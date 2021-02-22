Akşam Postası / 22 Şubat 2021

1. Erdoğan: Berat Bey’in talihsizliği, damat sıfatının başarısının önüne geçirilmesi

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski Hazine ve Maliye bakanı Berat Albayrak’ın ‘damat sıfatının’ bakanlığı dönemindeki başarısının önüne geçirildiğini savundu ve bunun bir talihsizlik olduğunu söyledi.

2. AKP’li Özlem Zengin hakkındaki paylaşıma hakaret ve disiplin soruşturması

Bir sosyal paylaşım sitesinde AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’e ilişkin sözleri nedeniyle avukat M.Y hakkında İstanbul başsavcılığı tarafından hakaret, Adalet Bakanlığı tarafından ise disiplin soruşturması başlatıldı.

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3. Görevden alınan HDP’li eski Sur Belediye Başkanı Buluttekin’e yedi yıl altı ay hapis

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınan Diyarbakır’ın merkez Sur Belediyesi’nin eski Başkanı HDP’li Filiz Buluttekin, tutuksuz yargılandığıdavada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yedi yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

4. Soylu’nun Gare’ye gittiğini öne sürdüğü HDP’li vekil tazminat davası açacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Gare’ye gittiğini öne sürdüğü HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir, ‘her türlü hukuki hakkını kullanarak suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını’ açıkladı.

5. Üsküdar Belediyesi’nin ‘dönüşüm’ planını mahkeme kısmen iptal etti

Üsküdar’da 2009 yılında başlatılan ve 2016’da üç ayrı etaba bölünen Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı’nın 3’üncü etabının iptali ile ilgili Mimarlar Odası’nın açtığı davada İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdare Dava Dairesi oybirliğiyle kısmen iptal kararı verdi.

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6. TÜİK, eleştirilerin odağındaki işsizlik verisinde ‘revizyona’ gidecek

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) AB ülkelerinin tanım ve standartlarına uyum kapsamında işgücü istatistiklerinde revizyon yapacağını, yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminlere ilişkin sonuçlar içereceğini açıkladı.

7. İçki tüketimi bir yılda 20 milyon litre azaldı ama vergi geliri fırladı

Geçen yıl Türkiye’de içki tüketimi yaklaşık 20 milyar litre azalmasına rağmen, bu alanda toplanan ÖTV geliri yüzde 12 artışla 16 milyar 467 milyon liraya yükseldi.

8. DSÖ yetkilisinden ‘corona’ tahmini: 2022 başlarında biter

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Müdürü Dr. Hans Kluge, Covid-19 salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi.

9. Uzmanlardan Karadeniz için 15 günlük tam kapanma ve bölgesel karantina önerisi

Uzmanlar, 8-14 Şubat tarihleri arasında orana vurulunca en çok vakanın görüldüğü ilk beş ilin yer aldığı Karadeniz bölgesi için 15 günlük tam kapanma, ulaşım kısıtlaması ve bölgesel karantina önerisinde bulundu.

10. Munch’un ‘Çığlık’taki gizli mesajı: ‘Yalnızca deli bir adam bu tabloyu resmedebilirdi’ yazmış

Fotoğraf: National Museum of Norway

Edvard Munch’un ünlü ‘Çığlık‘ eserinde gizli “Yalnızca deli bir adam bu tabloyu resmedebilirdi” cümlesini kendisinin yazdığı ortaya çıktı.