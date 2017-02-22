Akşam Postası / 22 Şubat 2017

1- Yıldırım’dan ‘akademik’ itiraf: Kurunun yanında yaş da yanıyor

Başbakan Binali Yıldırım, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenler için “Kurunun yanında yaş da yanıyor” benzetmesi yaptı.

2- Alayından şikayetçi: Erdoğan, 15 Temmuz davalarına ‘doğal lider’ olarak ‘müdahil’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, darbe girişimi davalarındaki tüm şüphelilerden şikayetçi oldu.

3- Af Örgütü raporu: Erdoğan gücünü sağlamlaştırdı, OHAL’le hak ihlalleri arttı

Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) 2016 raporunda, OHAL’le birlikte ‘polis gözetiminde rapor edilen işkence ve kötü muamele’yle hak ihlallerinin arttığı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gücünü sağlamlaştırdığı ve ifade özgürlüğünün ‘keskin biçimde kötüye gittiği’ belirtildi.

4- ‘Erdoğan’a suikast’ davasında eski SAT’çı: Amatörceydi, aklıma Erdoğan gelmedi

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a suikast düzenleyecekleri iddiasıyla yargılanan askerlerden eski SAT komandosu Ali Sarıbey, operasyon sırasında görevin uygulanışını çok amatör bulduğunu, bu yüzden vali, kaymakam ya da emniyet görevlisi gibi bir yetkilinin alınacağını sandığını söyledi.

5- 2016’da iş cinayetlerinde 1970 işçi hayatını kaybetti, 56’sı çocuktu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), geçen yıl 1970 kişinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

6- İHD’ye göre fotoğraflar işkenceyi doğruluyor: Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşanıyor

İnsan Hakları Derneği (İHD), PKK’ya yönelik operasyonların devam ettiği Nusaybin ilçesine bağlı Koruköy’de insan hakları ihlalleri yaşandığını belirtti.

7- İstanbul’daki ‘darbe’ iddianamesi hazır: ‘Bir numara’ Gülen’e 92 kez müebbet hapis talebi

Darbe girişiminin İstanbul’daki ana davası için hazırlanan iddianamede, Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen ve 10 şüpheli hakkında 92’şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 174’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

8- ‘İcraatın içinden’: Artvin’de 15 yılda 465 futbol sahası kadar orman madenciliğe açıldı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Artvin’de 18 Kasım 2002 ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında toplam 581 hektarlık orman alanının (yaklaşık 465 futbol sahası) madenciliğe açıldığını duyurdu.

9- İddianame kabul: Şansal’a ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten üç yıla kadar hapis istemi

Yılbaşı akşamı yayınladığı video nedeniyle tutuklanıp ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla üç yıla kadar hapsi talep edilen modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianame reddedildi. Şansal, 16 Mart’ta hakim karşısına çıkacak.

10- ‘Erdoğan’a hakaret’ten yargılanan Demirtaş: Konuşmam hatalı çözülmüş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla bir yıldan dört yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, suça konu konuşmasının bilirkişi raporlarında hatalı çözüldüğünü söyledi.

11- Tutuklu gazeteci Tunca Öğreten’den mektup: Varsa iddianameniz, bir dal alırız

25 Aralık 2016 sabahı eş zamanlı operasyonla gözaltına alınıp 24 gün sonra ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanan Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, hapisteki 34’üncü gününde bir mektup kaleme aldı.

12- HDP’li vekil Altan Tan’a beş ayrı suçtan 38,5 yıla kadar hapis talebi

Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra ‘adli kontrol’le serbest bırakılan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan hakkında beş ayrı suçtan 38,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

13- Tutuklu HDP’li vekil Beştaş’a üç farklı suçtan 23 yıla kadar hapis talebi

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş’ın üç farklı suçtan 23 yıla kadar hapsi istendi.

14- Havalimanı saldırısında bir telefondan durakların işaretlendiği haritalar çıktı

Atatürk Havalimanı’na IŞİD tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden birinin cep telefonunda İstanbul’da toplu taşıma duraklarının işaretlendiği iki haritanın bulunduğu yer aldı.

15- Bir devrin sonu: TSK personeli ve askeri öğrencilere başörtüsü serbestisi getirildi

TSK’nın kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikle isteyen kadın subay ve astsubaylara başörtüsü serbestisi getirildi. Yeni düzenleme askeri öğrencileri de kapsıyor.

16- Muhalif dört isme ihraç isteyen MHP ‘parti birliği’ne işaret etti: Mesele ‘Hayır’ değil

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partide hiç kimsenin referandumda ‘Hayır’ dediği için ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmediğini savundu.

17- CHP’li Böke’ye yönelik suikast ihbarı yapıldı: Dimdik ayaktayım ve yalnız değilim

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke’nin dün gece katıldığı televizyon programında kendisine suikast düzenleneceği yönünde ihbar geldiği, CHP’li vekilin evine polis koruması eşliğinde götürüldüğü belirtildi.

18- Sevmek bir ömür, kitap okumak ‘bir dakika’: Türkiye’de okuma oranı binde bir

Okuma oranında binde birlik oranla 86’ıncı sırada yer alan Türkiye’de yurttaşların kitap okuma süresi günde bir dakika.

19- Referandum günlükleri: ‘Hayırla geldiniz’ tabelası gitti, ‘Welcome’ tabelası geldi

Manisa’da bir okul binasının girişindeki ‘Hayırla geldiniz’ ve ‘Hayırla gidiniz’ yazılı tabelalar, ‘Hoşgeldiniz – Welcome’ ve ‘Güle güle – Goodbye’ yazılı yenileriyle değiştirildi.

20- Hollanda resmen ‘yeşilleniyor’: Kenevir üretimini devlet denetimine alan yasa önerisine onay

Hollanda parlamentosunun alt kanadı, devlet denetiminde kenevir üretimini serbest bırakan yasa önerisini kabul etti.

21- ABD’de ‘diktatörlük’ protestosu: 90 bağımsız sinema salonunda ‘1984’ gösterilecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın kültür-sanat kurumlarının bütçelerinde yaptığı kesintileri protesto etmek amacıyla ülke çapındaki 90 bağımsız sinema salonunda ‘1984’ filmi gösterilecek.