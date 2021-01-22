Akşam Postası / 22 Ocak 2021

1. ‘Gezi Parkı davası’ndaki beraat kararları bozuldu

Gezi Parkı eylemlerini organize ve finanse ettikleri iddiasıyla yargılanıp geçtiğimiz yıl şubat ayında aralarında iş insanı Osman Kavala’nın yer aldığı dokuz kişi hakkında verilen beraat kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.

2. Dink davası: Eski alay komutanı Ali Öz’e ev hapsi, Volkan Şahin’e tahliye

Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaya devam etti.

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3. Altun’un evinin fotoğraflanması hakkında Kaftancıoğlu’na hapis istemiyle iddianame

Kaftancıoğlu (Fotoğraf: CHP)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar ilçe başkanı tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme’ suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

4. Erdoğan duyurdu: Çin’den izin çıktı, 10 milyon dozluk ikinci parti aşı geliyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çin’den satın alınan CoronaVac aşısının ikinci partisine izin çıktığını, 10 milyon doz aşının hafta sonuna kadar gelebileceğini söyledi.

5. AYM’nin Berberoğlu kararı sonrası adalet bakanı: Kararlar uygulanmak için vardır

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) CHP’li Enis Berberoğlu için verdiği ikinci hak ihlali kararı için “Kararlar uygulanmak için vardır. AYM’nin kararları bağlayıcıdır” dedi.

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6. HSK, dokuz hakim ve savcıyı ‘FETÖ bağlantısı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK), dokuz hakim ve savcıyı ‘FETÖ iltisakı ve irtibatı’ gerekçesiyle meslekten çıkardı.

7. Aşı gönüllüsü gazeteci Yılman: Birileri belli ki hata yapmış, kobay gibi hissediyorum

Çinli Sinovac firmasının ürettiği aşı için Türkiye’de düzenlenen üçüncü faz çalışmalarında gönüllü olan gazeteci Sevilay Yılman: “Belli ki birileri çalışmada bir yerlerde hata yapmış. Kobay gibi kullanılmış da bir kenara atılmışım gibi bir duygudayım.”

8. Davul zurnayla karşılanan cinsel istismar sanığı amcanın tahliyesine itiraz reddedildi

Fotoğraf: DHA

Mardin’de 17 yaşındaki yeğeni Z.Ç.’ye cinsel istismarda bulunmaktan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildiği sırada davul zurnayla karşılanan Osman Ç.’nin (28) serbest kalmasına yapılan iki itiraz da reddedildi.

9. Profesörden yarıyıl tatili uyarısı: Tedbirlere uyulmazsa vaka sayısında ciddi artış olur

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, üç hafta sürecek yarıyıl tatilinde insan hareketliliğinin artması ve kısıtlamalara uyulmaması halinde ‘vaka sayısında ciddi artışlar’ yaşanacağını belirterek uyardı.

10. ‘Süt banyosu’na 15 yıla kadar hapis cezası istendi

Konya’da süt toplama merkezinde, kazanda süt banyosu yaptığı iddia edilen Emre Sayar ile o anların görüntülerini paylaşan arkadaşı Uğur Turgut için ‘zehirli madde katma’ suçundan ikişer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

11. İki ilaç şirketine 278 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, ilaç şirketleri Roche ve Novartis’e toplamda yaklaşık 278 milyon lira idari para cezası verdi.

12. Bakanlık ‘fahiş fiyat artışları’ nedeniyle marketlerden savunma istedi

Ticaret Bakanlığı, son dönemde ayçiçek yağı, yumurta, tavuk ve bebek maması fiyatlarına yönelik şikayetler üzerine tedarikçi ve marketlerden savunma istedi.

13. JPMorgan, Merkez’in faiz kararının ardından, indirim beklentisini öteledi

ABD’li yatırım bankası JPMorgan, Merkez Bankası’nın (MB) dünkü faiz kararı açıklamasında, daha sıkılaştırma yanlısı gözükmesi ardından, ilk faiz indirimi beklentisini ikinci çeyrekten üçüncü çeyreğe öteledi.