vicdan çağrısı’ yaptı.

7- Tutuklu Cumhuriyet’çilere destek çağrısı: Sansürlenen hepimizin hayatı

Cumhuriyet’in tutuklu çalışanlarının 24 Temmuz’daki duruşmasının öncesinde, video kampanyayla dayanışma çağrısı yapıldı.

8- Bakandan deprem sonrası uyarı: Yedi buçuk milyon yapı elden geçirilmeli

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ege Denizi’nde iki can alan depremin ardından uyardı: “Yedi buçuk milyon yapı elden geçirilmeli, büyük bölümü yıkılmalı.”

9- ‘Özel hayatın gizliliği’: Taksilerde ‘ses ve görüntü kaydına’ CHP’den itiraz

İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması kapsamında taksilerde ağustos ayından itibaren ses ve görüntü kaydı alınacak olmasına CHP’li milletvekillerinden itiraz geldi.

10- Eğitim komisyonu üyesi AKP’li Çamlı: Cihat bilmeyene matematik öğretmek faydasız

Meclis Milli Eğitim Komisyonu üyesi, AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, yeni müfredatın içeriğinde yer alan ‘cihat’ kavramı için “Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” dedi.

11- Öğretmen Yılmaz’ın katledilmesini kınayan Demirtaş: Bu cinayetlere sessiz kalınamaz

HDP lideri Selahattin Demirtaş, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra cenazesi Pülümür Çayı’nda bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın katledilmesini kınadığını belirterek, “Bu tür cinayetlere sessiz kalınması kabul edilemez” dedi.

12- Antalya’da ‘Hero’ tişörtü giydikleri gerekçesiyle gözaltına alınan çift serbest

Antalya’da üzerinde ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giydikleri gerekçesiyle gözaltına alınan üniversiteli çift serbest bırakıldı.