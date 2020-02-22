Akşam Postası / 22 Şubat 2020

1- KKTC’de ‘corona’ şüphesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde bir hasta ‘corona’ virüsü şüphesiyle Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

2- İdlib’de bir asker daha Suriye güçlerinin saldırısında hayatını kaybetti

İdlib’e takviye gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Suriye hükümet güçleri tarafından düzenlenen bombalı saldırıda tankçı sözleşmeli er Mecit Demir (25) hayatını kaybetti. Demir’in (25) acı haberi Gaziantep’teki ailesine ulaştı.

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3- Barodan avukat Vahit Bıçak’a soruşturma

Ankara Barosu Yönetim Kurulu, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldüren müvekkilini savunurken kullandığı ifadeler tepki çeken avukat Vahit Bıçak hakkında disiplin soruşturması kararı aldı.

4- ‘Sucuk partisi’ davası: Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin müdürüne yakalama kararı

Öğrencilere hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Cağaloğlu Anadolu Lisesi müdürü Necati Yener’e yakalama kararı çıkarıldı.

5- Şifre skandalının ÖSYM başkanına ikinci ‘FETÖ’ davası: Dokuz yıl hapis istendi

Eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Demir hakkında Kayseri’de yeni bir dava açıldı.

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6- ABD’deki davada Halkbank’ın ‘ayrıcalık’ talebine ret

ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla New York federal mahkemesinde yargılanan Halkbank’ın ‘ayrıcalıklı ve kısıtlı’ yargılanma talebi temyiz mahkemesinin ikinci dairesince reddedildi.

7- Bankaları batık kredilerden kurtarma hamlesi: İngiliz şirket yetkilendirildi

Bankalar, bilançolarındaki tahsilat imkanı yüksek olan ancak takibe atılan milyarlarca dolarlık kredinin çözümüne yardımcı olunması kapsamında, bu kredilerin bir kısmının aktarılabileceği bir varlık yönetim şirketi kurulmasını değerlendirmek için merkezi Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Ernst&Young’ı (EY) yetkilendirdi.

8- ‘Hurda Bank’la 2.5 milyon liralık vurgun yaptı; Moldova’ya kaçmak üzereyken yakalandı

Ankara’da hurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K., tutuklandı. M.K.’nın, bu yöntemle yaklaşık 2.5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin ‘Çiftlik Bank’ benzeri sistem oluşturduğu, bunu da ‘Hurda Bank’ olarak adlandırdığı saptandı.

9- Avrupa’da ilk sırada: Yükseköğretimdeki öğrenci sayısı 8 milyonu aştı

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üç ayda bir yayınladığı ‘Yüksek Öğretim’ dergisinde yer alan verilere göre, Türk yükseköğretim sistemindeki öğrenci sayısı 8 milyon 76 bin 615’e ulaştı.

10- Kayıtsız günübirlik dört eve 72 bin lira ceza

Zonguldak’ta kimlik bildirme sistemine kayıtlı olmayan dört evin sahibine toplam 72 bin 100 lira para cezası verildi.