Akşam Postası / 22 Şubat 2019

1. PollMark Araştırma: Mansur Yavaş, Ankara’da 10 puan önde

Fotoğraf: DHA

Pollmark Araştırma şirketi, Ankara büyükşehir belediye başkanlığı için yaptığı son anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Mansur Yavaş, Cumhur İttifakı’nın AKP’li adayı Mehmet Özhaseki’nin en az 10 puan önünde.

2. Aşıyı reddeden aile sayısı altı yılda 183’ten 23 bine çıkınca: Kızamık 2018’de patladı

Fotoğraf: Reuters

Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Türkiye’de aşılanmayı reddeden aile sayısının 2011’de 183 iken 2017’de 23 bine çıktığını, aynı süreçte kızamık vakası sayısının da patladığını söyledi.

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3. 2019’da metro için İstanbul’a 3.2 milyar, İzmir’e 30 bin lira ayrıldı

Ulaştırma Bakanlığı, 2019’da İstanbul metrolarına 3.2 milyar TL, Ankara’ya da 1 milyar TL ayırırken, İzmir’e 30 bin TL ayırdı.



4. İmalat sanayisinde kapasite kullanımı dört yılın en düşüğünde

Şubatta imalat sanayisinin kapasite kullanım oranı 0.4 puan düşüşle yüzde 74.0’e geriledi. Bu oran en son Mart 2015’te görülmüştü.

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5. ‘İstismar’dan 37 yıl istenen öğretmen, yargılama bitmeden başka okula atandı

Erzurum’da bir lisenin müdür yardımcısı hakkında, 16 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla 37 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık aleyhine bir raporun da bulunduğu yargılama sürerken, müdür yardımcısının başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

6. TÜİK: Okumayanlar daha mutlu, mutsuzluk arttı ama insanlar umutlu

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın 2018 yılı sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 58’den yüzde 53,4’e düştü.

7. Oyuncu Deniz Çakır’a ‘düşmanlığa tahrik’ten verilen takipsizlik kaldırıldı

Fotoğraf: DHA

Oyuncu Deniz Çakır hakkında başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada verilen takipsizlik kararı kaldırıldı.

8. ‘Seçim teşvikleri’ kanun teklifi Meclis’ten geçti

Yerel seçimlere beş hafta kala 1 Şubat-30 Nisan arası işe alınan işçilerin sigorta, vergi ve maaş desteği düzenlemesini de içeren ‘seçim teşvikleri’ kanun teklifi Meclis’ten geçti.

9. AKP’nin Meclis başkan adayı Şentop

AKP, Meclis başkanlığı seçiminde TBMM Başkan Vekili ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’u aday gösterme kararı aldı.

10. ABD, Suriye’de 200 asker bırakma kararı aldı

Suriye’den çekilmeye hazırlanan ABD, 200 askerini bir süre daha bu ülkede tutma kararı aldı.